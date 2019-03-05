Борис Дубровский с утра дарит женщинам цветы

«Трудом красив и славен человек» — в советские годы такой лозунг красовался на здании Челябинской обувной фабрики. А здесь, на «Юничеле», и вправду работают красавицы и умницы: 80% коллектива — женщины. Это их золотые руки выпускают качественную модную, безопасную для здоровья обувь для всей семьи и всех возрастов. Мамам объяснять, что такое обувь от «Юничела», не нужно: школьная обувка-сменка, теплые сапожки, ботиночки на осень для детей в Челябинске выпускаются отличные. Впрочем, как и взрослый ассортимент. Только искушенный модник отличит в каталоге пару «Юничела» от итальянской обувки.

КЛАСТЕР КАК ПЛОЩАДКА РАЗВИТИЯ

Грядет первый весенний праздник — 8 Марта, потому губернатор Борис Дубровский отправился на «Юничел» поздравлять прекрасную половину коллектива обувной фабрики. Подарил здешним мастерицам цветы. А заодно осмотрел производственные помещения, обсудил с руководством перспективы развития. В частности, рассматривались планы создания в Челябинской области кластера легкой промышленности, участники которого получали бы от союза выгоды и перспективы роста.

ЭКИПИРОВКА ЛУЧШИМ

Сегодня Челябинская обувная фабрика экипирована самым современным оборудованием, конкурирующим с оснащением ведущих итальянских предприятий. Современные раскройные комплексы, лучшее в мире затяжное оборудование, лучшая итальянская клеевая химия, прекрасные немецкие нитки. И, конечно, качественное, исключительно натуральное, сырье. Добросовестный подход — залог носкости обуви, плюс доступная цена — вот что, прежде всего, и ценят постоянные покупатели «Юничела».

ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ МАСТЕРИЦ

Глава региона раскрыл «логику» появления предприятия легкой промышленности в Челябинске — городе развитой металлургии и машиностроения.

— Раньше принцип был такой: глава семьи, мужчина, работает на промышленном предприятии, а супруга — на обувной фабрике, швейном или трикотажном предприятии. «Юничел» пережил все катаклизмы становления рыночной экономики в нашей стране, увеличив за 17 лет выпуск продукции с 600 пар до трех миллионов в год, — сказал Дубровский.

В прошлом опытный промышленник, глава региона особенно подчеркнул достойные условия труда, созданные для сотрудниц обувной фабрики. Безопасность оборудования и расходных материалов, комфорт, уважительное отношение — за все эти преимущества Борис Дубровский поблагодарил руководство предприятия. А женщинам пожелал здоровья, благополучия, профессионального роста, стабильности. И преподнес цветы.

ДЕЛО ЧЕСТИ

— В условиях острой недобросовестной конкуренции наша основная текущая задача — сохранение рабочих мест и работы по продаже наших коллекций. В перспективе — строительство обувной фабрики в Златоусте. Благодаря широкой сети собственных фирменных магазинов по всей стране мы легко конкурируем с легальными китайскими производителями. Например, кожаная пара детских полуботинок от «Юничела» всегда доступнее по цене китайского аналога. Но с контрабандой конкурировать трудно. Наша марка — это качественные материалы. Китайский контрафакт — это ядовитые клеи, сомнительные материалы, замаскированные под натуральные. Одна ноская, качественная пара от «Юничел» — это две пары подделки из Китая. Потому мы, несмотря на рост НДС, с 1 января понизили цена на 5%. Главное — сохранить рабочие места, поддержать оборот. От всей души поздравляю с грядущим праздником наших сотрудниц — красивых, трудолюбивых, энергичных. Желаю процветания и здоровья, — сказал генеральный директор фабрики Владимир Денисенко.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Борис Дубровский:

— «Юничел» развивается, грамотно выбрав свою рыночную нишу, развивается. инвестирует. В условиях, подчеркну, жесточайшей конкуренции именно в этом сегменте легкой промышленности. И мы видим стабильный рост производства. Я смотрел справки — есть постоянные инвестиции, которые формируют рыночную перспективу. 10% российского объема кожаной обуви — это серьезно, и для Челябинской области очень важно.

ЦИФРА

Более 3 миллионов пар обуви на 3 млрд рублей произвел «Юничел» в 2018 году.

В розничной торговле выручка предприятия составила более 6 млрд рублей.

Продукция Челябинской обувной фабрики — это 10% внутреннего рынка кожаной обуви.