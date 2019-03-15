Коммунальное хозяйство любит порядок

Снежинская компания «Трансэнерго» уже давно работает на рынке энергоснабжения и оказания коммунальных услуг Челябинской области. Какие вопросы сегодня приходится решать? Об этом — в беседе с руководителем предприятия Валерием Пряхиным.

— Результат работы предприятия в прошедшем 2018 году я бы оценил, как положительный.Чистая прибыль составила два млн. рублей. Основные плановые показатели выполнены. Выручка от реализации товаров, работ, услуг возросла почти на 14 процентов при одновременном росте себестоимости услуг в основном за счет увеличения стоимости энергоресурсов: природного газа на 3,8%, электрической энергии на 3,4% — и стоимости ГСМ (дизельное топливо на 25,4%, бензина на 19,5%). Также отмечу, что стоимость арендных платежей в 2018 году возросла почти на четыре процента.

Несмотря на невысокий индекс инфляции в целом по рынку, рост цен на расходные материалы (труба, кабель, реагенты, топливо, оснастка и оборудование) составил 10 — 20% в год, — рассказывает Валерий Пряхин.

Большой объем работ

— Какие основные виды работ проводило предприятие в прошлом году?

— Как всегда, осуществляли довольно большой объем работ по техническому обслуживанию и ремонту энергосетей и оборудования в рамках выполнения производственной программы предприятия.

Отмечу, что было осуществлено более 184 технологических присоединений к энергосетям предприятия. Все в рамках договорных обязательств.

В прошлом году построено две линии 10 кВ общей протяженностью 85 метров, линия 0,4 кВ протяженностью 900 метров и подключено к электросетям 80 объектов капитального строительства.

— Износ инженерных сетей, коммуникаций сегодня — это одна из самых больных тем, одна из основных проблем…

— Да, это общая проблема для всего предприятия. Износ коммуникаций доходит до 80 процентов.

Средства, которые закладываются в тариф — на капитальные ремонты сетей и сооружений, не обеспечивают расходы, связанные с необходимым объемом работ для приведения сетей и оборудования в надлежащее состояние.

Так, к примеру, согласно утвержденной схеме теплоснабжения Снежинска, необходимо в год капитально ремонтировать 5% процентов сетей теплоснабжения. Это порядка семи километров. Средства, заложенные в тариф, установленный Министерством тарифного регулирования на 2018 год, позволили капитально отремонтировать 300 метров тепловых сетей. При этом заметьте, что нужны средства на ремонты зданий, сооружений, оборудования для производства тепловой энергии.

Если взять водоснабжение и водоотведение, то здесь также катастрофически не хватает средств на капитальные ремонты сетей. В то же время растут экологические требования к очистке сточных вод.

Отопительный и летний сезоны

— Да, есть финансовые трудности. Но цеха предприятия достойно проходят и отопительный период, и летнюю подготовку сетей, — продолжает наш разговор Валерий Пряхин. — Ведется новое строительство. Подключаются к ресурсам объекты капитального строительства как юридические лица, так и частные застройщики.

— Валерий Викторович, АО «Трансэнерго» также предоставляет услуги по управлению и содержанию многоквартирных домов. Как сегодня ведется эта работа?

— Да, начиная с августа 2017 года мы осуществляем предоставление услуг по управлению и содержанию многоквартирных домов, находящихся в управлении. Поддерживаем их в надлежащем техническом и санитарном состоянии, снабжаем различными необходимыми коммунальными ресурсами собственников и пользователей помещений.

Всего в управлении предприятия сегодня находится 309 многоквартирных домов (1006 тыс. квадратных метров).

Управление осуществляется в отношении каждого отдельного многоквартирного дома, с учетом технического состояния дома, степени его благоустройства.

В части технического обслуживания работа строится на основе годовых планов, составленных по результатам проведенных ежегодных осмотров и обращений собственников помещений многоквартирных домов.

Для справки: 2018 году только текущих ремонтов конструктивных элементов многоквартирных домов, а также внутридомового инженерного оборудования выполнено в 57 многоквартирных домах на общую сумму более 30 млн. руб.

Запланированные мероприятия были выполнены в полном объеме и в соответствии с предъявленными к данным видам работ требованиям.

В 2018 году, совместно с региональным оператором капитального ремонта, были организованы и проведены работы по замене 37 единиц лифтового оборудования на сумму более 70 млн. руб.

В 2018 году населению города оказано жилищно-коммунальных услуг на сумму 923 405,8 тыс. руб. Собрано за оказанные услуги денежных средств у 912 147,5 тыс. руб. Сбор в 2018 году составил 98,8%. .Однако общая сумма задолженности населения на конец года, с учетом задолженности, доставшейся нам от предыдущей управляющей компании «Сервис», составила 76 181,8 тыс. рублей.

