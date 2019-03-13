Жителей Челябинска начнут штрафовать за собачьи «кучки» во дворах

Тающий снег в одночасье обнажил кучи собачьих экскрементов. Человек и собака, гулящие во дворе, в эти дни вызывают одно раздражение. Город фактически превратился в общественный туалет. И владельцам животных ничуть не стыдно.

— Пока в Челябинске нет законов, которые позволяют наказать горожан за экскременты домашних питомцев, — разводят руками в мэрии.

Но уже к лету власти получат возможность штрафовать местных собачников за такие отходы.

В Челябинской области примут закон, чтобы штрафовать собаководов за кучки питомцев 00:00 00:00

НА ПОДГОТОВКУ — ПОЛГОДА

В декабре 2018 года Владимир Путин подписал новый для России закон «Об ответственном обращении с животными». В нем очень много хороших и полезных пунктов. Один из них говорит, что выгуливать собак нужно в специальных местах, а за фекалии — штрафовать хозяев. Размер штрафа пока не известен, сумму и места выгула позже должны утвердить на местах.

На разработку подзаконных актов чиновникам дали полгода. Значит, первые штрафы начнут выписывать, начиная с июля. А пока горожане продолжают бороться за чистоту дворов, кто как может: клянут собачников и выкладывают фотографии «кучек» в социальных сетях. В Свердловской области на днях и вовсе дошло до криминала. За отказ убрать за собакой какашки женщина бортонула своей иномаркой соседку.

ОТ «МИН» ИЗБАВИЛ ЗАБОР

Южноуральцы стараются решить проблему мирным путем. Несколько лет назад жильцы дома № 43 по Копейскому шоссе (это Ленинский район города) сбросились на забор и без помощи ЖЭКа оборудовали площадку для прогулок собак.

— Площадка действует до сих пор. Все жильцы довольны. И даже сами наводят на ней порядок. А дворники признаются: во дворе стало чисто. Если и лежит кучка, то это — случайность, — говорит главный инженер по Ленинскому району УК «Ремжилзаказчик» Кирилл Верещагин.

Во дворе на Копейском шоссе, 43, собаки гуляют на отдельной площадке. Фото: УК "Ремжилзаказчик".

— Положительный опыт. Но площадка для выгула — это место для игр, дрессировки. Пока собака дойдет до этой площадки, она уже сделает свои дела во дворе. Проблема кроется в культуре поведения. Собачники должны уважать себя и соседей и убирать «мины» за своим питомцем, — считает известный зоозащитник Карен Даллакян.

ДОСТАТОЧНО ПРОСТОЙ САЛФЕТКИ

Несколько лет назад известный производитель собачьего корма был готов за свой счет установить урны для собачьих фекалий. Однако многие ЖЭКи Челябинска отказались обслуживать эти урны. Идея не получила масштабного воплощения. Но кое-где во дворах они все-таки прижились.

Да и в зоомагазинах сейчас богатый выбор товаров для прогулок с собакой. Совочек можно купить за 40 рублей, рулон пакетов для сбора биоотходов обойдется рублей в 90. За 400 рублей можно купить коробку для таких пакетов, которая крепится на поводке-рулетке.

Алое поле. Биоурны в Челябинске не пользуются большим спросом.Фото: Инна КУМЕЙКО

— Убрать за собакой можно при помощи простой салфетки, а мусор — выбросить в обычный бак. В отличие от фекалий бездомных животных, экскременты домашних собак не опасны для человека. Потому что собака привита и здорова, — говорит Карен Даллакян.

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