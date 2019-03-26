Клещ атакует: как защититься от угрозы, и чем поможет полис

Период клещевой активности на Южном Урале обычно стартует с конца марта — начала апреля и продолжается до начала сентября. Известно, что клещи переносят опасные для человека инфекции. Среди распространенных в России — это клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). Оба заболевания могут привести к тяжелым поражениям органов и систем человека, болезни и даже смерти. Как защититься от опасных кровососущих, рассказали эксперты.

Укус с последствиями

На момент выхода материала в текущем году на территории Челябинской области еще не было официально зарегистрированных укусов клещей. А вот в 2018 году кровососущие паразиты покусали 19 860 южноуральцев, и это только зарегистрированные случаи. Каждый четвертый из пострадавших — ребенок.

— Из этих случаев 78 человек были заражены клещевым энцефалитом, 97 человек — боррелиозом. К сожалению, один случай укуса клеща привел к летальному исходу. Скончался житель области 74 лет, он не был привит и вовремя не обратился за медицинской помощью, — говорит заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Ольга Степанова. — В целом вся территория Челябинской области является очагом заболеваемости клещевым энцефалитом. Особенно эпидемичными являются Нязепетровский, Кусинский, Каслинский, Карабашский и Кыштымский районы. Что касается Челябинска, то, несмотря на обработку территорий, каждый четвертый случай укуса клеща происходит в жилой зоне.

Из приятных моментов: в 2018 году в Челябинске количество укушенных сократилось на треть (32%) по сравнению с 2017 годом. Кроме того, доля инфицированных клещей составила 0,25% от общего количества исследованных Роспотребнадзором и 0,7% от числа клещей, которых жители области сдали на исследования. А вот в неблагополучные годы опасные инфекции находили у каждого десятого клеща.

Химия против клещей

К началу сезона активности клещей на Южном Урале проводится плановая обработка порядка шести-семи тысяч гектаров территорий. Это кладбища, парки, скверы, жилые территории, а также территории школ и детских садов. Для акарицидной (противоклещевой) обработки территорий дач, огородов, садовых участков и загородных коттеджей челябинцы обращаются в частные конторы. Стоимость такой услуги обходится примерно в 100 рублей за сотку, впрочем акарицидные препараты имеются в продаже, и обработать свой участок можно самостоятельно.

При этом важно помнить одно но. Химикаты уничтожают имеющихся клещей, а не отпугивают вновь прибывших. Клещи также могут оказаться и в центре города, если их на себе принесут собаки или птицы.

При прогулках на природе эксперты рекомендуют заправлять одежду, не допуская оголенных участков тела и пользоваться репеллентами. Однако обрызгать 100% покрытия практически невозможно, к тому же химические вещества испаряются и могут вызвать аллергию.

Поэтому южноуральцам рекомендуется дополнительно защищать себя и членов своей семьи от последствий укусов кровососущих.

На прививку становись

Если в России болезнь Лайма довольно успешно лечится, особенно на ранних этапах, то лучший способ борьбы с клещевым энцефалитом — это своевременная вакцинация. Однако южноуральцы не торопятся ставить прививку. По данным экспертов, в прошлом году было вакцинировано 9% взрослых и 50% детей, а вот чтобы защитить жителей области, нужно вакцинировать 75% населения.

— Правительство Челябинской области ежегодно выделяет средства на закуп вакцин в размере до 52 миллионов рублей. На Южном Урале бесплатные вакцины ставят дошкольникам и детям младшего школьного возраста (учащимся 1-2 классов). В целом ребенку 3-4 лет уже делают первичную двукратную вакцинацию в осенний и весенний период. А ученики 1-2 классов получают первую ревакцинирующую дозу в зависимости от возраста, в котором началась вакцинация, — комментирует начальник отдела профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни регионального Минздрава Ольга Яворская. — Последующие ревакцинации проводятся раз в три года на платной основе. Остальная часть населения вакцинируется за собственные деньги или за счет средств работодателей.

Важно, что в этом году импортных вакцин на рынке не будет, их сертификация не продлена. Стоимость вакцины российского производства составляет 450-500 рублей. Но предварительно нужно пройти осмотр терапевта или педиатра.

