Бродячая собака разодрала лицо школьнице в Челябинской области

На десятилетнюю Ксюшу из Златоуста собака накинулась прямо на детской площадке. Во дворе ее дома по улице Матросова псы бегают стаями.

Бросившуюся собаку школьница знает не первый год, она живет во дворе. Жители подкармливают, даже дали кличку Лейла. Ксюша ее никогда не боялась, играла, гладила. А на днях собака ответила на ласку агрессией.

— Дочка подошла погладить собаку, а та набросилась и укусила за лицо. Каким-то чудом не прокусила глаз. Когда я увидела свою дочь, была просто в шоке, все лицо было в крови, — вспоминает мама Ксюши Анастасия Галыгина.

Своры собак каждый год терроризируют жителей дома. Люди не раз жаловались властям, но все без толку. Псы нападают и на взрослых, и на детей.

Мама Ксюши написала о случившемся пост в соцсетях, в надежде, что его заметят местные власти и пресса. СМИ быстро среагировали на ЧП. А чиновники под прицелами камер пообещали разобраться в ситуации.

— Долгое время не могли найти организацию, которая бы взялась за отлов собак. Провели семь аукционов, никто не хотел браться. Сейчас такая организация появилась. Собак будут отлавливать, стерилизовать, содержать согласно нормам, — рассказал журналистам начальник Управления ЖКХ по Златоустовскому городскому округу Андрей Копорушкин.

По словам Анастасии, собака покусавшая Ксюшу, все еще бегает по двору. Она недавно ощенилась и очень агрессивная.

— Сегодня приезжал начальник ЖКХ и представитель политической партии. Они пообещали, что в апреле у нас в городе построят питомник для бездомных животных, куда будут свозить собак с улицы, — говорит Анастасия.

Ксюша сейчас чувствует себя лучше, отек спадает. Ей проставляют уколы от бешенства и антибиотики.

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