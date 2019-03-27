Клещи в Челябинской области 2019: кому положена бесплатная вакцина и что делать, если вас укусили

Сезон активных клещей в Челябинской области 2019 уже начался. Любители пикников на проталинах уже заметили проснувшихся кровопийц. А очень скоро клещи начнут кусать посетителей кладбищ, в мае — дачников и садоводов, а потом — людей в городских парках. Подцепить клеща сегодня можно даже в каменных джунглях: опасных паукообразных сюда приносят собаки, ежики, мыши.

КЛЕЩИ ПОЛЗУТ НА ЮГ

Основным очагом обитания клещей всегда считалась горно-лесная зона. Самыми благодатными для них территориями оставались Нязепетровск и Верхний Уфалей.

— Сегодня очаг становится шире. Он распространяется в степную зону, на юг Челябинской области и в те районы, где мы никогда не фиксировали заболевания клещевым энцефалитом. Первые укушенные могут появиться в Чесме, Варне, Бредах и в Нагайбаке, — рассказывает руководитель эпидотдела областного Роспотребнадзора Светлана Лучинина.

БЕРЕГ МИАССА И ПЛОДУШКУ ОБЕЩАЮТ ЗАЧИСТИТЬ

Прошлый год оказался довольно спокойным — клещи кусали нечасто. Многие не пережили предыдущую малоснежную зиму и вымерли, как динозавры. А у тех, кто проснулся, мороз вытравил вирус. В итоге из 19 тысяч укушенных в 2018 году только 75 человек заболели клещевым энцефалитом.

Но расслабляться этой весной не стоит. Клещи в Челябинской области в 2019 году способны удивить своим аппетитом. Города и поселки уже готовятся дать отпор кровопийцам. В конце апреля, когда сойдет последний снег, на Южном Урале начнется акарицидная (противоклещевая) обработка кладбищ. А в конце мая, когда установится сухая погода, обработают парки, скверы и жилые кварталы.

— В Челябинске в этом году впервые обработают сквер Никольская роща, прибрежную территорию реки Миасс и сквер Плодушка, — пообещал представитель городского управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Дмитрий Литвяков. — В сентябре будет проведена повторная дезинсекция всех объектов, так как в это время наблюдается второй пик активности клещей.

Правда, эксперты предупредили, что за качество обработки город не отвечает. Исполнитель работ определяется на торгах — тот, кто предложит минимальную цену.

— По оценке экспертов, цена обработки гектара земли не может быть ниже трех тысяч рублей. А у нас есть контракты, когда исполнитель берется сделать работу за тысячу, — признается председатель Ассоциации добросовестных дезинфекционистов Челябинской области Данила Михайлов.

Так что, стоит задуматься о дополнительных мерах защиты от клещей в Челябинской области в 2019 году.

ДЕТЯМ — БЕСПЛАТНО, ОСТАЛЬНЫМ — ЗА ДЕНЬГИ

— Клещи, живущие в Челябинской области, переносят четыре инфекций. Самая страшная, потому что смертельная, — клещевой энцефалит. Но умирают только непривитые. Без прививки вы в группе риска, — говорит ведущий специалист-эксперт эпидотдела областного Роспотребнадзора Любовь Колесникова.

Защита от клещевого энцефалита вырабатывается не сразу. Сначала делают два укола с разницей в месяц, через год еще одну, а потом раз в три года вводят поддерживающую вакцину. Начинать можно в любое время года. Главное — после укола в течение месяца не выезжать в лес.

— Бесплатные прививки от клещей в Челябинской области в 2019 году положены детям-дошкольникам, а также ученикам 1-2 классов. В возрасте 3-4 лет проводится первичная двукратная вакцинация (осенью и весной), затем в 4-5 лет третья прививка. После уже школьники, ученики 1-2 класса, получают первую ревакцинирующую дозу в зависимости от того, в каком возрасте началась вакцинация. Последующие ревакцинации платные и должны проводиться раз в три года. Все остальные могут поставить прививку за собственный счет, — говорит начальник отдела профилактики областного минздрава Ольга Яворская.

Как и в прошлом году, импортная вакцина в России не продается. Российская обойдется в 450-500 рублей за прививку. Какую выбрать — подскажет доктор. Сначала нужно прийти на осмотр у терапевта, потом с рецептом и термосом сбегать в аптеку и вернуться в прививочный кабинет.

Если вы не привиты, стоит оформить страховой полис. В этом случае после укуса клеща бесплатно проверят на наличие вируса, а вам бесплатно вколют иммуноглобулин и, если нужно, оплатят лечение.

ГЛАВНОЕ НА ПРОГУЛКЕ — ПРАВИЛЬНЫЕ НОСКИ

Если вы отправляетесь на прогулку туда, где могут обитать клещи, запомните простые правила.

— Клещи не прыгают выше метра и никогда не ползают вниз, только вверх, — говорит Любовь Колесникова. — Заправляйте одежду: штаны — в носки или в обувь, ветровку — в штаны, а шею защитите платком, капюшоном. И не забывайте про репелленты: под воздействием химии клещ цепенеет. После прогулки осмотрите себя, особенно тщательно — пах, локтевые сгибы и шею, кожу за ушами.

Если клещ присосался, снимите его при помощи масла и нитки (в аптеках можно купить специальный пинцет) или идите за помощью в поликлинику и в ближайший травмпункт. Если снимаете клеща сами — не раздавите, так как можете заразиться. И обязательно сдайте клеща на анализ:

— в Центр гигиены и эпидемиологии Челябинской области (тел. 237-33-93, 237-34-76);

— в лабораторию «Инвитро» (тел. 729-88-33);

— в лабораторию «Прогрессивные медицинские технологии» (тел. 245-7000).

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Городская поликлиника №1: пр. Ленина, 38 (только дети), тел. 265-76-66.

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