Что касается частных медицинских центров, стоимость прививки составит примерно 1100 рублей вместе с осмотром специалиста, ревакцинация обойдется в такую же сумму.

Финансовые последствия укуса

Бывают ситуации, когда по каким-то причинам прививка не сделана, а кровожадный клещ уже впился в человеческое тело. Обратимся к математике и посчитаем стоимость затрат на проверку клеща и последующую вакцинацию.

Исследование насекомого на клещевой энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз обойдется в сумму от 1000 рублей до 2000 рублей*. Далее пострадавшие от укуса клеща могут проверить наличие антител в сыворотке крови: на эту услугу придется затратить как минимум 600 рублей*. Если же клещ оказался заразным, то есть при положительном результате на одну или несколько инфекций, положено проводить лечение. Стоимость одной ампулы противоклещевого иммуноглобулина составляет примерно 1 500 рублей.

*Взята средняя цена на услуги лабораторий в медицинских центрах Челябинской области.

Вывод таков: страховка от клеща позволит, как минимум, в четыре раза сэкономить в случае укуса.

В чем сила полиса?

Доступным способом, помогающим избежать непредвиденных расходов в связи с укусом клеща, является страхование. Именно поэтому полисы «Антиклещ» очень популярны в нашем регионе.

— В прошлом году из девятнадцати с лишним случаев укусов клещей, одиннадцать тысяч человек были застрахованы по программам «Антиклещ» в нашей компании. По страховым случаям компания выплатила 39 463 000 рублей, — говорит директор по медицинскому страхованию ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» Елена Дзюбина.

ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» предлагает защиту от клеща, которая предусматривает полноценный комплекс медицинской помощи. Сюда входит: удаление клеща и исследование его на инфекции, исследование крови на боррелиоз и клещевой энцефалит, введение противоклещевого иммуноглобулина и, при необходимости, оплата антибиотиков, назначенных врачом. А в случае заболевания клещевым энцефалитом или болезнью Лайма — обеспечение медикаментами при госпитализации и санаторно-курортное лечение при наличии показаний.

Полисы также включают выплаты денежных средств в результате получения инвалидности при заболевании клещевым энцефалитом и в случае смерти застрахованного по программе «Антиклещ плюс/экспресс».

Страховая сумма по договору может составлять до 100 000 рублей, а стоимость полиса начинается от 250 рублей для взрослых и от 165 рублей для детей.

К каждому полису прикладывается памятка. В ней подробно написано, куда и по каким телефонам обращаться, после снятия с себя клеща. В памятке указаны адреса лабораторий, где кровососущего проверят бесплатно, а также медицинских учреждений, где также в рамках полиса сделают вакцину иммуноглобулина, если клещ окажется энцефалитным.

— Сняв с себя клеща, человек может растеряться и запаниковать. На полисе указан номер call-центра. Специалисты дадут пошаговую инструкцию к действию. Если вы уже оказались в лаборатории, но не имеете при себе полиса, по телефону можно будет узнать его номер и сообщить в медицинской организации, — добавляет Елена Дзюбина.

Что делать, когда человек снял с себя клеща, находясь за пределами Южного Урала?

-Если страховой случай произошел не на территории Челябинской области, гражданин может обратиться за медпомощью в представительства нашей компании в других регионах, — объясняет директор по медицинскому страхованию ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ». — Если же на данной территории представительств нет, человек может получить помощь в любом медучреждении, а по возвращении домой предъявить все документы за понесенные расходы страховой компании и получить возврат денежных средств.

Что делать, если укусил клещ.Видео: ПАО АСКО-СТРАХОВАНИЕ

Оформить полис можно несколькими способами:

— непосредственно в офисах компании «АСКО-СТРАХОВАНИЕ», а на территории области сейчас работает 41 отделение;

— через интернет на сайте компании;

— вызвав страхового агента в офис или на предприятие;

— предоставив страховому агенту список коллег или друзей, желающих застраховаться коллективно.

Для оформления полиса достаточно указать фамилию, имя и отчество застрахованного и его дату рождения.

ПАО «АСКО-Страхование» лицензия ЦБРФ СЛ № 2243 от 18.07.2018

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