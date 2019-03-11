«Я не могла до него даже дотронуться»: девушка из Челябинска вышла замуж за незнакомца из Трансильвании

Елена Юнк, а тогда еще Раимджанова в 2016 году вошла в топ-50 самых популярных людей Челябинска и области. Она была успешна в работе: профессиональный маркетолог, визажист, автор нескольких бизнес-проектов... Ее окружали поклонники. Но все это не приносило девушке счастья. Она ждала своего единственного. Ждала и ждала… А потом раз — и вышла замуж за незнакомца. Да еще и из Трансильвании, известной россиянам по легенде о Дракуле.

О странном замужестве и жизни с иностранцем Елена пишет в своем блоге.

ЖДАЛА САМОЛЕТ, А ПРИЛЕТЕЛ МЕТЕОРИТ

— Однажды утром 14 февраля я посмотрела в окно и произнесла: «Господи, дай мне знак, что я встречу своего мужчину, и все у нас будет хорошо!» Я надеялась увидеть пару птичек или самолет. И тут вдруг прилетел метеорит, — вспоминает Елена.

Также внезапно и стремительно она согласись пойти замуж буквально за первого встречного.

ОДНО СВИДАНИЕ

— Я попросила сестру зарегистрироваться на иностранном сайте знакомств, — рассказала Елена журналисту газеты «Комсомольская Правда»-Челябинск. — После нескольких месяцев общения там она отчаялась, хотела удалить аккаунт. Я попросила ее подождать еще две недели, и за это время она встретила на сайте своего будущего мужа румына.

Как-то я приехала к ним в гости в город Брашов. На тот момент я взяла перерыв в своих 10-летних дистанционных отношениях с англичанином. Я устала от неопределенности и хотела побыть одна. Но сестра желала выдать меня замуж за румына, чтобы мы жили рядом.

Она зарегистрировалась от моего имени на сайте знакомств, сама общалась с потенциальными женихами. А потом попросила меня сходить на свидания. Я согласилась только на одно, чтобы она уже завязала с этой идеей и не тратила свое время. Так я и встретилась со своим будущим мужем. Уже через неделю он сделал мне предложение и подарил кольцо.

Девушка вернулась в Россию с обещанием подумать.

— Что же я делаю?! Я ведь совершенно не знаю этого человека! — говорила она себе.

Свадьба Елены и ее жениха из Трансильвании. Фото из личного архива Елены Юнк.

ЗАМУЖЕСТВО КАК ЭКСПЕРИМЕНТ

— Это не была любовь с первого взгляда или брак по расчету, — пишет Елена в своем блоге. — Мы знали друг друга пару недель. Я увидела его родителей, его отношение к Богу, здоровью, деньгам, работе, друзьям, ко мне... и решила рискнуть. Честно признаться, это по большей части был эксперимент.

Я задумалась: как я так умудрилась влюбится в человека, которого не знала, к которому даже после недельного знакомства не было и «химического притяжения»? Честно, я не смогла к нему даже прикоснуться, когда он попросил нанести солнцезащитный крем ему на спину.

После пары свиданий мы вместе уехали на море и проводили там время как друзья. Важно, что я не взяла с собой мобильный телефон. Ничего не отвлекало меня от собственных мыслей и ощущений.

Незнакомец окружил Елену заботой. Вернувшись в Челябинск еще с сомнениями, она уже через неделю стала скучать по этому ощущению и по нему. Через месяц пара поженилась.

Елена на улицах Румынии. Фото из личного архива Елены Юнк.

РОДИНА ДРАКУЛЫ

— Мы живем недалеко от замка Дракулы. Здесь роскошные горы, кристальный воздух и чистые родники. Трансильвания — маленький уютный город. Движение на дорогах очень комфортное. И пешеходы, и водители вежливы. Тут все входы в подъезды стеклянные, но ни разу я не видела разбитого стекла. На улице не слышала грубой речи, не видела выпивающих, — описывает Елена.

Она общается с мужем и окружающими на английском. Этот язык тут знают все. И даже в кино фильмы идут на английском с румынскими субтитрами.

