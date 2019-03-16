Из Челябинска в джунгли Бразилии: откровения безбашенной эмигрантки

Когда россиянку Женю и ее мужа-бразильца Жу спрашивают, где они познакомились, они отмахиваются: «Аа… да в путешествии». Русские на этом, как правило, расспросы прекращают. Но только не бразильцы, которые обожают любовные истории.

— В каком путешествии? Где именно?

— В США.

— А что вы там делали?

— Жу ездил по работе, а я по учебе, — отвечает Женя, надеясь, что этого будет уже достаточно.

— А на кого ты училась?

— На юриста...

И тут бразильцы сразу теряют интерес. Пф-ф-ф, юрист. Какая тут может быть романтика вообще?!

На самом деле все это, кроме профессии Евгении, — выдумка. Влюбленные договорились так отвечать, чтобы отвязаться от слишком любопытных бразильцев. Если бы они начали рассказывать свою настоящую историю, то не разошлись бы со слушателями до ночи.

Но в своем блоге Женя пишет только правду. Удивительную и даже невероятную.

Женя и Жу 10 лет назад: знакомство. Фото: из личного архива героев материала.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Женя родилась в небольшом селе под Челябинском. В 20 лет записалась на занятия капоэйрой. Это бразильское национальное боевое искусство, но в форме танца. Тогда девушка понятия не имела, чем для нее обернется. Просто на электронку ей пришло приглашение на бесплатный урок. А какой студент не любит халяву?!

Ну и все: Женя заболела такой далекой и сказочной Бразилией. Даже португальский учить начала. Решив попрактиковаться, зашла в скайп и написала первому попавшемуся носителю языка по имени João Rocha.

Теперь представьте: на противоположной стороне земли в разгар рабочего дня 30-летний страшно занятой сотрудник крупной IT-компании Жоао Роша получает странное сообщение на ломаном португальском.

— Привет ты капоэйра?

Жоао ни разу в своей жизни не общался в сети с незнакомыми людьми, но тут вдруг решил ответить.

— Нет, — написал он.

Но Женю это не остановило. Девушка жаждала общения. Да и что за «нет» такое, как это возможно вообще? Она была уверена, что в Бразилии абсолютно все занимаются капоэйрой.

— А почему нет?

СТРАСТИ ПО-БРАЗИЛЬСКИ

Как вы уже догадались, случайное интернет-знакомство переросло в любовь. Но далеко не сразу.

Когда Женя увидела Жу (так она стала звать своего бразильского друга) по видеосвязи, он ей вообще не понравился. А тот напротив стал осыпать девушку комплиментами со всей бразильской страстью.

Вокруг дома в джунглях. Фото: из личного архива героев материала.

Общение шло три месяца. А потом наша героиня решила слетать в страну мечты. Чтобы не быть обязанной Жу, билеты купила сама, заняв денег у друзей. Мама не за что бы не отпустила ее. Однако, Женя грезила Бразилией и соврала, что летит на языковые курсы. Только старшей сестре она сказала правду в день вылета.

— Сестра задавала мне прямые вопросы, но ответы не могли ее успокоить, — вспоминает Женя в своем интернет-дневнике. — На деле только теперь выяснялось, что я лечу к совершенно незнакомому человеку. Беспокойство моей сестры росло. Что она скажет нашей маме, если со мной что-нибудь случится? Она плакала и просила не поступать так с ней. Самолет улетел. Я осталась...

«ТЕБЕ РУССКИХ МАЛО?»

Из-за сорвавшейся поездки Женя впала в уныние. Потом была сложная сессия и страшная болезнь мамы — онкология. Жу всегда был на связи и оказывал моральную поддержку, хотя любимая сказала, что между ними ничего не может быть.

Вылечить маму не удалось...

— На бразильском сайте я зашла на страницу Жу и обнаружила, что он встречается с девушкой! Да с какой! С моделью! Там была красавица с длинными ногами.

Женя почувствовала укол ревности. Оказывается, Жу ей не безразличен. С тех пор парочка была на связи почти круглосуточно. А ведь между Челябинском и Бразилией — девять часов разницы. Женя старалась хоть немного поспать днем, чтобы ночью поболтать с Жу. В благодарность он расстался со своей моделью.

И вот Женя снова покупает билеты в Бразилию. И в этот раз никого не посвящает в свои планы.

— Бразилия? Где это? Иди кушай, я тебе картошки разогрела, — сказала бабушка.

— Что тебе русских мало? — спросил брат.

