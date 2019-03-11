Митрополит Григорий: Великий пост — не отказ от мясного, а борьба с пороками

Для православных христиан наступил Великий пост, предшествующий празднику Пасхи. О том, зачем нужно сорокадневное воздержание, «Комсомолка» расспросила митрополита Челябинского и Миасского Григория.

— Владыка, первый вопрос самый наивный: почему Великий пост называется великим?

— Потому что это самый продолжительный и строгий из постов. Он состоит из Святой Четыредесятницы — сорока дней молитвы и воздержания, а затем наступают так называемые Святые дни, Страстная седмица, когда мы вспоминаем искупительную смерть и страдания Господа нашего Иисуса Христа. Уже после Страстной седмицы наступает главный христианский праздник, праздник Светлого Христова Воскресения. Великий пост — подготовка к этому празднику.

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— Большинство знают о церковных постах только то, что в это время нельзя кушать мясо.

— Великий пост существует, прежде всего, для того, чтобы духовно исцелиться. Церковь — это духовная больница. А пост — то самое средство, которое церковь предлагает всем нам для нашего исцеления. Пост заключается не только в отказе от определенных видов пищи, но и от всякого рода развлечений, которые могут душу увести от цели поста. Он предполагает борьбу с пороками, которые в нас есть, со страстями, которые мешают нам жить. Пост заключается в том, чтобы с помощью, в том числе, и телесного воздержания победить наши духовные недуги. Вот почему пост неотделим от молитвы, чтения Евангелия и духовной литературы, творения добрых дел.

— И все-таки многих отпугивает воздержание именно телесное.

— Да, соблюдающие пост не вкушают скоромную пищу — продукты животного происхождения. Это мясо, молоко, яйца. Рыба в течение Великого поста разрешается два раза — в день Благовещения и в Вербное воскресенье. В остальные дни православные христиане держат строгий телесный пост. Но хочу сразу же оговориться: телесное воздержание не должно быть самоцелью. Если оно мешает жить нормально, если мы из-за отказа от некоторых продуктов начинаем раздражаться, злиться, значит, мы постимся неправильно.

— Некоторые люди, даже искренне верующие, не имеют возможности соблюдать пост — хотя бы по медицинским показаниям.

— Церковь только призывает нас к посту. Но телесное воздержание не распространяется на детей, на беременных и кормящих женщин, на пожилых и больных людей. Степени поста есть разные, человек сам для себя должен определить меру. Конечно, сомневающемуся лучше обратиться к врачу. Если медицина не советует ограничивать себя в чем-то, православный должен посоветоваться со своим духовником и несколько ослабить телесные ограничения, налагаемые Великим постом. То же касается детей и подростков. Они должны приучаться к посту постепенно. Заставлять их не нужно, лучше воздействовать собственным примером.

— Кто вообще имеет право поститься? Что для этого нужно? Какие-то молитвы, благословение священнослужителя?

— Церковь всех призывает вступать на путь Великого поста. Что касается благословения на начало Великого поста, то все мы, православные христиане, получаем это благословение вечером в Прощеное воскресенье (в 2019 году Прощеное воскресенье пришлось на 10 марта. — Прим. ред.). Пост начинается с того, что мы просим друг у друга прощения, прощаем обидчиков, а затем звучат первые великопостные молитвы. Но если у вас есть духовник, священник, которому вы исповедуетесь, вы можете у него попросить благословения, духовного совета. Это будет только на пользу.

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий на радио Комсомольская правда.

— Получается, «телесный» Великий пост не так уж и строг.

— Повторюсь, каждый определяет это сам для себя. Великий пост — это прежде всего борьба со злом в самом себе. Полезным может быть назван только тот пост, который приближает нас к Богу, очищает нас от греха, дарит душе мир и покой. Как измерить его пользу? Только миром, который наступает в человеке, когда он борется со своими пороками. Цель поста — преображение человека, его изменение. Если к концу поста, к Пасхе, человек стал добрее, радостнее, ощутил, что Бог любит его и прощает, — цель достигнута.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Уральцев приглашают в Далматово

Как известно, Великий пост — время молитвы и покаяния. Поэтому многие верующие стараются в эти дни посетить чтимые обители, побывать на строгих и продолжительных монастырских службах. Одним из древних центров духовной жизни на Южном Урале является Далматов монастырь в Курганской области.

В ближайшее время Челябинская епархия организует туда четыре паломнические поездки: 23 марта, 6 и 20 апреля — однодневные, а 13 — 14 апреля — двухдневную. Отправившись в это путешествие, вы сможете приложиться к мощам основателя монастыря преподобного Далмата Исетского, чтимой иконе Божией Матери и другим монастырским святыням, исповедоваться и причаститься в монастырском храме, сходить на экскурсию по монастырю и осмотреть экспонаты монастырского музея.

Паломническая служба Челябинской епархии организует поездки и в другие святые места Урала и России.

P. S. Вопросы, касающиеся поездок, задавайте по телефонам 790-92-89 и 8-919-346-30-67. Всем паломникам необходимо иметь при себе паспорт и медицинский полис.