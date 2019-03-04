В Челябинске для разрешения бизнес-споров открылось отделение международно признанного арбитража

1 марта в Челябинске открылось отделение ведущего в России арбитражного учреждения — Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Южный Урал стал десятым по счету субъектом страны, где появился альтернативный государственному суду институт рассмотрения экономических споров.

Торжественная церемония открытия и презентация МКАС прошли в резиденции губернатора Челябинской области. В мероприятии приняли участие президент ТПП РФ Сергей Катырин, директор Центра арбитража и посредничества ТПП РФ Дмитрий Подшибякин, заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров, президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Федор Дегтярев, председатель Арбитражного суда Челябинской области Евгений Шайхутдинов, руководители муниципальных палат, а также более 160 представителей предпринимательского сообщества Южного Урала.

Сергей Катырин, президент ТПП РФ

— Данное событие является важным как для системы торгово-промышленных палат, так и для Челябинской области, которая относится к числу крупнейших в экономическом отношении субъектов Российской Федерации, — сказал, приветствуя участников мероприятия, президент ТПП РФ Сергей Катырин. — Уверен, что отделение МКАС в Челябинске станет центром третейского разбирательства на Урале, послужит распространению лучших практик в сфере арбитража, снизит нагрузку на государственные суды по рассмотрению хозяйственных споров и, в конечном счете, будет способствовать развитию благоприятных условий для ведения бизнеса и разрешения конфликтов.

Рассказывая о МКАС, президент ТПП РФ отметил, что данный арбитражный институт признан во всем мире, прежде всего, как центр международного коммерческого арбитража. Ежегодно в МКАС поступает от 250 до 300 дел по международным коммерческим спорам с участием компаний из 40-50 стран, что превышает аналогичные показатели большинства международных арбитражных центров, включая Лондонский международный третейский суд и Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма. Однако в результате проведенной в России реформы третейского разбирательства МКАС наделен правом рассматривать не только международные, но и внутренние споры, а также образовывать отделения вне места своего нахождения.

— Это новый этап развития деятельности МКАС при ТПП РФ и мы приложим все силы, чтобы он стал успешным, — подчеркнул Сергей Катырин.

Так, в 2017 году ТПП РФ были утверждены правила арбитража внутренних споров МКАС, соответствующие требованиям законодательства и современным международным стандартам, списки арбитров по внутренним спорам, в которые вошли, в том числе, специалисты из регионов. В этом же году были открыты первые отделения МКАС и филиалы ТПП РФ в Ростове-на-Дону, Иркутске, Уфе и Казани. В 2018 году начали работу отделения в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Тюмени, Воронеже и Краснодаре. Всего в ближайшей перспективе в регионах будет торжественно открыто семнадцать отделений МКАС и, тем самым, арбитраж международного уровня станет более доступным для предпринимателей в России.

О преимуществах рассмотрения внутренних споров в МКАС рассказал директор Центра арбитража и посредничества ТПП РФ Дмитрий Подшибякин. Среди них: высокий уровень третейского разбирательства, возможность выбора сторонами арбитров, разрешающих спор, рассмотрение дела в одной инстанции, конфиденциальность третейского разбирательства, достаточно простая и понятная сторонам процедура рассмотрения споров. И если в 2017 году МКАС рассмотрел более ста внутренних споров, то в 2018-м — уже вдвое больше.

— Открытие в Челябинске отделения Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации стало возможным благодаря системному взаимодействию правительства Челябинской области с ТПП РФ и Южно-Уральской торгово-промышленной палатой. Это еще один шаг в повешении инвестиционного климата региона, механизм саморегулирования бизнеса для решения споров. Это очень важно. И губернатор Челябинской области и правительство приветствует данное событие. Приятно, что ближайшие регионы, в которых еще не создана подобная инфраструктура, смогут также обращаться к нам. Они будут видеть наши возможности и рассматривать Челябинск как место для инвестиций, — прокомментировал заместитель губернатора Руслан Гаттаров.

Челябинское отделение МКАС располагается в здании Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по адресу: ул. Сони Кривой, 56. Получить консультацию по работе МКАС можно по тел. (351) 265-53-06.