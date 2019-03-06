Чемпионы Кубка «НОВАТЭК» покорили УрФО

На первенстве Уральского федерального округа по мини-футболу все восемь команд-чемпионов Кубка «НОВАТЭК» поднялись на пьедестал почета! Четыре «золота», два вторых и столько же третьих мест.

При этом нужно учитывать, что все восемь субъектов УрФО выставили свои лучшие коллективы. И борьба за призовые места была очень упорной! К примеру, в финальной игре школьницам из верхнеуральской школы № 1 пришлось «разбираться» со своими соперницами из Ямало-Ненецкого автономного округа в серии пенальти.

Продвижение ценностей

— Конкурентная борьба и на дивизионном уровне в муниципалитетах, и на областном финале Кубка «НОВАТЭК» всегда очень серьезная, отсюда и появляются результаты. Мы второй раз выступаем в финале УрФО. Первый раз наша команда девушек стала третьей, сейчас приехали с «золотом». В финале лишь в серии пенальти выиграли у команды из ЯМАО. Пришлось каждой из команд наносить «с точки» по семь ударов, для того чтобы определить победителя, — делится своими впечатлениями тренер-преподаватель МОУ СОШ № 1 (Верхнеуральск) Степан Кузьмин.

— Мы уже второй раз участвуем в зональном турнире. Занимали третье место. Сейчас стали вторыми. Уступили в финале тюменской команде с минимальным счетом 0:1. Но наши парни были на год младше своих соперников. В следующем году ребята подрастут, окрепнут, подтянут технику, тактику, и мы постараемся завоевать «золото», — рассказал тренер Коркинской СОШ № 2 Сергей Фомко.

В декабре прошлого года в Челябинске финальными играми завершился седьмой сезон Кубка «НОВАТЭК» по мини-футболу. В 2018 году в турнире участвовало 846 команд юношей и девушек из 41 муниципального образования. Более 8 тысяч участников! За пять месяцев было сыграно 2 538 матчей, забито более 10 тысяч голов. В финал вышли 56 команд в четырех возрастных группах (2001 — 2008 годов рождения).

В 2018 году в турнире участвовало 846 команд юношей и девушек из 41 муниципального образования.

По словам руководителей Ассоциации мини-футбола России, Кубок «НОВАТЭК» — один из самых крупных юношеских турниров в России. Соревнования проводятся в рамках всероссийского проекта «Мини-футбол — в школу!», который поддерживается Министерством просвещения России, Российским футбольным союзом. Свою оценку таким проектам на сайте Ассоциации дали президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, отметив, что они призваны содействовать активному и массовому вовлечению молодежи в занятия физической культурой и спортом. Мини-футбол — доступный, динамичный, азартный вид спорта, будто специально созданный для школьников. Этот проект направлен на продвижение ценностей здорового образа жизни.

Чемпионы Кубка «НОВАТЭК» получают возможность выступать на первенстве Уральского федерального округа (в этом году он прошел в Тюмени). А если удастся оказаться сильнейшими и там, то выйдут во всероссийский финал, который в этом году пройдет в конце марта в подмосковном Щелково.

Нужно отметить, что победители Кубка «НОВАТЭК» в качестве награды получают современную площадку для мини-футбола с искусственным покрытием, соответствующим самым высоким стандартам. Такие поля, как правило, строятся на территории школ. Там ученики занимаются во время уроков физкультуры, проводят дополнительные тренировки. По словам самих педагогов, на этих площадках занятия проходят с утра до вечера.

Младшие за старшими

Особенность подобных школьных турниров в том, что в них запрещено играть воспитанникам спортивных школ и академий. На площадке сражаются ученики общеобразовательных учреждений, которые не посещают занятия в специализированных футбольных школах.

Тренер-преподаватель Краснооктябрьской школы поселка Ишалино Андрей Саломатин (девушки и юноши школы неоднократные победители Кубка «НОВАТЭК») отмечает, что благодаря такому проекту уже не одно поколение школьников серьезно приобщилось к спорту.

— Первоклашки сразу видят, как занимаются, тренируются старшие. Тянутся за ними. Стараются быть похожими на них. С первого-второго классов уже на уроках физкультуры мы даем мальчишкам и девчонкам погонять мяч. Тех, кто захочет тренироваться чаще, приглашаем в команду. Идет своего рода преемственность поколений. Главное, что школьники занимаются спортом, физической культурой. В дальнейшем они проявляют себя не только в футболе. Участвуют в соревнованиях по другим видам спорта. По сути, проект Кубок «НОВАТЭК» становится толчком для физического совершенствования детей. И директора школ, руководители системы образования, видя такую активность, результаты, еще больше поддерживают все спортивные начинания. Соответствующие ведомства выделяют дополнительные средства на ремонт спортивных залов, строительство новых комплексов. Эта система работает и развивается. И это здорово, — говорит Андрей Саломатин.

Слова Андрея дополняет и Сергей Фомко из Коркинской школы № 2.

— Школьники всегда готовятся к очередному сезону Кубка НОВАТЭК» и ждут его с нетерпением. Тренируются не только во время учебного года, но и в летний период. Для многократных победителей турнира компания также выделяет средства для поездок на матчи сборной России по футболу и в специализированные футбольные лагеря. Там мальчишки и девчонки занимаются под руководством тренеров клубов российской Премьер-лиги.

Кстати, сейчас в составе футбольного клуба «Челябинск» играют четверо парней, которые участвовали в турнире Кубок «НОВАТЭК». А недавно преподаватель челябинской школы № 108 Сергей Киреев был приглашен на должность одного из тренеров ФК «Челябинск», — отмечает Сергей Фомко.

Благодаря отлаженной системе

Впервые за 14 лет проведения всероссийских соревнований по мини-футболу) сразу четыре школьные команды представят Челябинскую область на всероссийском финале. Очевидно, что такой результат стал возможным вследствие отлаженности системы, которая сложилась в области благодаря проведению Кубка «НОВАТЭК». Мальчишки и девчонки едва ли не круглый год совершенствуют свои навыки, набираются опыта. Младшие переходят в старшие возрастные группы, им на смену приходят новые ребята. Происходит постоянная смена поколений!

Видимые результаты

«За семь лет компания «НОВАТЭК» построила в области 25 мини-футбольных полей, — говорит генеральный директор региональной газовой компании «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко. — А в этом году их станет уже 30! Во многом благодаря нашему проекту в регионе создана хорошая тренировочная база, поэтому и на первенстве УрФО наши ребята продемонстрировали блестящие результаты!».

Специалисты отмечают, что мини-футбол — это прекрасная возможность для школьников развиться физически и тренировать скорость мышления. Мини-футбол отличается от большого футбола тем, что на ограниченном пространстве нужно уметь грамотно распорядится мячом. Здесь на первом месте стоит техника и тактика. Для детей это и развлечение, и прекрасная возможность проявить себя. Азарт в сочетании с большой популярностью футбола, достигшей пика благодаря чемпионату мира, прошедшему в России, делает этот вид спорта актуальным именно в рамках школьной программы.

Звезды современного большого футбола также ценят мини-футбол. Так, к примеру, бывший форвард питерского «Зенита» Халк говорил: «Я играл в футзал (так еще называют мини-футбол. — Прим. ред.) в детстве, и он мне очень нравился. Тот, кто много играет в футзал, всегда покажет, чему он научился и на большом футбольном поле».

«Футзал — это важный способ развития техники и понимания игры у детей», — это уже слова чемпиона мира бразильца Роналдиньо.