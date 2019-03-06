Оценки за деньги: какие мифы о частных школах распространены среди родителей

Как было раньше: нравится тебе учитель или нет, будь добр — посещай уроки. По-другому нельзя. А если в школе третируют и не дают жить, как героине фильма «Чучело»? Тоже ничего не поделать — бросать школу же нельзя.

Современным детям повезло больше — в качестве альтернативы муниципальным появились частные школы. Такие заведения готовы обеспечить индивидуальный подход к каждому ученику, будь он спортсменом, постоянно мотающимся на соревнования, сложным подростком или ребенком, имеющим особенности развития.

Однако с развитием частных школ возникло немало слухов о «купленном образовании» и «оценках за деньги». Кто и с какой выгодой для себя их распространяет — отдельный вопрос. А в чем правда и вымысел, корреспонденту «Комсомольской правды» рассказал директор частной школы «Эстет-Центр М» Александр Медзюта.

Миф № 1. Раз родители платят за образование ребенка, то и оценки в частных школах тоже куплены.

— На купленное образование нет спроса. Родителям нужно, чтобы ребенок обладал знаниями и был воспитан. На мой взгляд, этот миф пропагандируют некоторые учителя муниципальных школ. В частных школах делают все возможное, чтобы изученный материал ученики освоили на 100%. Здесь работают опытные педагоги, которые ранее преподавали в муниципальных школах. И замечу, что обучать детей в индивидуальном порядке гораздо сложнее, чем работать с потоком детей, как работают в обычных школах, если это можно назвать полноценной работой.

Миф № 2. В частную школу можно отдать за деньги любого ученика, даже самого сложного, от которого отказались в обычной школе.

— Скажу так: ученики, от которых отказались в обычной школе, это просто дети, к которым не нашли должного подхода. Например, однажды пришла к нам учиться девочка-подросток. С голубыми волосами. Ее воспитывали бабушка и дедушка. Поначалу с ней было очень непросто, я даже злился сам на себя, что принял такую ученицу. А потом она начала учиться. А когда на итоговых экзаменах эта девочка защитила реферат на тему: «Меценаты России», у проверяющей просто глаза к переносице сошлись! Девочка получила «пятерку», а я до сих пор помню скошенный взгляд проверяющей. Не нужно воспринимать выпускницукак девочку с голубыми волосами, это ученик, сдающий экзамен. И, как оказалось, она вполне может хорошо учиться.

Миф № 3. Если родители приняли решение о домашнем обучении ребенка, то нужно обязательно прикрепляться к муниципальной школе.

— Часть учеников нашей школы в силу различных обстоятельств, в том числе и по состоянию здоровья, обучаются на дому и общаются с учителями посредством видеоконференций по скайпу. Так ребята-спортсмены, будучи в отъезде на соревнованиях в другом городе, могут заниматься уроками.

Также по развитию системы удаленного обучения мы работаем и делимся опытом с заочными школами Москвы.

У нас был случай, когда жена увезла ребенка на длительное время в Таиланд, а ее муж приходил к нам и доказывал, что на расстоянии мы не сможем дать полноценное образование их сыну. Он даже однажды пришел в класс с детским омбудсменом и очень удивился тому, как его ребенок через экран рассказывал урок.

При такой форме обучения ученик приходит в школу лишь для сдачи выпускных экзаменов. А по окончании обучения получает документы установленного государственного образца: аттестат об окончании основной общей школы и аттестат о среднем (полном) общем образовании.

Миф №4. В частной школе можно учиться абы как — все равно не выгонят.

— У каждого человека, называющего себя педагогом, есть желание не просто воспитать ученика, а добиться в этом процессе лучших результатов. А в частной школе за каждого ребенка не только душа болит, но и есть ответственность за результат перед родителями. Есть дети разные. Задача педагога — сделать процесс обучения увлекательным, чтобы ребенок сам стремился к знаниям. Тогда и учиться абы как никто не будет.

К сожалению, в муниципальных школах не всегда это понимают. Не усвоил ребенок урок — нанимайте репетитора. Я не понимаю и не поддерживаю такой подход. Перекладывая ответственность за усвоение материала на плечи репетитору, учитель тем самым расписывается в собственной некомпетентности. Позор таким учителям, пусть они сами встанут в угол. Репетитор — это не учитель, и, в отличие от педагога, он не отвечает за знания, а лишь натаскивает по определенному предмету.

Миф № 5. Обучение в частных школах дорогое, здесь учатся только дети богатых родителей.

— Обучение в нашей школе стоит от девяти тысяч в месяц. У нас, например, обучалась девочка, мама которой работала медсестрой в муниципальной больнице. Сейчас эта девочка работает в банке.

Наша школа — это не место, где могут пинать воздух дети богатых родителей.

Это учебное заведение, дающее знания детям, которые по тем или иным причинам не могут обучаться в муниципальной школе.

Миф № 6. За деятельностью частных школ нет контроля.

— Нас контролируют также, как и любое учебное заведение среднего образования. У нас имеется образовательная программа, мы подчиняемся федеральным государственным стандартам образования, ведем электронный журнал. Иногда мне кажется, что нас контролируют даже жестче, чем обычные школы. А ведь главная наша задача — это ребенок, которым мы должны заниматься. И подготовка разнообразных отчетов и бумажек для различных бюрократических механизмов не имеет никакого отношения к обучению и воспитанию.

Лично мне нравится финский опыт. Там министерство образования дало основное направление развития, и каждая школа на основе этих направлений создает свою программу. Программу составляют учителя-предметники, а родители имеют право внести свои идеи и пожелания.

Считаю, что за такими школами будущее.

Справка

«Эстет-Центр М» — это полноценная средняя школа, в которой учатся дети с 1 по 11 класс. Школа работает в Челябинске уже 28-й год. Классы небольшие — максимум 12 человек. Это позволяет педагогам уделить внимание каждому ребенку. Продуманный график работы, консультации психолога и логопеда, удобный проезд из любого района города позволяют каждому ученику почувствовать заботу о себе.

Частная школа «Эстет-центр М»

Estet74.ru;

г. Челябинск, ул. Салавата Юлаева, 37; пр-т Ленина, 24; Комсомольский проспект, 36В;

телефон: (351) 775-08-58, 248-48-85, 217-12-58, 223-85-35

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