Папа долго пугал страшными рассказами о сексуальном рабстве, о которых он слышал из телевизора. В общем, родные Жени отнеслись к этой новости нормально.

Свадьба Жени и Жу. Фото: из личного архива героев материала.

ЭТО ВАМ НЕ ТУРИЗМ

В реальности Жу оказался совершенно не таким скромным, как на экране ноутбука. Сильный, уверенный в себе. И тогда Женя по-настоящему влюбилась. И приняла предложение руки и сердца.

— Пока я летала в Бразилию в качестве туриста, эта страна мне казалась истинным раем. Чудесные люди, природа, атмосфера... Когда же я приехала сюда жить, мне пришлось столкнуться с реальностью.

Город Сан-Паулу, где живут родители Жу, — гигантский муравейник. Шумный, пыльный, опасный. Жилые здания обнесены высоченными заборами с проволокой под напряжением. Стены расписаны граффити. Бесконечные пробки.

Но самая большая проблема — это хорошая погода. Это очень плохо. Потому что нет дождя и ветра, а без них над городом повисает ужасающий смог. В квартире стоит такой запах, словно кто-то засунул в окно выхлопную трубу. Ну и смысл было из Челябинска уезжать!? — пишет Женя.

Из каменных джунглей Бразилии Женя и Жу решили перебраться в настоящие. Фото: из личного архива героев материала.

Поэтому молодая семья решила переехать поближе к природе. Ага, в джунгли. Нашли заброшенный дом в глуши тропического леса и купили его.

С тех пор Женя начала писать свои «Заметки из бразильской глуши».

ПРО ДОМ В ДЖУНГЛЯХ

— Наш дом находится в 7 км от ближайшего города, в самом дремучем лесу. Здесь не ходят автобусы, да и люди тоже не ходят, зато можно встретиться лицом к лицу с гремучей змеей или огромным ядовитым пауком. А еще нас одолевают тропические тараканы. Поначалу было страшно, потом привыкли.

Если переводить местные цены в рубли, дом с участком 1Га в Бразилии стоит примерно 5 млн руб. Женя и Жу купили свой с участком в 7 Га всего за 3 млн руб. Говорят, им очень повезло.

Дом Жени в джунглях и природа вокруг него. Фото: из личного архива героев материала.

Евгения ярко описывает лето в джунглях:

— В дом толпами ломятся подозрительного вида насекомые. Просыпаешься на рассвете от оглушительного птичьего гомона за окном, и спать уже не хочется не только от шума, а от того, что там — снаружи — красота! Солнце, жара, и вдруг налетает бешеный ветер. И тут же обрушивается небо, и это не дождь уже, и даже не ливень, а разверзлись хляби небесные, и спасайся кто может. А после ливня оказывается, что рухнули столбы, и потому света не предвидится ближайшие пару дней. Дети ходят покусанные. А после обеда становится настолько жарко, что сил остается лишь на то, чтобы полежать на диване и почитать книжку...

Вокруг дома полно разной живности. Эта жаба часто приходит в гости. Фото: из личного архива героев материала.

ПРО БРАЗИЛЬЦЕВ: БЕСЯТ И ВОСХИЩАЮТ

— С бразильцами непросто. Они лезут не в свои дела и дают непрошеные советы. Всегда и везде опаздывают. Обещают и не делают. Не признают себя виноватыми. Умеют довести тебя до белого бешенства своей белозубой улыбкой и непробиваемой вежливостью, когда ты уже готов по-русски покрыть их матом. Но они не со зла такие. Это просто легкость бытия.

Но также здесь я вижу, как человек бросается другому на помощь, когда тот еще и не подумал попросить. Как бабулечку старенькую на светофоре все четыре улицы пропускают на красный, и ни один водитель не посигналит. Как незнакомые люди улыбаются друг другу в лифте и желают доброго утра. И тогда я думаю, что никогда и нигде не видела, чтобы люди были терпеливы и ласковы друг с другом так, как в Бразилии.

ПРО РОДДОМА: ШАМПАНСКОЕ И ШАШЛЫК

Недавно у Жени и Жу родилась уже третья дочка. Поэтому мама-блогер много пишет о роддомах. Тем более, что они удивят любого русского.

Во-первых, здесь партнерские роды (вместе с мужем) обязательны по умолчанию. Во-вторых, всем предлагают снять на видео процесс появления ребенка на свет: малыша и мамочку выше пояса. Как зачем? Чтобы потом на Дне Рождения ребенка показать это увлекательное видео гостям.

