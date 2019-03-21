Жителей Магнитогорска возмутила видеокамера в примерочной магазина

Камеру на потолке прямо над примерочной заприметил один из покупателей. Сфотографировал и выложил в соцсети.

— В магазине одежды в ТРК «Гостиный Двор» в Магнитогорске нас снимают прямо в примерочных. Обалдели просто! — написал возмущенный горожанин.

КАМЕРЫ В ПРИМЕРОЧНЫХ: ЗАКОННО ИЛИ НЕТ?

Претензии понятны — это незаконно. Да и просто противно: получается, люди раздеваются на глазах у сотрудников. Автора снимка поддержали десятки магнитогорцев. Некоторые рассказали, что тоже замечали камеры наблюдения над кабинками.

К дискуссии подключились продавцы с доводами, что система слежения установлена не для рассматривания голых тел, а для предупреждения краж.

— Открою вам секрет: во всех магазинах стоят камеры в примерочных. Потому что воруют чаще всего именно там. Камеры смотрят сверху. Не переживайте, ваши гениталии там не видно. В магазине висят предупреждающие таблички. А значит, заходя внутрь, вы даете свое согласие на съемку, — написала Екатерина.

— Наличие предупреждения, не освобождает от ответственности. Снимать видео в подобном месте, а также туалетных комнатах категорически запрещено. Более того, в кабинках переодеваются несовершеннолетние, а это грубейшее нарушение со стороны магазина. Кто это защищает, включите свой мозг и подумайте, что ваш ребенок там стоит раздетый, а смышленый педофил, устроившийся охранником, за этим наблюдает или хуже всего, коллекционирует. Мерзость, — возразила Елизавета.

«СНИМАЮТ ТОЛЬКО ВХОД В КАБИНКИ»

Мы позвонили в тот самый магазин и выяснили, что камеры действительно есть в зоне примерочных. Но то, что происходит в кабинках, они не видят.

— У нас во всех магазинах политика системы наблюдения такова, что камеры направлены на вход в примерочные. А над самими примерочными камер нет. Соответственно, изображения того, что происходит внутри кабинки, мы не получаем. Камеры установлены, чтобы мы видели, кто и какой товар заносит в примерочную, — заявил директор по безопасности сети магазинов Алексей Стрельников.

КОММЕНТАРИЙ

Почему съемка в кабинках не запрещена

— С точки зрения этики съемка в примерочных может казаться незаконной. Но с правовой точки зрения собственники магазина имеют полное право использовать видеокамеры для обеспечения безопасности, — объясняет юрист Григорий Перегонцев. — Во-первых, помещение — чья-то собственность. Значит, хозяин имеет право размещать камеры где угодно. Во-вторых, работающий магазин — это общественное место, где также видеонаблюдение не запрещено. Хочу отметить, что за любым магазином стоит юридическое лицо, у которого есть устав. В уставе должно быть отражено, что в данном магазине ведется видеосъемка. Как правило, устав находится в магазине на входе, на кассе, либо у администратора. Любой покупатель вправе ознакомиться с ним и уйти из магазина, если его не устроили те или иные положения.

По словам юриста, в магазине должны быть таблички с надписью «Ведется видеонаблюдение». Считается, что они оповещают посетителей о съемке. Если люди видят табличку и заходят внутрь магазина, они не против съемки. Получается, снимать можно и в примерочной.

— Однако использование и распространение видеозаписи без разрешения покупателя является незаконным и попадает под действие ст.137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни», — говорит Григорий.

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