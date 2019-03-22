2019-03-22T09:53:53+03:00
Клиника года

«ЦЕНТР ДИАЛИЗА»: помощь ведущих нефрологов области

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Компания «ЦЕНТР ДИАЛИЗА» основана в 2011 году. Это современная и быстро развивающаяся медицинская организация, работающая в рамках сотрудничества государства и бизнеса. Помощь,оказываемая пациентам, оплачивается из средств ТФОМС. В настоящее время функционирует шесть филиалов вЧелябинской области, штат составляет более 250 высококвалифицированных сотрудников, в том числе представлен ведущими нефрологами области. Это позволяет обеспечивать высокотехнологичной помощью и сохранять максимально качество жизни примерно 48 % пациентов с хронической болезнью почек нуждающихся в заместительной почечной терапии.

Компания «ЦЕНТР ДИАЛИЗА» является клинической базой по нефрологии Южно-Уральского государственного медицинского университета и колледжа ЮУГМ. Также сотрудники преподают в центре дополнительного профессионального образования специалистов здравоохранения.

Компания активно принимает участие в организации нефрологических школ для пациентов.

В 2014 году «ЦЕНТР ДИАЛИЗА» вошел в группу компаний B. Braun, которая является лидером в диализной помощи во всем мире. Девиз «Sharing Expertise» ( «Обмен опытом») как нельзя лучше отражает приверженность компании B. Braun постоянному диалогу, безусловной надежности, высокому уровню компетенции и непревзойденному качеству.

Если вы хотите отдать свой голос за компанию «ЦЕНТР ДИАЛИЗА», выберите соответствующую номинацию в разделе голосования.

Адреса филиалов

• г. Челябинск: ул. Воровского, 16; ул. Молодогвардейцев, 55А; тел.: (351) 225-01-97;

• г. Златоуст, ул. М. Горького, 3Б; тел.: (3513) 69-40-63;

• г. Миасс, ул. Ильменская, 81; тел.: (3513)55-05-15;

• г. Магнитогорск: ул. Чкалова, 44, тел.: (3519) 39-69-30; ул. Галиуллина, 15/1; тел.: (3519) 39-69-31.

dializ74.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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