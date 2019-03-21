2019-03-21T13:38:15+03:00
Общество

«Комсомольская правда» признана самым популярным новостным сайтом в Челябинской области

Сайт kp.ru занимает лидирующую позицию в рейтинге «Яндекс.Радар»
Ангелина ГРИГОРЬЕВА
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Сайт kp.ru стал любимым новостным сайтом жителей Челябинской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.Сайт kp.ru стал любимым новостным сайтом жителей Челябинской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.
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«Комсомольская правда» в Челябинске стала самым популярным интернет-проектом в регионе. Таковы данные рейтинга «Яндекс.Радар». Уже второй месяц подряд сайт kp.ru занимает лидирующую позицию.

Сервис «Яндекс.Радар» запущен в прошлом году для отслеживания посещаемости порталов. Он рассчитывает месячную аудиторию на основе других продуктов «Яндекса» — браузера, новостных агрегаторов и т.д.

С помощью «Радара» рекламодатели и маркетологи могут отслеживать качество интернет-площадок. Так, сайт chel.kp.ru занимает второе место по тематике «Новости и СМИ» в Челябинской области. На первом только «Яндекс. Новости». Но поскольку это агрегатор, фактически не являющийся отдельным СМИ, то «Комсомольская правда» признается лидером среди других средств массовой информации. Это означает, что kp.ru стал любимым новостным порталом жителей Челябинской области.

— Основная аудитория нашего сайта — читатели среднего возраста, по-настоящему интересующиеся происходящими событиями в Челябинской области. Чаще всего это люди со стабильными доходами, позволяющими путешествовать, приобретать жилье и автомобили, а также пользоваться услугами частных клиник и других компаний, — комментирует коммерческий директор Челябинского филиала АО ИД «Комсомольская правда» Екатерина Плетнева.

Связаться с сотрудниками коммерческого отдела kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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