Палата в платном роддоме. На диванчике спит уставший папа. Фото: из личного архива героев материала.

В-третьих, не менее странная штука — это посещения роддома всеми желающими на следующий день после рождения малыша.

— Для меня стало жутким стрессом и полной неожиданностью, когда я увидела на фейсбуке запись мужа: «Мы в таком-то госпитале, родилась моя дочь, приходите в гости». Родители мужа, брат с женой и двумя детьми, сестра с мужем и ребенком, двоюродная сестра с друзьями, коллеги с работы мужа и совершенно незнакомые мне люди… Они приходили, усаживались на мою кровать и устраивали бурные громкие беседы. Наклонялись над моим ребенком, делали селфи с ним и дарили цветы. Почему-то моему мужу, а не мне.

Персонал к такому привык. Только вежливо напоминает: «Пожалуйста, не жарьте шашлыки на балконе, а шампанское открывайте в коридоре. А то малыши пугаются», — рассказывает Женя.

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

— В провинциальных городах Бразилии крайне низкий уровень образования. Многие вообще не ходят в школу или учатся только до четвертого класса, а после идут работать, чтобы помочь семье. Никогда не забуду, как долго и внимательно рассматривала глобус моя помощница по домашним делам (домработница - прим. ред). Я уверена, что ранее она не знала, что из себя представляет наша планета, — рассказывает Женя.

Вот так выглядит дневник бразильского ученика: приглашения на праздники, рекламный спам, цены школьного буфета и пр. Фото: из личного архива героев материала.

Большинство бразильцев имеют мифические представления о России. Они очень удивляются, что зима у нас не круглый год, что дома мы не носим верхнюю одежду и не пьем водку каждый день.

ПРО ДЕТЕЙ

— Складывается впечатление, что детям здесь можно все. Не спать до полуночи, есть бургеры каждый день… Никто не напрягается по этому поводу. Лишь бы ребенок был доволен. Но зато общество большое внимание уделяет развитию эмоций и дружелюбия в детях.

ПРО ГЕЕВ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ

— В Бразилии в последние годы активно пропагандируется тема гендерного равенства и гомосексуализма. Телевидение в открытую противопоставляет: вот плохой гетеросексуальный мужчина, который избивает свою жену, а вот хороший гомосексуалист в женском платье и с бородой, но зато он добрый, веселый и никого не бьет.

Кстати, по опросам населения более 60% не имеют ничего против такой гомосексуальной политики.

Кухня Жени и одно из любимых блюд Жу - коровье копыто. Фото: из личного архива героев материала.

ПРО РОССИЮ

Женя признается: чем дольше живет в Бразилии, тем больше скучает по родине. Поэтому семья серьезно подумывает переехать в Россию. Быть может, даже в... Челябинск! Правда, Жу пока не освоил язык. Зато старшие дочки Софья и Валентина хорошо говорят по-русски. С младшей Катериной Женя непременно тоже будет заниматься.

— Я изначально уезжала не ради того, чтобы жить за границей, а к мужу. Но с мыслью, что это временная мера, — поделилась Женя с корреспондентом газеты «Комсомольская Правда»-Челябинск». — Мне очень нравится Бразилия. Но все равно мой дом — это Россия. Там мои родные люди. Предки бразильца — это иммигранты из разных стран. Может, поэтому бразильцы не привязаны к своей стране так, как мы, русские. К тому же они экстраверты: прекрасно чувствуют себя с новыми людьми и в новом месте. И муж легко относится к переезду. Главное, чтобы была работа. Я бы даже сказала, что он больше меня рвется в Россию. Любит он испытания и приключения.

КОШЕЛЕК

Цены в бразильском городе Сан-Паулу, переведенные в рубли. Для сравнения в скобочках указаны цены в Челябинске:

* Хлеб (вроде наших горбулок, продается на вес) — 170 руб. за кг. (в Челябинске получается 77 руб. за кг)

* Говядина без кости — примерно от 320 руб. за кг. (у нас также)

* Бананы 50 — 70 руб за кг. (45 — 75 руб.)

* Макароны — 60 руб. за пачку 0,5 кг. марки Barilla (от 80 руб. за эту же марку)

* Рис — 45 руб. за кг. (40 руб.)

* Коммуналка — от 8,5 тыс. руб в месяц. (от 2,5 тыс. руб. с отоплением)

* Квартиры-студии — от 3,5 млн руб. (от 1 млн руб).

* Средняя зарплата — 40 тыс. руб. (В Челябинске — 34 тыс. руб.)

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