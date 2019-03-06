2019-03-06T08:08:42+03:00
Общество

Чемпионы Кубка «НОВАТЭК» покорили УрФО

Триумфом южноуральских команд завершилось первенство УрФО по мини-футболу
Поделиться:
Мини-футбол — доступный, динамичный, азартный вид спорта, будто специально созданный для школьников.Мини-футбол — доступный, динамичный, азартный вид спорта, будто специально созданный для школьников.
Изменить размер текста:

На первенстве Уральского федерального округа по мини-футболу все восемь команд-чемпионов Кубка «НОВАТЭК» поднялись на пьедестал почета! Четыре «золота», два вторых и столько же третьих мест.

При этом нужно учитывать, что все восемь субъектов УрФО выставили свои лучшие коллективы. И борьба за призовые места была очень упорной! К примеру, в финальной игре школьницам из верхнеуральской школы № 1 пришлось «разбираться» со своими соперницами из Ямало-Ненецкого автономного округа в серии пенальти.

Продвижение ценностей

— Конкурентная борьба и на дивизионном уровне в муниципалитетах, и на областном финале Кубка «НОВАТЭК» всегда очень серьезная, отсюда и появляются результаты. Мы второй раз выступаем в финале УрФО. Первый раз наша команда девушек стала третьей, сейчас приехали с «золотом». В финале лишь в серии пенальти выиграли у команды из ЯМАО. Пришлось каждой из команд наносить «с точки» по семь ударов, для того чтобы определить победителя, — делится своими впечатлениями тренер-преподаватель МОУ СОШ № 1 (Верхнеуральск) Степан Кузьмин.

— Мы уже второй раз участвуем в зональном турнире. Занимали третье место. Сейчас стали вторыми. Уступили в финале тюменской команде с минимальным счетом 0:1. Но наши парни были на год младше своих соперников. В следующем году ребята подрастут, окрепнут, подтянут технику, тактику, и мы постараемся завоевать «золото», — рассказал тренер Коркинской СОШ № 2 Сергей Фомко.

В декабре прошлого года в Челябинске финальными играми завершился седьмой сезон Кубка «НОВАТЭК» по мини-футболу. В 2018 году в турнире участвовало 846 команд юношей и девушек из 41 муниципального образования. Более 8 тысяч участников! За пять месяцев было сыграно 2 538 матчей, забито более 10 тысяч голов. В финал вышли 56 команд в четырех возрастных группах (2001 — 2008 годов рождения).

В 2018 году в турнире участвовало 846 команд юношей и девушек из 41 муниципального образования.

В 2018 году в турнире участвовало 846 команд юношей и девушек из 41 муниципального образования.

По словам руководителей Ассоциации мини-футбола России, Кубок «НОВАТЭК» — один из самых крупных юношеских турниров в России. Соревнования проводятся в рамках всероссийского проекта «Мини-футбол — в школу!», который поддерживается Министерством просвещения России, Российским футбольным союзом. Свою оценку таким проектам на сайте Ассоциации дали президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, отметив, что они призваны содействовать активному и массовому вовлечению молодежи в занятия физической культурой и спортом. Мини-футбол — доступный, динамичный, азартный вид спорта, будто специально созданный для школьников. Этот проект направлен на продвижение ценностей здорового образа жизни.

Чемпионы Кубка «НОВАТЭК» получают возможность выступать на первенстве Уральского федерального округа (в этом году он прошел в Тюмени). А если удастся оказаться сильнейшими и там, то выйдут во всероссийский финал, который в этом году пройдет в конце марта в подмосковном Щелково.

Нужно отметить, что победители Кубка «НОВАТЭК» в качестве награды получают современную площадку для мини-футбола с искусственным покрытием, соответствующим самым высоким стандартам. Такие поля, как правило, строятся на территории школ. Там ученики занимаются во время уроков физкультуры, проводят дополнительные тренировки. По словам самих педагогов, на этих площадках занятия проходят с утра до вечера.

Младшие за старшими

Особенность подобных школьных турниров в том, что в них запрещено играть воспитанникам спортивных школ и академий. На площадке сражаются ученики общеобразовательных учреждений, которые не посещают занятия в специализированных футбольных школах.

Тренер-преподаватель Краснооктябрьской школы поселка Ишалино Андрей Саломатин (девушки и юноши школы неоднократные победители Кубка «НОВАТЭК») отмечает, что благодаря такому проекту уже не одно поколение школьников серьезно приобщилось к спорту.

— Первоклашки сразу видят, как занимаются, тренируются старшие. Тянутся за ними. Стараются быть похожими на них. С первого-второго классов уже на уроках физкультуры мы даем мальчишкам и девчонкам погонять мяч. Тех, кто захочет тренироваться чаще, приглашаем в команду. Идет своего рода преемственность поколений. Главное, что школьники занимаются спортом, физической культурой. В дальнейшем они проявляют себя не только в футболе. Участвуют в соревнованиях по другим видам спорта. По сути, проект Кубок «НОВАТЭК» становится толчком для физического совершенствования детей. И директора школ, руководители системы образования, видя такую активность, результаты, еще больше поддерживают все спортивные начинания. Соответствующие ведомства выделяют дополнительные средства на ремонт спортивных залов, строительство новых комплексов. Эта система работает и развивается. И это здорово, — говорит Андрей Саломатин.

