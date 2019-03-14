2019-03-14T08:13:22+03:00
Общество

В юбилейной Премии «Андрюша-2019» примут участие более тысячи одаренных детей Южного Урала

В концерте воссоздадут самые яркие номера церемоний
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Подопечные фонда «Андрюша».Подопечные фонда «Андрюша».
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В X юбилейной Премии «Андрюша-2019» примут участие более тысячи одаренных детей Челябинской области, десятки выпускников фонда «Андрюша» — студентов московских и челябинских творческих вузов и молодых артистов, а также звезды оперы, балета, эстрады, драматического искусства.

Андрис Лиепа вручает приз зрительских симпатий

Андрис Лиепа вручает приз зрительских симпатий

Московские попечители фонда «Андрюша» — председатель жюри народный артист России Андрис Лиепа, заслуженная артистка России, участники проекта «Голос» певица Нина Шацкая и оперный, эстрадный и джазовый певец Игорь Монаширов, кинорежиссер Владимир Грамматиков, солистка оперы Большого театра Елена Околышева, солистка театра «Русская песня» Надежды Бабкиной Валерия Полякова, директор Международных Творческих школ «Новые имена» Виктор Маевский, президент первого детского информационного агентства «Юнпресс» Сергей Цымбаленко приедут в Челябинск, чтобы наградить одаренных детей и выступить на концерте. Ведущий — актер театра и кино заслуженный артист России любимец публики всех возрастов Александр Олешко.

Александр Олешко и студия «Виктория»

Александр Олешко и студия «Виктория»

В концерте под девизом «Лучшее за 10 лет!» будут воссозданы самые яркие номера церемоний разных жанров и направлений. Это будет грандиозный гала-концерт с применением современных мультимедийных художественных средств, наполненный искренностью, талантом, радостью и вдохновением.

Олеся Онохина, Виктория Гуляк, Ева Смирнова и ансамбль танца «Барабушки»

Олеся Онохина, Виктория Гуляк, Ева Смирнова и ансамбль танца «Барабушки»

В рамках X юбилейной Премии «Андрюша-2019» пройдут развивающие и творческие мероприятия для детей и педагогов — творческая встреча с деятелями искусства и культуры, а также беседа с выпускниками «Андрюши» — студентами ведущих московских творческих вузов. Они расскажут своим талантливым землякам об особенностях поступления и учебы в Москве, о своих преподавателях и творческой жизни в столице.

Аллилуйя любви

Аллилуйя любви

Церемония награждения победителей и Гала-концерт Юбилейной Х Премии «Андрюша»состоятся 25 апреля в Театре оперы и балета им. М.И. Глинки. Билеты уже в продаже, их можно приобрести в кассах города или заказать по телефону 8 (351) 235-75-55. Цена — от 400 до 3500 рублей. Организаторы приглашают компании-партнеры для участия в этом проекте.

Вырученные от концерта средства будут направлены на поддержку талантливых детей Южного Урала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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