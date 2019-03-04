Дорожная клиническая больница: мы открыты для всех!
НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Челябинск ОАО «РЖД» — современное многопрофильное лечебное учреждение, входящее в крупнейшую сеть здравоохранения «РЖД-Медицина».
Здесь пациентам доступен полный комплекс медицинских услуг от консультации до реабилитации. В арсенале больницы мощная клинико-диагностическая лаборатория, рентгеновские отделения, включая МРТ и МСКТ-диагностику, отделения ультразвуковой, функциональной диагностики, эндоскопии и радиологии, стоматология, женская консультация, многопрофильный терапевтический и хирургический стационары.
Современное диагностическое оборудование позволяет проводить высокотехнологичные и эндоскопические операции. В составе хирургической службы развернуты восемь центров высокотехнологичной медицинской помощи:
• Междорожный центр сердечно-сосудистой хирургии;
• Междорожный онкологическом центр;
• Междорожный центр лечения диабетической стопы;
• Междорожный урологический центр;
• Междорожный центр лечения ЛОР патологии;
• Центр микрохирургии глаза;
• Неврологический центр;
• Центр рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения.
Дорожная клиническая больница располагает большим разнообразием оздоровительных и лечебных процедур: восстановительное лечение, кинезитерапия, физиолечение, бальнеотерапия, грязелечение, аппаратное лечение, оздоровительные программы.
На сохранение здоровья и профессионального долголетия направлены профилактические медицинские осмотры и диспансеризации, проводимые на базе больницы.
Опытные квалифицированные кадры много времени уделяют профессиональному образованию, регулярно повышают мастерство, в том числе в ведущих клиниках станы и за рубежом.
Комфортные условия пребывания делают привлекательным лечение в больнице.
Больница является клинической базой десяти кафедр Южно-Уральского государственного медицинского университета, что позволяет проводить консультации и консилиумы по сложным случаям с привлечением профессоров и докторов наук.
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НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Челябинск ОАО «РЖД»
г. Челябинск, ул. Цвиллинга,41;
Тел.: (351) 268-24-33;
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ИСТОЧНИК KP.RU