Полтора года назад Елена родила ребенка. Перевезла в Румынию маму. Семья Елены среднего достатка. Муж — наемный служащий. Сама Лена считается домохозяйкой. Но она занимается творческими проектами, которые приносят доход: пишет книги, выпускает натуральную косметику.

Вслед за Еленой еще несколько подруг последовали ее примеру и нашли себе мужей среди иностранцев.

— Я не хочу обидеть российских мужчин, среди которых много достойных. Это не про антипатриотизм, а про личное счастье каждой отдельно взятой женщины. Если она чувствует, что ей нужен супруг иностранец, я только поддерживаю. Но не агитирую на это всех и каждую. Тем, кто желает найти мужа за границей, помогут специализированные сайты знакомств. Главное — решиться и не отчаиваться, если все не складывается сразу.

Один мой хороший друг из Испании по имени Иисус шутил: «Ты же совсем не русская, ты ведь Еленка». Интересно, что в Словакии уменьшительное окончание означает уважительное официальное обращение. Я всегда ощущала себя человеком между стран и однозначно могу сказать, что нет между нами всеми никакой разницы. Нас всех объединяют схожие цели и ценности, даже если где-то привычки и обычаи наши разнятся. Не красота спасет мир, а любовь. И не совсем такая она на самом деле, какой мы ее всегда представляли. Любовь в отдаче и служении, в принятии и смирении, в покаянии и благоговении... — делится своими мыслями Елена.

Елена нашла свое счастье на родине Дракулы. Фото из личного архива Елены Юнк.

ГДЕ ЖЕНИХИ ЛУЧШЕ

До брака Елена много общалась с иностранцами. Работала за границей, знакомилась в Интернете. Был долгий роман с англичанином в Италии. Елена поделилась с читателями «Комсомолки» своими наблюдениями за мужчинами из разных стран.

• РОССИЙСКИЕ мужчины делятся на несколько типов. Одни пролеживают жизнь на диване. Другие самовлюбленные, слишком много из себя строят и чаще всего только на словах. И третья группа — это благородные, уравновешенные люди с семейными ценностями. Но эта группа, увы, самая маленькая.

Многое зависит от города. Даже когда на сайте знакомств меняешь Челябинск на Москву, видишь поразительную разницу. Отмечу, что челябинские мужчины не умеют подать себя на фото. Мне попадались фото с мужчинами, обнимающими ногами дерево и одновременно держащими в руках пиво... Москвичи на фото, в основном, в костюмчиках.

• Мужчины Западной Европы часто инфантильные. Например, ИТАЛЬЯНЦЫ не любят брать ответственность за женщину. Боятся заводить детей. С одной стороны, радует, что семейные связи у них очень крепкие. С другой стороны, они не торопятся отделяться от родителей и начинать самостоятельную жизнь. Таких большинство, но не 100%.

• В АНГЛИИ очень много феминисток, а мужчины также инфантильные. Мой бывший парень любил меня до слез. Он обладает чудесными человеческими качествами. Но при этом боялся сделать шаг навстречу семейному союзу. Поэтому нам надо было расстаться. А вообще у англичан обалденный тонкий юмор, который подкупает.

• В Восточной Европе большинство мужчин другие: спокойные, заботливые, ориентированные на семью. Я могу это сказать о словаках, так как долгое время работала в СЛОВЕНИИ.

• То же самое можно сказать о РУМЫНАХ. Они не брезгуют помогать с, так скажем, женскими обязанностями. Много пап гуляют с малышами в слингах. Но опять же нельзя обобщать. В Румынии также есть мужчины, которые любят наряжаться, вести праздную жизнь и не спешат заводить серьезные отношения.

Я не чувствую большой разницы между менталитетами и культурными особенностями румын и россиян. Это не африканцы, которые едят бананы с майонезом. Был у меня такой друг из ЮАР. Вот где так сразу не привыкнешь.

• АМЕРИКАНЦЫ нам с сестрой показались грубоватыми, с непонятным и часто неприятным юмором. Думаю, мы с ними слишком разные. Но Американцы, с которыми я общалась, хотели себе жен именно из России. И в итоге они их все-таки нашли.