ООО «Клиника репродуктивной медицины»: почему нас выбирают жители Южного Урала
ООО «Клиника репродуктивной медицины» ведет свою деятельность с 2006 года.
Приведем лишь пять причин, по которым пациенты выбирают данную клинику:
1. Индивидуальный комплексный подход к каждому пациенту, прием врача — до одного часа;
2. Консультации и обследования по разным направлениям проводятся в одном месте, без очередей, по записи;
3. Действует накопительная система скидок;
4. Дистанционное интернет-консультирование в программе SKYPE, онлайн-консультант на сайте;
5. Современные технологии: ультразвуковая остеоденситометрия, Anti-ageконсультирование, ЭМА, проверка маточных труб с восстановлением проходимости и другое.
Пять основных проблем, которые «Клиника репродуктивной медицины» успешно решает уже 13 лет:
1. Проблемы женского здоровья от детского гинеколога до коррекции менопаузальных расстройств;
2. Диагностика и лечение бесплодного брака (мужского и женского бесплодия), невынашивания беременности;
3. Планирование и наблюдение беременности без стрессов и очередей, успешное ведение проблемной беременности;
4. Неоперативное лечение миомы; гинекологические операции (дневной стационар);
5. Генетическое обследование и консультирование, установление отцовства.
Пациент может получить консультации: акушера-гинеколога, педиатра, терапевта, кардиолога, детского гинеколога, генетика, уролога, эндокринолога, невролога, гомеопата.
Ценность клиники — каждый пациент, который заботится о себе и здоровье своей семьи. Клиника работает по полисам дополнительного медицинского страхования.
Чтобы отдать свой голос за «Клинику репродуктивной медицины», выберите соответствующие номинации в разделе голосования.
ООО «Клиника репродуктивной медицины» в Челябинске:
ул. К. Либкнехта, 20А; ул. Бр. Кашириных, 76;
Тел.: (351) 214-17-17;
На правах рекламы.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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