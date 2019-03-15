Компания «Уралсервис» из Еманжелинска работает профессионально и на совесть

Справедливо замечено: работать во благо города — значит жить вместе с ним. Помогать решать и выполнять текущие задачи, вместе готовиться и отмечать важные даты, события, праздники. Ключевые слова в этом ряду — совместно и вместе. Такой лейтмотив применим и к работе компании «Уралсервис» коммунального предприятия Еманжелинского муниципального района. Точнее, к коллективу известной отраслевой компании, которая сегодня эксплуатирует девять котельных, более 200 жилых домов, объекты социальной сферы, различные производственные площадки. «Уралсервис» обеспечивает рабочими местами почти 180 сотрудников, порядка 50 процентов из которых — люди пенсионного возраста.

ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ

— Многие сотрудники уже более десятка лет работают в коммунальной отрасли. Это настоящие профессионалы своего дела. Их хорошо знают жители, руководители предприятий, организаций Еманжелинска. Город небольшой, и если ты плохо выполнил свою работу — придется краснеть фактически перед соседями. Поэтому работаем на совесть. Слышим много добрых слов от жителей, от руководителей учреждений социальной сферы, домов культуры, школ, детских садов (на предприятии десятки грамот, благодарственных писем, в том числе и за участие в различных всероссийских проектах. — Прим. ред.). Наши сотрудники всегда придут на помощь. Нужно что-то отремонтировать, подключить, заменить. Если нужно, все детально объяснят, а главное, доводят все начатое до конца. Подключить тепло, — это одно дело, другое — следить за температурным режимом, оперативно реагировать на те или иные технические вопросы, устранять недостатки.

Тепло-, водоснабжение — это довольно затратная статья расходов, и здесь без реализации государственно-частных партнерских проектов, существенных инвестиций обойтись крайне сложно. Именно эффективный подход, профессионализм сотрудников, их добросовестное отношение к своим обязанностям является залогом стабильности и надежности работы коммунальной сферы, — отмечает директор компании «Уралсервис» Ольга Стадниченко.

Безусловно, коммунальная отрасль, сфера теплоснабжения считается одной из самых проблемных сложных, в первую очередь, из-за довольно большой изношенности теплового хозяйства — самих котельных и инженерных сетей теплоснабжения. Эта проблема практически всех муниципалитетов. В этой связи всегда поднимаются вопросы, касающиеся крайнего недостатка финансирования, большой задолженности населения. Кстати, именно последний аспект стал причиной якобы скопившихся долгов предприятия перед ресурсоснабжающими организациями. Такие вопросы, к сожалению, пытаются решить с помощью давления (списать долги), особо не разбираясь в сложившейся ситуации (мы уже не раз публиковали материалы, касающиеся этой темы)…

Кстати, за последние два года предприятие вложило более 34 миллионов рублей в ремонт и обслуживание котельных и тепловых сетей.

ВМЕСТЕ С ГОРОДОМ!

— Мы ценим своих сотрудников. Исполняем обязательства по социальной поддержке. Коллектив у нас дружный, сплоченный. Каждый год выходим на традиционный весенний субботник. Участвуем в общегородских мероприятиях, посвященных празднованию Дня города, 1 Мая, Дня Победы, Дня народного единства. Сотрудники компании — участники Всероссийского проекта по выполнению нормативов ГТО… Накануне профессионального праздника — Дня работников жилищно-коммунального хозяйства сразу несколько человек мы номинировали на вручение благодарственных писем, почетных грамот от муниципальных властей, — говорит Ольга Стадниченко.

ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД

Представляем лучших сотрудников компании «Уралсервис», представленных на вручение наград в честь профессионального праздника. За честный и добросовестный труд на предприятии — на вручение почетной грамоты Совета депутатов Еманжелинского городского поселения и благодарственного письма главы Еманжелинского городского поселения

Захаров Александр Владимирович. Слесарь-ремонтник участка теплоснабжения. Работает в отрасли жилищно-коммунального хозяйства 11 лет.

Зарекомендовал себя дисциплинированным и выдержанным специалистом. К работе подходит со знанием дела. Производственные задания выполняет качественно и в короткие сроки. Пользуется авторитетом в коллективе. За добросовестный труд имеет ряд благодарностей.

