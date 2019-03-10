Челябинец ставит памятник министру Куропаткину, который отменил телесные наказания

В мастерской скульптора Сергея Воробьева стоит памятник генералу. Пока из гипса. Придет время, и его отольют в бронзе.

Это памятник участнику похода французских войск в Сахару, героя русско-турецкой войны 1877-1878 годов, военному министру России Алексею Куропаткину.

И царское правительство, и большевики обвиняли Куропаткина в том, что он проиграл войну с Японией в 1904 году, будучи командующим Маньчжурской армией.

Так за что же ему памятник решили ставить?

ДЛЯ ПОБЕДЫ НЕ ХВАТИЛО ДВУХ НЕДЕЛЬ

Знакомьтесь — челябинский предприниматель Дмитрий Логунов, праправнучатый племянник Алексея Николаевича Куропаткина по матери.

Как и когда он узнал о своем знаменитом предке?

— А с самого детства, — рассказывает корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» Дмитрий. — Мне было лет шесть, когда я спросил у мамы, что это за портреты у нее в комнате висят? Какие-то усатые и бородатые военные в странных фуражках. Мама ответила, что придет время, и ты все узнаешь. Время пришло, и я узнал, что среди моих предков — знаменитые русские офицеры. И среди них генерал Куропаткин.

Дмитрий Логунов доверяет только документамФото: Сергей СМИРНОВ

Дмитрий утверждает, что вся жизнь Алексея Куропаткина — это путь блестящего офицера. И его роль в войне с армией Японии искажена.

— Неужели никто не знает, что русской армии в 150 тысяч штыков на Дальнем Востоке противостояло 850 тысяч самураев? А для переброски только одного нашего корпуса в зону боевых действий требовался месяц. Вот для победы нам и не хватило времени, буквально двух недель.

«Я ВОССТАНОВЛЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

Логунов работает над трудом о генерале Куропаткине. Он собрал реальные документы, путевые записки, мемуары. Многие фото взяты им из Библиотеки Конгресса США.

— Требуется восстановить историческую справедливость. Это огромная работа!

5 фактов из жизни генерала Куропаткина

1. Покорял Туркестан

Куропаткин был внуком унтер-офицера, выходца из крепостных, чей сын усердной службой добился капитанского звания и дворянства.

После обучения в кадетском корпусе и военном училище 18-летний подпоручик Алексей Куропаткин был направлен в Туркестан, где за пять лет заслужил орден Святого Станислава и Святой Анны третьей степени. Стал ротным командиром и получил звание штабс-капитана.

2. Воевал в Сахаре

В 1871 году Куропаткин поступил в академию Генштаба. Как лучший из выпускников в 1874-м он был отправлен в научную командировку за рубеж, по обмену опытом. В Алжире молодой офицер изучал искусство боя в условиях пустыни. За участие в походе французских войск в Большую Сахару его наградили крестом орденом Почетного легиона.

3. Был ранен при штурме

Русско-турецкую войну 1877-1878 годов Куропаткин встретил в чине подполковника. При штурме вражеских редутов Алексей Николаевич был тяжело ранен. Отвага, выказанная в исторической битве под Плевной, сделала его народным героем.

4 . Модернизировал армию

Военный министр Куропаткин увеличил суммы, выделяемые на содержание военнослужащих. Офицерам повысил оклады. Распорядился переоборудовать и благоустроить казармы, в которых жили рядовые, и ввести для них чайное довольствие и походные кухни.

В русской армии существовала система телесных наказаний. (Для этого можно было найти 100 поводов!). Например, битье батогами. Батоги представляли собой толстые палки или прутья с обрезанными концами. Число ударов не ограничивалось, т. к. наказание считалось более легким, чем удары плетью или кнутом. Бить позволялось как через платье, так и по голому телу. Также было распространено наказание шпицрутенами (толстый прут или металлический шомпол), клеймение раскаленным железом. Иногда битье вызывало увечье или смерь солдат.

Куропаткин добился, чтобы эти жестокие методы были отменены и были заменены гаупвахтой или стоянием несколько часов навытяжку «под ружьем».

При нем открылись семь новых кадетских корпусов и курсы для офицеров-воспитателей. Генерал уделял большое внимание оснащению армии, которую считал отсталой по мировым стандартам. Так в войсках появились, например, винтовки Мосина, 76-миллиметровые скорострельные пушки, были обучены и сформированы первые роты пулеметчиков.

5. Спас жизни офицеров

В русско-японскую войну русская армия вступила в солдатских белых гимнастерках и черных шароварах. Офицеры воевали в ослепительно белых кителях со сверкающими золотыми и серебряными погонами, офицерскими поясами и портупеями, обшитыми золотым и серебряным галуном, цветных фуражках с белыми чехлами. И сразу попадали под огонь японских пулеметов.

Тогда Куропаткин запретил своим солдатам и офицерам стирать форму, поскольку вымазанные в грязи белые кители были куда более незаметной мишенью. Это дало мгновенный результат. Потери ощутимо уменьшились.

СКОЛЬКО СТОИТ ПАМЯТНИК

Для того, чтобы памятник генералу отлить в бронзе, требуется всего ничего — 350 тысяч рублей. Он будет установлен в Тверской области — в городе Торопец, в 60 км от села Шешурино, куда Куропаткин перебрался на склоне дней, где учил детей в сельской школе и заведовал библиотекой. Умер Алексей Николаевич в 1925 году, гроб с телом генерала на кладбище несли местные крестьяне…

КСТАТИ

Крест от «белого генерала»

Среди родственников Дмитрия Лагунова есть еще один легендарный человек — генерал Петр Петрович Калитин. У него более 30 орденов и медалей. Одним из них — орденом Святого Георгия 4-ой степени — его наградил «белый генерал» Михаил Скобелев, сняв орден со своей груди! А Золотое георгиевское оружие — саблю с бриллиантами и надписью «За храбрость» за всю войну получили только восемь человек.

Петру Калитину установили памятник в городе Холм Новгородской области. Там есть еще памятник брата Петра, подполковника Павла Калитина, национального героя Болгарии, погибшего в русско-турецкой войне. Монумент сделан на пожертвования болгар.

Памятник Петру Калитину в Холме.

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