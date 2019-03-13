Жена арестованного челябинца боится, что у нее могут забрать пятерых детей

— Почему папа в клетке? — спрашивает шестилетняя Люба, увидев по телевизору сюжет про арестованного Ивана Юдакина.

Старшие сыновья сильно скучают по отцу, даже плачут. Всего в семье пятеро детей. Жили тихо и скромно, посещали православный храм. Но сейчас многодетному Ивану светит пожизненное заключение. А его супруга Валентина боится, что у нее заберут детей. К ним уже приходили из отдела полиции по делам несовершеннолетних.

Напомним, в 2017 году неожиданно всплыла криминальная история десятилетней давности. Тогда убили друга Ивана. Потом были застрелены еще двое его знакомых: мужчина и женщина. О подробностях мы писали в статье «Отца пятерых детей из Челябинской области обвиняют в убийстве из-за ревности».

Иван проходил по делу как свидетель. А дело тогда было закрыто из-за недостатка улик. Два года назад следствие возобновили. Но все перевернулось так, что теперь Иван оказался на скамье подсудимых, а остальные фигуранты дела — на свободе. Валентина уверена: супруг никого не убивал, его оговорили. Однако у Следственного комитета другие выводы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/696461" frameborder="0"></iframe> Многодетному отцу из Челябинска могут дать пожизненный срок.Андрей АБРАМОВ

НЕЖДАННЫЕ ГОСТИ

Бедная женщина не знает, за кого переживать сильнее: за Ивана, который с февраля находится под стражей, или за детей. На днях в квартиру постучала полиция. Это без предупреждения пришли с проверкой из отдела по делам несовершеннолетних. Инспектор заглянула в холодильник, пересчитала кровати и рабочие места для школьников, спросила о доходе семьи. А какой доход, если Иван — за решеткой, а Валентина — в декрете с шестимесячной малышкой? Многодетная мать назвала сумму в 35 тысяч в месяц — это со всей помощью, которую им оказывают неравнодушные люди.

— Всего? На пятерых детей?! — вскинула брови инспектор.

— Я по мере возможности зарабатываю шитьем. Нам помогают родственники, сестры и братья милосердия из храма, Центр семьи «Берег», общественная организация «МногоНас» и даже бывшие клиенты Ивана (он работал массажистом на дому, а до ареста — в центре восточной медицины «Тибет» в центре города — прим. ред.). Переводят деньги на карту, каждую неделю привозят продукты, подгузники, помогают собирать передачки мужу, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская Правда» — Челябинск» Валентина.

В четырехкомнатной квартире Юдакиных чисто и светло. Кухня, гостиная, две детских комнаты и массажный кабинет, где принимал клиентов Иван. У детворы — двухъярусные кровати. Все организовано так, что даже с учетом большой семьи, в квартире просторно. Обстановку не назвать ни бедной, ни зажиточной — обычная квартира среднестатистической российской семьи. В глаза бросается огромный стеллаж с православной литературой.

В нескольких комнатах содраны обои, стоит новая сантехника в коробках. Пока глава семьи был дома, затеяли ремонт. Закончить не успели.

— Инспектор ПДН составила акт, — рассказывает Валентина. — Вроде бы ее все удовлетворило. Но я знаю, что этот акт при желании можно трактовать как угодно. Я боюсь, что у меня могут забрать детей...

А В ОТВЕТ — ТИШИНА

Многодетная мама спросила у инспектора ПДН, почему, собственно, такое внимание к ее детям.

— Сказали, что это следователь направил. В связи с тем, что мой муж подозревается в совершении особо тяжкого преступления. Но причем тут наши малыши? — в сердцах восклицает Валентина. — Пишу следователю: «Детей у меня решили отобрать?», он не отвечает. Несколько раз спрашивала — молчит. Причем на другие вопросы отвечает, а про проверку ПДН — игнорирует. Это пугает еще больше.

Мы запросили комментарий у следователя, но ответа пока не получили.

О БУДУЩЕМ

Валентина рассказала нам о планах на будущее. В конце марта она идет учиться на ландшафтного дизайнера — от службы занятости бесплатно для мам в декрете. А еще им, как многодетным, дали землю.

— Будем строить дом. Как раз у меня и знания уже нужные к тому моменту будут. Только бы Ивана поскорей нам вернули...

Через пару недель будет новый суд по поводу меры пресечения: продлить арест или изменить на другое. Валентина и дети надеются, что увидят главу семьи дома.