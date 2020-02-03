«Аллергомед»: найти аллерген и обезвредить.

У каждого пациента своя аллергия. Задача врача — найти причину, а также мишень, по которой «ударит» болезнь, будь то дыхательная система кожа или желудочно-кишечный тракт. Врачи клиники «Аллергомед» справляются с этим отлично.

«Аллергомед» предлагает челябинцам диагностику аллергических заболеваний, а также причин плохой работы иммунитета. Для этого врач аллерголог-иммунолог назначает больному обследования (их спектр широк — от анализа крови до кожных и дыхательных проб) и по ним устанавливает диагноз. Дальше врач подбирает лечение с учетом возраста и сопутствующих заболеваний, делая схему индивидуальной для каждого пациента. А главное — контролирует состояние больного и корректирует схему лечения до тех пор, пока не добьется нужного результата.

Если выявлен причинно-значимый аллерген, врач дает рекомендации по питанию и по образу жизни, а также учит оказывать первую помощь на случай острой аллергической реакции организма.

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В клинике также принимают врач-педиатр, гастроэнтеролог, сосудистый хирург, невролог, нефролог — все без исключения кандидаты медицинских наук. Основной принцип работы специалистов «Аллергомеда»: Не навреди, и лечить- это призвание!

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Медицинский центр «Аллергомед»

Челябинск, ул. Плеханова, 19а.

Тел. (351) 777-85-97.

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