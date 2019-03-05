2019-03-05T15:31:06+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2018 году

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Банк УРАЛСИБ занял 5-е место в рейтинге банков по объему кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса в 2018 году. Исследование было подготовлено рейтинговым агентством Эксперт РА. Всего в 2018 году клиентам из сегмента МСБ Банком было выдано кредитов на сумму 87,3 млрд рублей.

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление поддержки малого предпринимательства, предлагая клиентам удобные продукты и сервисы для запуска и ведения бизнеса. В настоящее время в линейке кредитных продуктов УРАЛСИБА для малого бизнеса — широкий спектр инструментов: от кредитования на пополнение оборотных средств и инвестиций до рефинансирования и услуг лизинга. Клиентам также доступен Бизнес-плейс — магазин решений для бизнеса, где можно на выгодных условиях приобрести услуги онлайн-бухгалтерии, онлайн-отчетности и ряд других услуг. В октябре прошлого года Банк запустил новый интернет-банк для предпринимателей «УРАЛСИБ бизнес-онлайн». Вот уже 2 года функционирует образовательный проект Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ, который позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса.

Более подробную информацию можно получить на сайте Банка УРАЛСИБ и по телефону 8 800 700 77 16.

Генеральная лицензия Банка России № 30

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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