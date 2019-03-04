2019-03-04T09:21:54+03:00
Клиника года

Дорожная клиническая больница: мы открыты для всех!

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НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Челябинск ОАО «РЖД» — современное многопрофильное лечебное учреждение, входящее в крупнейшую сеть здравоохранения «РЖД-Медицина».

Здесь пациентам доступен полный комплекс медицинских услуг от консультации до реабилитации. В арсенале больницы мощная клинико-диагностическая лаборатория, рентгеновские отделения, включая МРТ и МСКТ-диагностику, отделения ультразвуковой, функциональной диагностики, эндоскопии и радиологии, стоматология, женская консультация, многопрофильный терапевтический и хирургический стационары.

Современное диагностическое оборудование позволяет проводить высокотехнологичные и эндоскопические операции. В составе хирургической службы развернуты восемь центров высокотехнологичной медицинской помощи:

• Междорожный центр сердечно-сосудистой хирургии;

• Междорожный онкологическом центр;

• Междорожный центр лечения диабетической стопы;

• Междорожный урологический центр;

• Междорожный центр лечения ЛОР патологии;

• Центр микрохирургии глаза;

• Неврологический центр;

• Центр рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения.

Дорожная клиническая больница располагает большим разнообразием оздоровительных и лечебных процедур: восстановительное лечение, кинезитерапия, физиолечение, бальнеотерапия, грязелечение, аппаратное лечение, оздоровительные программы.

На сохранение здоровья и профессионального долголетия направлены профилактические медицинские осмотры и диспансеризации, проводимые на базе больницы.

Опытные квалифицированные кадры много времени уделяют профессиональному образованию, регулярно повышают мастерство, в том числе в ведущих клиниках станы и за рубежом.

Комфортные условия пребывания делают привлекательным лечение в больнице.

Больница является клинической базой десяти кафедр Южно-Уральского государственного медицинского университета, что позволяет проводить консультации и консилиумы по сложным случаям с привлечением профессоров и докторов наук.

Если вы хотите отдать свой голос за НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Челябинск ОАО «РЖД», выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Челябинск ОАО «РЖД»

г. Челябинск, ул. Цвиллинга,41;

Тел.: (351) 268-24-33;

www.dkb74.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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