Код молодости: как ДНК-тест поможет сохранить красоту
Какие секреты кожи может раскрыть ДНК-тестирование? Кому и в каком возрасте рекомендуется делать beauty-скрининг? И поможет ли ДНК-тестирование справиться с лишним весом на научном уровне?
На эти и другие вопросы отвечает генеральный директор медицинских центров косметологии Jeternel Ирина Байбурина.
Ирина Байбурина, генеральный директор медицинских центров косметологии Jeternel
— Ирина Владимировна, на сегодняшний день в медицинских учреждениях ДНК-тесты уже не редкость. С их помощью можно «вычислить» наследственные патологии и узнать индивидуальную предрасположенность к тем или иным заболеваниям. Как ДНК-тесты перекочевали в индустрию красоты?
— Наша клиника уже более 20 лет занимается тем, что делает людей красивыми. Мы работаем с кожей и, конечно же, смотрим на общее состояние организма человека. За это время в косметологии произошел большой скачок: появились новые процедуры, в том числе с применением лазера и ультразвука. Мы всему этому учились и внедряли в список наших услуг. Однако начали замечать, что основной возраст наших клиентов — это 30-45 лет. После 45 лет человек, что называется, старел дома, не надеясь ни на какие чудеса косметологии.
Сейчас мы видим, что люди после 40 лет ведут активный образ жизни и не собираются сдаваться перед своим возрастом. Именно поэтому более двух лет назад мы начали изучать эффективность так называемой 4-П медицины, базирующейся на следующих основополагающих принципах: персонализация, предикция (ранняя диагностика), превентивность (предупреждение заболеваний) и партисипативность (непосредственное участие пациента).
— И что же ДНК-тестирование может сказать о коже и состоянии здоровья пациента специалисту в области косметологии?
— Очень многое. Например, подверженность кожи к фотостарению, состояние антиоксидантной системы, дефицит витаминов, уровень увлажненности кожи и предрасположенность к различным заболеваниям (акне, келоидные рубцы, экзема). Кроме того, генетическое тестирование способно выявить причину лишнего веса и разработать рекомендации по питанию и физическим нагрузкам.
— Лишний вес тоже связан со старением?
— Конечно. Наши гены содержат информацию о скорости обменных процессов в организме, уровне выносливости, способности к набору мышечной массы, скорости восстановления после физических нагрузок и многом другом.
С середины прошлого века, в эпоху повального увлечения углеводами, было принято считать нормальным, что большинство людей старше 30 лет имели избыточный вес. Однако сейчас люди стали более требовательны к себе — это и требование социума в целом. Именно поэтому активное долголетие и здоровый образ жизни стали тенденциями в современном обществе.
А знаете ли вы, что тяга к перееданию и большому потреблению углеводов тоже обуславливается генетически? В то же время даже человек с хорошей генетикой, если он ведет неправильный образ жизни, может погубить все предпосылки, данные ему природой.
Кроме того, избыточное потребление сладкого при предрасположенности к гликированию может стать причиной появления ранних морщин.
Именно поэтому генетическое тестирование помогает управлять своей жизнью и здоровьем, а все это помогает замедлить процессы старения.
— В каком возрасте можно делать генетическое тестирование и требуется ли повторять данную процедуру?
— Человек рождается с определенным набором генов. С возрастом их количество и вид не изменяется. Именно поэтому процедуру генетического тестирования кожи делают всего лишь раз в жизни и в любом возрасте.
Мы рекомендуем провести ее как можно раньше, чтобы составить индивидуальную программу процедур и подобрать косметические препараты. Начиная с 20 лет, нужно уделять внимание уходу за своей кожей. Но даже если вам за 50, это не повод опускать руки, ведь корректировка питания, употребление витаминов и минералов, а также грамотно подобранный подход на основе генетического исследования способны поддержать активное долголетие и сделать процесс старения красивым.
Опираясь на эти тенденции, разрабатываются новые технологии и в превентивной медицине. Например, медицинские центры косметологии Jeternel сотрудничают с Институтом Стволовых Клеток под руководством Вадима Зорина и предлагают пациентам услугу трансплантации в кожу аутофибробластов. После таких процедур разглаживаются морщины, рубцы и следы угревой сыпи, а также повышается тонус и эластичность кожи, исчезают пигментные пятна.
В то же время на основании ДНК-тестирования можно выяснить эффективность и необходимость процедур для конкретного пациента. К примеру, если его собственные фибробласты склонны к распаду, их важно поддерживать, а если оксидантная система работает удовлетворительно, нет смысла тратить время и деньги на антиоксидантные средства.
Хочу обратить внимание, что в нашем центре работают профессиональные специалисты: чтобы разобраться в генетических тонкостях, базового медицинского образования недостаточно. Поэтому врач-косметолог должен иметь соответствующую квалификацию.
Также отмечу, что Jeternel сотрудничает с передовой лабораторией экспертного уровня «Хеликс», и результаты наших исследований принимаются за рубежом.
Главный тренд современной косметологии — красота изнутри. Ведь состояние наших гормонов, крови, органов напрямую отражается на нашем внешнем виде. Превентивная или персонализированная медицина строится на уходе за собой на основе ДНК-тестирования, помогает подобрать процедуры по уходу за собой и компоненты, которые необходимы для поддержания именно вашей красоты.
— И последний вопрос: как сдается этот генетический тест?
— Для ДНК-тестирования необходима только слюна пациента. За час до забора материала не рекомендуется пить крепкий чай и кофе, алкогольные напитки и целоваться.
Результаты тестирования анализирует специалист с высшим образованием в области косметологии и дерматовенерологии, прошедший курсы в области генетики.
И помните, что антивозрастная медицина не ограничивается областью косметологии. Это персонифицированный подбор витаминов, питания и физических нагрузок для каждого.
Будьте здоровы!
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