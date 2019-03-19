2019-03-19T16:17:29+03:00
Клиника года

ООО «Клиника репродуктивной медицины»: почему нас выбирают жители Южного Урала

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ООО «Клиника репродуктивной медицины» ведет свою деятельность с 2006 года.

Приведем лишь пять причин, по которым пациенты выбирают данную клинику:

1. Индивидуальный комплексный подход к каждому пациенту, прием врача — до одного часа;

2. Консультации и обследования по разным направлениям проводятся в одном месте, без очередей, по записи;

3. Действует накопительная система скидок;

4. Дистанционное интернет-консультирование в программе SKYPE, онлайн-консультант на сайте;

5. Современные технологии: ультразвуковая остеоденситометрия, Anti-ageконсультирование, ЭМА, проверка маточных труб с восстановлением проходимости и другое.

Пять основных проблем, которые «Клиника репродуктивной медицины» успешно решает уже 13 лет:

1. Проблемы женского здоровья от детского гинеколога до коррекции менопаузальных расстройств;

2. Диагностика и лечение бесплодного брака (мужского и женского бесплодия), невынашивания беременности;

3. Планирование и наблюдение беременности без стрессов и очередей, успешное ведение проблемной беременности;

4. Неоперативное лечение миомы; гинекологические операции (дневной стационар);

5. Генетическое обследование и консультирование, установление отцовства.

Пациент может получить консультации: акушера-гинеколога, педиатра, терапевта, кардиолога, детского гинеколога, генетика, уролога, эндокринолога, невролога, гомеопата.

Ценность клиники — каждый пациент, который заботится о себе и здоровье своей семьи. Клиника работает по полисам дополнительного медицинского страхования.

Чтобы отдать свой голос за «Клинику репродуктивной медицины», выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

ООО «Клиника репродуктивной медицины» в Челябинске:

ул. К. Либкнехта, 20А; ул. Бр. Кашириных, 76;

Тел.: (351) 214-17-17;

КЛИНИКА-РЕПРОМЕД. РФ

На правах рекламы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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