Слова Андрея дополняет и Сергей Фомко из Коркинской школы № 2.

— Школьники всегда готовятся к очередному сезону Кубка НОВАТЭК» и ждут его с нетерпением. Тренируются не только во время учебного года, но и в летний период. Для многократных победителей турнира компания также выделяет средства для поездок на матчи сборной России по футболу и в специализированные футбольные лагеря. Там мальчишки и девчонки занимаются под руководством тренеров клубов российской Премьер-лиги.

Кстати, сейчас в составе футбольного клуба «Челябинск» играют четверо парней, которые участвовали в турнире Кубок «НОВАТЭК». А недавно преподаватель челябинской школы № 108 Сергей Киреев был приглашен на должность одного из тренеров ФК «Челябинск», — отмечает Сергей Фомко.

Благодаря отлаженной системе

Впервые за 14 лет проведения всероссийских соревнований по мини-футболу) сразу четыре школьные команды представят Челябинскую область на всероссийском финале. Очевидно, что такой результат стал возможным вследствие отлаженности системы, которая сложилась в области благодаря проведению Кубка «НОВАТЭК». Мальчишки и девчонки едва ли не круглый год совершенствуют свои навыки, набираются опыта. Младшие переходят в старшие возрастные группы, им на смену приходят новые ребята. Происходит постоянная смена поколений!

Видимые результаты

«За семь лет компания «НОВАТЭК» построила в области 25 мини-футбольных полей, — говорит генеральный директор региональной газовой компании «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко. — А в этом году их станет уже 30! Во многом благодаря нашему проекту в регионе создана хорошая тренировочная база, поэтому и на первенстве УрФО наши ребята продемонстрировали блестящие результаты!».

Специалисты отмечают, что мини-футбол — это прекрасная возможность для школьников развиться физически и тренировать скорость мышления. Мини-футбол отличается от большого футбола тем, что на ограниченном пространстве нужно уметь грамотно распорядится мячом. Здесь на первом месте стоит техника и тактика. Для детей это и развлечение, и прекрасная возможность проявить себя. Азарт в сочетании с большой популярностью футбола, достигшей пика благодаря чемпионату мира, прошедшему в России, делает этот вид спорта актуальным именно в рамках школьной программы.

Звезды современного большого футбола также ценят мини-футбол. Так, к примеру, бывший форвард питерского «Зенита» Халк говорил: «Я играл в футзал (так еще называют мини-футбол. — Прим. ред.) в детстве, и он мне очень нравился. Тот, кто много играет в футзал, всегда покажет, чему он научился и на большом футбольном поле».

«Футзал — это важный способ развития техники и понимания игры у детей», — это уже слова чемпиона мира бразильца Роналдиньо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Ей тут еще жить»: почему учителя в школе Самарской области запретили матери вызывать «скорую» сыну, избитому одноклассниками
Драка в Хворостянке обернулась скандалом на всю страну: подросток вступился за мать-инвалида, попал в больницу, а теперь семью выживают из села. Проходят суды
Новости 24
В трех районах Челябинска ограничат движение из-за демонтажа рекламных конструкций
Бензин и дизель в Челябинске продолжают дешеветь
СМИ сообщили о задержании крупного чиновника в Магнитогорске
Названы дороги в Челябинске, на которые потратят миллиард рублей в этом году
Снежным кучам Челябинска могут посвятить коктейль в модном баре
Требуются мошенники: в Челябинске набирают на работу людей, готовых обманом подсовывать кредиты
МЧС предупреждает: на Челябинск обрушится штормовой ветер и дождь с мокрым снегом
Челябинка задушила трехлетнего сына и покончила с собой в Краснодаре
Не дождался спасателей: заблудившийся в лесу южноуралец замерз насмерть
Спортсменка из Челябинска завоевала две медали на Универсиаде-2019
Мэтры челябинской филармонии готовы исполнить мечты зрительниц
Не рыбный день. В Челябинскую область не пустили 117 тонн дальневосточного улова
В Кургане воспитатель заклеила ребенку рот скотчем
В центре Челябинска из-за нечищеной дороги и жадности сгорел дом
Челябинцев научат готовить пуховую кашу
В Магнитогорске осудили живодера
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Челябинвестбанку на уровне ruА
Каскадер или жертва: на Южном Урале пешеход прыгнул на крышу движущегося авто
Чиновники возьмутся за пенсионеров, собирающих на помойках просроченные продукты в Челябинске
Прокуратура указала на нарушения при уборке снега в Челябинске
Наставник челябинского «Трактора» по горячим следам оценил вылет команды из плей-офф
Со среды на Южном Урале установится плюсовая температура
В Челябинске из торгового центра эвакуировали 52 человека
В Челябинской области на пожаре в частном доме погиб 6-летний ребенок
Проверка слуха: в Челябинске сотрудники почты пачками выбивают талоны, чтобы повысить статистику
В Челябинской области школьник чуть не погиб, защищая мать от отчима
В Челябинской области торгуют просроченными армейскими сухпайками