Дополнительно общество взяло на себя обязательство по обслуживанию лифтового хозяйства в рамках обслуживания жилого фонда, в связи с уходом с рынка ООО «Спецлифтремонт», создав 39 рабочих мест.

О рентабельности перевозок

— Транспортный цех предприятия также работает в сфере пассажирских перевозок. Как сегодня можно оценить эффективность этого направления?

— Численность транспортного цеха в прошлом году сократилась на 16 процентов (51 человек). Причина — снижение объема перевозок пассажиров на внутримуниципальных маршрутах.

В 2018 году АО «Трансэнерго» обслуживало все городские маршруты (перевезено почти 900 000 пассажиров). В 2019-м будем обслуживать четыре из 14 основных городских регулярных маршрутов по регулируемым тарифам (с 01.04.2019). Предприятие не принимало участие в большинстве аукционов на право перевозки пассажиров из-за экономической нецелесообразности.

Поясню. Из бюджета городского округа на выполнение работ по организации регулярных пассажироперевозок населения городским транспортом общего пользования по регулируемым тарифам на внутримуниципальных маршрутах выделена сумма (субсидия) в размере 28,5 млн рублей. По расчетам, согласно приказу Минтранса России от 08.12.2017 № 513 «О порядке определения начальной (максимальной) цены контракта, а так же цены контракта, заключенной с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» сумма составила 71,7 млн рублей. О какой экономической целесообразности речь?

— Ресурсоснабжающие организации (РСО) обеспечивают потребности территории?

— Работа с ПАО «МРСК-Урала» и ООО «Новатек» строится в рамках договорных отношений. Электрическая энергия и природный газ поставляются без ограничений. АО «Трансэнерго» является одновременно ресурсоснабжающей и управляющей организацией, поэтому конфликт во взаимодействии «ресурсников» и управляющей организации отсутствует.

— Традиционно предприятие связано и с деятельностью одного из крупнейших предприятий Госкорпорации «Росатом» — с РФЯЦ-ВНИИТФ.

— Безусловно. И взаимодействие с ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ ведется в рамках договорных отношений.

Так, в 2018 году проводилась работа по договорам на техническое обслуживание инженерных сетей и оборудования Российского федерального ядерного центра, договорам ресурсоснабжения. Предприятие также осуществляло грузоперевозки и пассажироперевозки.

Для справки:Доход общества, полученный от оказания данных услуг РФЯЦ-ВНИИТФ, составил 33,5% от всех доходов. Доход общества от оказания услуг ресурсоснабжения на рынке Снежинского городского округа составляет 46,0% от общего дохода, в том числе ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ — 6,5%.

Доход предприятия от оказания услуг по таким видам деятельности, как:

— техническое обслуживание инженерных сетей, энергосетей и оборудования, услуги связи составляет 21,2%, в том числе ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ — 17,8%;

— грузоперевозки и пассажироперевозки составляет 12,0%, в том числе, ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ — 9,2%.

Новых успехов и эффективных решений

— В 2018 году сразу шесть сотрудников АО «Трансэнерго» получили благодарность от губернатора Челябинской области.

— Это хороший показатель эффективной, слаженной работы всего предприятия, всего нашего коллектива. Отмечу, что еще два сотрудника были награждены почетной грамотой губернатора и премией Законодательного собрания.

Пользуясь случаем, от имени всего коллектива АО «Трансэнерго» хочу поздравить всех сотрудников, коллег, ветеранов отрасли с наступающим праздником — Днем работников жилищно-коммунального хозяйства!

Пожелать новых успехов, эффективных решений, выполнения намеченных планов. Здоровья, личного счастья и благополучия.

ДЛЯ СПРАВКИ

В 2019 году АО «Трансэнерго» планирует направить средства на техническое перевооружение основных фондов на сумму 23,7 млн. руб., на выполнение капитальных и текущих ремонтов энергосетей на сумму 18 млн. руб., а также продолжать осваивать рынок за пределами ЗАТО (поэтапный ввод газопровода в селе Воскресенское в 2019 году).

Планируемый годовой объем выручки — 1 896 млн. рублей.

КСТАТИ

Одно из направлений работы АО «Трансэнерго» — газификация территорий. Предприятие проводит такие работы в селе Воскресенское, что находится за территориейСнежинского городского округа.

Так, в прошлом году построено 5,57 км газопроводов низкого давления. Выполнено подключение 49 домовладений. Обеспечена техническая возможность подключения 26 домовладений. При этом надо отметить — предприятие ведет строительство за счет своих средств, без каких либо компенсаций из бюджетов различного уровня.

На 2019 год заключено 60 договоров технологического присоединения. К сожалению, тариф на технологическое присоединение, установленный Министерством тарифного регулирования Челябинской области не покрывает издержек, которые несет предприятие на такое строительство.