Спасибо, доктор: челябинцы благодарят врачей на страницах «Комсомолки»

Голосование за победителей проекта «Клиника года-2019» открыто, и у каждого жителя Южного Урала есть уникальная возможность одним «кликом» выбрать лучшую, по его мнению, клинику Челябинской области в 34 номинациях.

В рамках проекта народного голосования каждый читатель «Комсомолки» также может выразить слова благодарности докторам и медицинскому персоналу.

Мы уже получили первые письма и с удовольствием публикуем их.

Наталья Мисовская:

— Благодарю от всего сердца детского кардиолога Угрюмову Наталью Евгеньевну, всех врачей, медсестер и заведующую кардиологического отделения Шилову Юлию Владимировну детского стационара Городской клинической больницы № 1 на ул. Воровского, 16. Эти люди сделали все для того, чтобы моя дочь выздоровела. Доктора и медсестры делают все для того, чтобы дети в их отделении побыстрее выздоравливали, восстанавливали свое здоровье, учились беречь себя, свое сердце. Врачи кардиологического отделения поддерживают родителей. Ведь от взаимодействия врачей и родителей зависит быстрое выздоровление детей.

Огромное спасибо детскому врачу-офтальмологу Мохначевой Светлане Александровне и профессору Рыкуну Вадиму Сергеевичу за спасение зрения всем деткам, кто обращался в городской детский офтальмологический центр на ул. Марченко, 11А.

Благодарность терапевту участка № 8 ГКБ № 1 Агеевой Ольге Васильевне за ответственное и внимательное отношение к своим пациентам.

Елена Сифорт:

— С удовольствием отправляю вам свой отзыв о самом лучшем травматологе ортопеде Залавине В.Г. Работает хирургом в Областной больница (ЧОКБ) — Медгородок, ул. Воровского, д. 70.

Про таких врачей говорят «от бога» и «золотые руки». Получила спортивную травму колена с разрывом связок. Долго пытались лечиться в ГБ 9. Накладывали гипс на месяц на всю ногу. Но ситуация только ухудшалась, колено страшно опухло и болело круглосуточно. Контрактура ноги была устойчивой, нога оставалась прямой, сильная атрофия мышц. Ходила, опираясь на трость. Это был кошмар для меня, всю жизнь занимающейся спортом. Результат МРТ показал разрыв связок. В больнице по месту лечения развели руками: это теперь моя проблема, и посоветовали подготовиться к тому, что такого рода травмы будут теперь преследовать меня всю жизнь... Я начала свой поход по платным докторам. Все, как один, сочувственно кивали головами и повторяли версию про множественные вывихи. Где-то даже предложили разрезать здоровую связку, чтобы она не тянула надколенник. Ужас, да и только!

Вот от одного из докторов я и услышала фамилию доктора Залавина Владимира Геннадьевича. Не особо уже веря в успех, я пошла на прием. Доктор удивил сразу тем, что начал осматривать мою многострадальную конечность и самому делать выводы и ставить диагноз. Была назначена и проведена операция. Затем реабилитационный период, который не менее важен, чем удачная операция. Под грамотным руководством Владимира Геннадьевича я восстановила подвижность сустава, объем мышцы, что очень важно, смогла вернуться в спортзал, с которым уже мысленно попрощалась.

Огромное спасибо Залавин Владимиру Геннадьевичу, его ассистенту и правой руке Кочневу Константину Леонидовичу, всей операционной бригаде, реабилитологам, медицинской сестре на прием Ирине Твердовой за прекрасно проведенную работу и отличный результат! Всем, у кого есть проблемы с крупными суставами, я буду рекомендовать моего хирурга, врача с большим добрым сердцем, Залавина Владимира Геннадьевича!

Елена:

— Огромное спасибо начмеду дгб 7 Куриловой Е.В и зав.отделением нефрологии Субач А.С за чудесное отношение к детям и их родителям, а также настоящий профессионализм! Спасибо лучшему детскому неврологу Зайцевой И.Н, вы профи своего дела! Спасибо детскому аллергологу Куличкову В.И. Вы чудесный доктор и человек!

Сказать «Спасибо» и рассказать о замечательном медработнике вы можете, прислав письмо в редакцию «Комсомольской правды» в Челябинске по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, 6-й этаж, офис 607 или на электронную почту: svetlana.pervakova@phkp.ru.

Выбрать лучшие, на ваш взгляд, лечебные учреждения Южного Урала вы можете на странице голосования «Клиника года — 2019».