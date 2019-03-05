2019-03-05T07:47:51+03:00
Общество

Губернатор подарил планшет отважной школьнице, спасшей подружку из ледяной воды

Глава Челябинской области лично поблагодарил шестиклассницу
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С Сашей Паниной и ее мамой Еленой встретился губернатор Борис Дубровский.С Сашей Паниной и ее мамой Еленой встретился губернатор Борис Дубровский.
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Хрупкой и очень милой Саше Паниной всего 12 лет. Человек она мужественный и стойкий. Без сомнений кинулась в студеную воду, чтобы спасти тонущую подружку.

«Комсомолка» уже писала о том, как 17 февраля шестиклассницы из Миасса Саша и Даша возвращались с прогулки домой через пруд. Внимание девочек привлекла проталина во льду, они подошли поближе. Лед затрещал, и Даша по горло ухнула в воду. Одежда намокла, камнем тянула вниз.

Саша вспомнила уроки папы-рыбака о поведении на льду. Осторожно подползла к полынье, уцепилась за Дашину куртку. С первой же попытки вытянула подружку на лед. Девочки побежали в стоматологию поблизости. Там Дашу переодели в сухое, растерли спиртом, напоили чаем и отвезли домой.

С Сашей Паниной и ее мамой Еленой встретился губернатор Борис Дубровский. Шестикласснице он подарил планшет. Маме — букет цветов. Саша воспитывается в многодетной семье, и для ее братика и сестрички губернатор передал плюшевых мишек.

Глава региона поинтересовался самочувствием Даши. У девочки все хорошо, она ходит в школу.

— Искренне рад нашей встрече. Хочу сказать тебе, Александра, большое спасибо за твой поступок. Не каждый может сообразить, что нужно делать в экстремальной ситуации. Главное, ты не растерялась и действовала очень четко. В итоге спасла человека. Дети должны учиться беречь себя. Тогда и таких происшествий будет меньше, — подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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