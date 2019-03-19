Компания «АртОптика» с 2004 г. занимается медицинской деятельностью в сфере офтальмологии, производством корригирующих очков и розничной торговлей очками и контактными линзами.

Открытая в июле 2007 г. офтальмологическая клиника «АртОптика» (Лицензия № ЛО-74-01-002570 от 28.02.2014 г., выдана Министерством здравоохранения по Челябинской области) является комплексным офтальмологическим центром с полным набором офтальмодиагностики, хирургии, медикаментозного лечения и детской офтальмологии.

Уникальным является то, что хирургия осуществляется и контролируется совместно с Екатеринбургским филиалом МНТК «Микрохирургия глаза». Операции по поводу катаракты и лазерная коррекция зрения производятся хирургами, по праву считающимися одними из лучших в стране. Выбор сотрудничества с МНТК обусловлен тем, что в Челябинске слабо развита офтальмохирургия и очень мало оперирующих хирургов, кроме того Всероссийская сеть МНТК постоянно находится на самом высоком уровне технического и кадрового оснащения. У жителей Челябинска и области имеется уникальная возможность прооперироваться у лучших хирургов, не выезжая за пределы региона. Это важно не только с точки зрения качества проведенной операции, но и относительно дальнейшего наблюдения в динамике.

Главным достоянием клиники является ее персонал. Главный врач клиники Куколева Людмила Васильевна собрала высококлассный коллектив врачей и среднего медицинского персонала. Большинство врачей является кандидатами медицинских наук. Сотрудничество с МНТК добавляет к нам лучших хирургов страны.

На базе компании проводятся исследования и пишутся научные статьи, представляемые на всероссийских симпозиумах и публикуемые в отраслевых журналах. Наши врачи часто выступают с докладами на различных офтальмологических конференциях!

«АртОптика» — хорошее зрение каждому!

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«АртОптика» в Челябинске:

ул. Труда, 173, тел.: (351) 734-94-96;

пр. Ленина, 40, тел.: (351) 236-36-74;

ул. Кирова, 2, тел.: (351) 247-97-68,

ул. Молдавская, 16 (ТРЦ Фокус), 1-й этаж.

«АртОптика» в Кыштыме:

ул. Ленина, 16, тел.: (35151) 9-30-60.

Единый телефон: (351) 734-94-99.

www.artoptika.ru

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