Первухина Наталия Вячеславовна. Оператор газовой котельной участка теплоснабжения. Работает в отрасли жилищно-коммунального хозяйства 19 лет. Зарекомендовала себя дисциплинированным и ответственным работником, любящим свою профессию. К работе относится со знанием дела. Пользуется авторитетом в коллективе. За добросовестный труд имеет ряд благодарностей.

Шумаков Владимир Александрович. Машинист экскаватора автотранспортного участка. Работает в отрасли жилищно-коммунального хозяйства один год.

Зарекомендовал себя дисциплинированным, выдержанным работником, способным быстро и качественно справиться с работой любой сложности, пользуется авторитетом в коллективе. К работе относится со знанием дела. Заслуженный авторитет

Один из заслуженных работников предприятия «Уралсервис», руководитель участка котельных и тепловых сетей Михаил Алексеевич Мамайкин, — человек в городе известный и уважаемый. Работает в сфере ЖКХ уже более 18 лет. Специалист высокого класса. На предприятии его характеризуют как ответственного, добросовестного и трудолюбивого работника, обладающего талантом организатора. Михаил Алексеевич создал доброжелательную рабочую обстановку в коллективе и снискал заслуженное уважение среди работников предприятия.

Отмечаются конкретные цифры и результаты работы участка, которым руководит М.А. Мамайкин:

2007 год — введена в эксплуатацию котельная (ул. Гастелло), первая в Еманжелинске, работающая в автономном режиме;

2009 год — ввод в эксплуатацию котельной (35-й квартал) в автономном режиме, отапливающей восемь МКД;

2011 год — в кратчайшие сроки проведены работы по реконструкции котельной № 40 (40-й квартал), с учетом современных требований к выработке тепловой энергии и повышения качества услуги по теплоснабжению населения;

2015 год — внедрение комплексной установки узлов учета газа;

2016 год — 13 многоквартирных домов Еманжелинска оборудованы приборами учета тепловой энергии;

2018 год — проведена модернизация котельной № 40 с разделением теплового контура, что позволило увеличить срок эксплуатации котельной.

«Авторитет Михаила Алексеевича для многих жителей района служат гарантией качества произведенных ремонтов. За годы трудовой деятельности он вырастил ни одну смену профессионалов, способных оперативно и качественно справиться с работой любой сложности. Коллектив под его руководством не допустил ни одного срыва мероприятий по подготовке к зиме.

За последние 8 лет было заменено более девяти километров муниципальной теплотрассы, произведен капитальный ремонт десятка водогрейных котлов. Начальник по теплоснабжению четко отслеживает замену и ремонт запорной арматуры, технически исправное состояние котельных, теплотрасс и теплофикационных колодцев. Михаил Алексеевич и себе, и всему коллективу предъявляет высокие требования, заражает своей энергией весь коллектив, отстаивает во всех инстанциях их интересы. Добросовестный труд Михаила Алексеевича отмечен грамотами и благодарностями предприятия» — так характеризуют Михаила Алексеевича в коллективе.

«Человек года» — надеемся на конструктивный подход

Кстати, кандидатура Михаила Мамайкина на протяжении уже нескольких лет — в номинации Жилищно-коммунальное хозяйство выдвигается на звание «Человек года» Еманжелинского муниципального района.

Весь коллектив и дирекция ООО «Уралсервис» обратили внимание, что при определении кандидатур к награждению на звание «Человек года» на протяжении последних лет по какой-то причине игнорируются специалисты ООО «Уралсервис», которые своим добросовестным, а порой и самоотверженным трудом обеспечивают нормальное теплоснабжение в домах горожан. Обращение с такими словами недавно было направлено на имя главы Еманжелинского муниципального района Евгения Светлова.

КСТАТИ

Компания «Уралсервис» номинировалась на конкурсе «Лучший работодатель Челябинской области», была отмечена в числе лучших налогоплательщиков. Два года назад вошла во всероссийский рейтинг «Национальный управленческий резерв». Руководители имеют звание «Заслуженный руководитель», почетный знак «За управленческие заслуги», награждены медалью «Национальный знак качества «Выбор России» — за качественную постановку бухгалтерского учета и внутреннего контроля на предприятии. Имеется много почетных грамот, благодарственных писем.

С Днем работников ЖКХ!

Уважаемые коллеги, ветераны отрасли!

От всей души поздравляем вас с Днем работников жилищно-коммунального хозяйства.

Хочется пожелать стабильности, слаженной, эффективной работы. Крепкого уральского здоровья и благополучия.

Коллектив ООО «Уралсервис».