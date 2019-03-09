Шесть уколов от бешенства: чем может обернуться поход к енотам в контактный зоопарк

За полчаса в контактном зоопарке я стала «енотофобом». На выставку енотов мы с друзьями заглянули под конец рабочего дня. Наплыва посетителей уже не было, и мы смогли пообщаться со зверушками тет-а-тет. Но встретили нас пушистые негостеприимно.

ПОКУСАЛИ ДО КРОВИ

Сначала хозяин зоопарка рассказал, как нам себя вести. Из основных правил: никаких резких и громких звуков, со вспышкой не фотографировать, корм давать только в лапки, а лучше с рук вообще не кормить. А еще убрать вещи из карманов, иначе еноты их вытащат. И предупредил: животное может укусить.

Сначала хвостатые нас игнорировали: бегали по своему домику, играли между собой. Хозяин посоветовал привлечь их внимание и дал нам сухой корм. Почуяв еду, бросились к нам. Когтистыми лапками с силой разжимали наши кулаки и молниеносно съедали сухарики. После стали шарить в карманах, вдруг мы еще что запрятали.

Апогеем «гостеприимства» стали две дырки в моей ладошке. Решила погладить одного пушистика, а он меня прихватил. Зубы у енотов острые, из раны пошла кровь.

Владелец зоопарка закрыл «обидчика» в переноску. А мне залил рану перекисью. Общаться с животными больше не хотелось, укус щипало, да и кровь долго не останавливалась. А в это время другой енот укусил мою подругу, тоже до крови.

Больше в контактные зоопарки я ни ногой.Фото: Валентина ВАГАНОВА

«ВЗРОСЛЫХ НЕ ЖАЛКО»

У подруги муж врач. Пока ждали, когда нас запустят в зоопарк, завели тему, что еноты — переносчики бешенства, нужно быть аккуратнее. Супруг еще добавил — летальность у бешенства 100 %.

Владелец зоопарка объяснил, животные привиты, показал паспорта. А толку? Мы их в жизнь не видели, может они поддельные?!

— Смотрите, у меня такой же укус. Если бы животные болели, я бы уже давно умер, — показал предприниматель свою рану.

— Здорово, конечно! А если ребенка укусит?

— Когда приходят посетители с детьми, я строго слежу за животными. Случай такой был. Но ничего, поплакал ребенок, да успокоился. А взрослых мне не жалко, должны же понимать, зверь есть зверь.

Вот, классно, думаю. Скандалить не стали. За полчаса «общения» с енотами выложили по 200 рублей, да пошли домой.

Всю ночь укус поднывал, немного опух. Утром я с подругой пошла в травмпункт по месту жительства.

ШЕСТЬ УКОЛОВ ОТ БЕШЕНСТВА

В травмпункте нам промыли раны с мылом, обработали зеленкой, забинтовали. Попросили адрес зоопарка и подробно рассказать, как все произошло.

— Прививку ставить будем, — спросил доктор.

— Одну? — наивно предположили мы.

— Хех, одну, — улыбнулся врач. — Шесть!

Укол делают в плечо. По ощущениям, как обычная прививка — комарик укусил. Но ночью рука сильно ныла, невозможно было пошевелить, а поднять — вообще ад. У подруги тоже самое. Стало легче только к утру.

Мы подумали, что шесть уколов не выдержим и спросили у врачей, если ли какая-то альтернатива.

— Принесите паспорта на животных, мы их проверим, и если все хорошо, обойдемся тремя прививками, — объяснила медсестра в травмпункте.

Рану обработали и забинтовали.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Владелец зоопарка, по нашей просьбе, документы предоставил. В больнице подтвердили, они не поддельные. Прививки от бешенства действительны в течение года — у наших енотов были не просроченные.

ЕНОТЫ НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ КОНТАКТНОГО ЗООПАРКА

По словам ветеринаров, еноты очень активные животные. Как таковой агрессии, не проявляют. Единственное, они по своей природе любопытны, все пробуют, в том числе на зуб. Укусить до крови, могут только когда разыгрались и при опасности. В зоопарке об этом обязаны предупредить.

— По этому контактному зоопарку у нас уже был запрос, укусили ребенка. Мы проверяли, вакцинируются или нет животные. Еноты были привиты в частной клинике, необходимые документы есть. Но ни одна прививка не дает сто процентной гарантии. По ветеринарным правилам, даже если привитое животное укусило человека, на него накладывается десятидневное наблюдение. Если за это время оно не проявило признаки бешенства, в дальнейшем прививки пострадавшему можно не проводить, — объяснил ветеринарный врач, заведующий отделением противоэпизоотическими мероприятиями «Челябинской ветстанции» Алексей Антошкин.

Еноты могут укусить, об этом обязаны предупредить в зоопарке.Фото: Валентина ВАГАНОВА

По его словам, предпринимателя обяжут предоставить возможность проследить за животным. Если он откажет, получит штраф, дело может даже закончиться закрытием зоопарка.

После десяти дней наблюдения ветврач даст заключение, что на момент укуса животное не болело. Этот документ предоставят пациенту. И только тогда можно окончательно выдохнуть — бешенство не грозит. Ежегодно в мире от этого заболевания погибает больше 50 тысяч человек.

— Ситуация по бешенству в Челябинской области очень напряженная. В январе в Челябинске зарегистрировано 237 укусов животными: 158 человек пострадали от укусов домашними и четверо — дикими. По укусам в зоопарках обращаются не часто. В прошлом году было пять обращений, к счастью, все звери оказались здоровы, — рассказал Алексей Антошкин.

Ветеринары против контактных зоопарков. По их мнению, агрессия животных к людям может возникать, в том числе из-за того, что зверек находится в стесненных, неестественных для себя условиях. А также из-за неправильного содержания. Еноты, хорьки, ежи вообще не пригодны для контактного зоопарка из-за своего непростого характера и желания все кусать.

КОНТАКТНЫЕ ЗООПАРКИ БУДУТ НЕЗАКОННЫ

В декабре прошлого года президент подписал закон «Об ответственном обращении и животными». В 15-ой статье говорится о запрете деятельности, если ее основная цель — физический контакт людей с животным. Проще говоря, контактные зоопарки запрещены.

Но, в тоже время, закон разрешает мероприятия, где возможен физический контакт питомца со зрителями. Правда, при условии, что организаторы обеспечат животному укрытие, недосягаемое для человека. То есть, когда питомец устанет от общения с посетителями, он сможет уединиться в своем домике.

Но 15 статья вступит в силу только с 1 января 2020 года. А пока контактные зоопарки вправе работать.

— Есть опасения, что они не прекратят работу и после. Закон сформулирован таким образом, что в нем есть возможность для лавирования. Предприниматели даже сейчас заявляют о соблюдении нового закона: домики есть, содержание животных на высшем уровне — еда, лечение, комфортные условия. Не исключено, что за год владельцы контактных зоопарков изловчатся и придумают, как сохранить бизнес, возможно, просто переименуют контактный зоопарк во что-то другое, — рассуждают юристы.

Я в контактный зоопарк больше ни ногой. Мои друзья и знакомые, на моем примере убедились, что идти туда не стоит. Но все равно сейчас отбоя от желающих погладить зверюшек нет. А пока люди ходят и платят деньги, зоопарки будут работать.

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