Губернатор Челябинской области Борис Дубровский ушел в отставку

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский уходит в отставку. Он написал заявление по собственному желанию 19 марта в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.

— Мной направлено обращение президенту Российской Федерации с просьбой об отставке. Это мое личное решение, — заявил Борис Дубровский.

Он поблагодарил всех южноуральцев за поддержку:

— Могу сказать, что интересы жителей для меня всегда были превыше всего. Я работал для вас. Уверен, что поступаю правильно. Челябинская область — замечательный регион и я счастлив, что имел возможность вложить свой труд на благо нашего края.

Борис Дубровский ушел в отставку: что означает его уход с поста губернатора 00:00 00:00

Борис Дубровский фактически возглавлял Челябинскую область пять лет. В январе 2014 года его назначили врио главы региона. Потом он выиграл выборы. Срок его полномочий истекал в сентябре 2019 года. Дубровский неоднократно заявлял, что планирует идти на второй срок.

Слухи о скорой отставке муссировали в политической среде больше года. Но глава региона продолжал работать и готовил Челябинск к саммиту ШОС и БРИКС, который состоится в 2020 году.

Борис Дубровский сменил на посту губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Последний сейчас находится в международном розыске.

Дубровский — выходец с ММК. Он много лет возглавлял Магнитогорский металлургический комбинат. Считается, что на пост губернатора его пролоббировал президент ММК Виктор Рашников. В интервью Дубровский не раз говорил, что Магнитогорск был и остается главным городом в его жизни.