«Нашли двойника»: водитель из Челябинской области доказал, что кто-то купил копию его прав

Магнитогорцу Андрею Яковлеву удалось восстановить справедливость. Южноуральца лишили водительских прав за чужое нарушение. Об этом он узнал случайно, когда зашел на сайт ГИБДД проверить штрафы.

По данным протокола 24 октября прошлого года его якобы задержали пьяным за рулем автомобиля «Шевроле Нива». Но такая машина никогда не принадлежала Андрею, а в указанный день он находился на работе.

Стали разбираться. Оказалось, что некий человек за рулем «Нивы» предъявил инспекторам ГИБДД права на имя Андрея Яковлева.

— В протоколе совпадали только те данные, которые указаны в моем водительском удостоверении. Все остальное: автомобиль, номер телефона и адрес проживания — чужие. Я написал заявление в полицию, когда узнал, что меня лишили прав, — рассказывает Андрей.

Сначала силовики не спешили с поисками «двойника». Но после статьи в «Комсомолке» его задержали и вызвали на допрос.

Выяснилось, что он тоже живет в Магнитогорске, работает водителем на автопогрузчике. У него совершенно другое имя и фамилия. Но самое интересное, что он уже давно лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде.

— Он признался, что купил права на мое имя в интернете. Увидел объявление и позвонил по указанному номеру. Продавец назначил ему встречу у торгового центра «Континент» и попросил принести флешку с личным фото. В какую сумму ему обошлись поддельные права, он не помнит. В итоге суд встал на мою сторону. Постановление о лишении меня водительских прав и взыскании штрафа отменили, — рассказывает Андрей.

Выходит, на его месте Андрея Яковвлева может оказаться даже самый законопослушный водитель?

КОММЕНТАРИЙ

В такую историю может попасть любой водитель

— В последнее время появилось множество организаций, предлагающих купить «зеркальные» водительские удостоверения. Особым спросом они пользуются у «лишенников». Схема проста. Продавец каким-то образом получает доступ к базе ГИБДД. Выбирает из нее права человека одного пола и возраста с покупателем, «вклеивает» в них новое фото, оставляя при этом данные истинного владельца. Для этого у аферистов есть специальная оргтехника. Отличить «липу» от настоящих прав довольно сложно, — объяснил юрист Евгений Емельянов.

Тем, кто изготавливает поддельные водительские права, грозит до двух лет лишения свободы. А максимальное наказание для использующих фальшивые документы — арест на полгода со штрафом в 80 тысяч рублей.

Как защититься? Тут уж как повезет. Но в любом случае регулярно проверяйте штрафы ГИБДД. Если что-то не так, идите в полицию, как и поступил магнитогорец.