Бывший зэк отбирает у многодетной семьи из Шадринска дом, в который вложили миллионы рублей

Восемь лет назад Юрий и Ольга Оплетаевы решили: довольно съемных квартир, надо строить свой дом. Молодая семья из Шадринска — второй по величине город Курганской области — отыскали хороший вариант в поселке в пяти минутах от городка.

— Участок — огромный, можно два дома построить! Но когда мы покупали, была только пустая коробка будущего коттеджа. Никакого ремонта, стен, дверей. Только ржавая ванна и унитаз, к которым не подведены трубы. Участок мы купили за миллион рублей, — рассказывает глава семьи Юрий.

Продавцом дома был брат хозяина. Ибо сам собственник в этот момент отбывал наказание за тяжкие телесные. Однако арест не стал преградой для сделки. Из-за колючей проволоки пришла доверенность, по которой и продали дом.

Минули годы. У Оплетаевых трое детишек — две девчонки в садике и парень — спортсмен-второклассник. Из мертвой коробки дом преобразил до неузнаваемости. И тут размеренный быт нарушил телефонный звонок из полиции.

«ОБМАНЫВАЮТ В РАМКАХ ЗАКОНА»

— Прошлый хозяин освободился из колонии, подождал два с половиной года и написал заявление. Якобы это не его подпись стоит в доверенности и он стал жертвой мошенничества, — рассказывает Юрий.

В полиции преступления не усмотрели. Отправили бывшего зэка решать спор в рамках гражданского судопроизводства. Арестант настаивает: подпись в доверенности не его, а сокамерника. Якобы тот сговорился с его братом, который продавал дом Оплетаевым, и провернул аферу.

Сейчас коттедж в отличном состоянии, но когда его покупали, он был мало пригоден для жилья. Кадр с видео канала Shadr.info

— В суд пришел сокамерник и признался, что подпись его. Самое интересное, что это же подтвердила экспертиза. Но привлечь его за мошенничество нельзя, хоть он и открыто в нем признается. Прошло больше шести лет — истек срок давности с момента преступления. Все это похоже на спланированную аферу: продать дом, выждать сроки давности и снова отжать его. Обманывают, но в рамках закона! — сокрушается Оплетаев.

Но как же так вышло, что в доверенности, которую заверяет нотариус, автограф оставил другой человек?

— За колючкой функции нотариуса частично выполняет начальник колонии. Имеет право заверять документы осужденных. В этом случае так и было. Но поскольку начальнику некогда разбираться: все ли чисто в документах, такие вещи поручают другим сотрудникам. Например, начальнику отряда. Тот подходит к завхозу из осужденных и говорит: «Найди осужденного Иванова, пусть в бумажках распишется». Дальше, как вы понимаете, может расписаться совсем другой человек, — рассказал нам один из бывших осужденных на условиях анонимности.

ОТБЕРУТ НЕ ТОЛЬКО ДОМ, НО И МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

В суде бывший владелец требует не только отменить сделку и вернуть ему дом, но и выплатить компенсацию — 100 тысяч рублей за моральные страдания.

В ремонт Оплетаевы вложили свыше двух миллионов рублей. Среди них деньги с двух материнских сертификатов. Но раз они купили «мошеннический» дом — то придется вернуть в бюджет почти миллион рублей!

— Мы обратились к уполномоченной по правам ребенка в регионе Алене Лопатиной. Она пообещала следить за ситуацией. Сообщили о проблеме депутатам. Эта ситуация указывает еще на одно несовершенство закона. Мало того, что могут забрать дом, который они же и построили, так семья становятся должниками по маткапиталу! Нужно менять законодательство. Вместе с правозащитниками мы будем добиваться поправок, — рассказ «Комсомольской правде» представитель Оплетаевых Александр Андрюков.

«ОНИ САМИ ДОЛЖНЫ НАПИСАТЬ В ПОЛИЦИЮ»

Мы связались с представителем бывшего владельца дома в суде Андреем Громовым.

— Мой клиент еще когда сидел в колонии обращался в полицию. Никакие 2,5 года он не ждал. Брата, который по доверенности продал квартиру, мы найти не можем. На суд приходит адвокат. Но это не нанятый им защитник, а представитель от государства. Он просто возражает в суде, но своего клиента никогда не видел и не общался. Юрий писал брату сообщения в соцсетях, тот их сначала читал, а потом перестал их открывать. Деньги за продажу дома он не передал.

— Почему полиция не заводит уголовное дело на брата — ведь тут явно признаки мошенничества?

— С заявлением должны обратиться Оплетаевы. Потому что миллион (который заплатили за дом — прим.ред.) потеряли они, а Разинов лишился дома и его через суд пытается вернуть. У нас есть все отказы от полиции. Есть материал, который Разинов собирал на брата. Мы готовы предоставить его следствию.

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