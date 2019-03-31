2019-04-01T08:33:51+03:00
Общество

«Дороже свадьбы!»: сколько собирают с родителей на выпускные в садиках и школах Челябинска

Мамы и папы, не согласные с такими тратами, придумали альтернативу
Ирина КАРЕЛИНА
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Малышей наряжают, как взрослых, и устраивают им недетские, судя по ценнику, праздники. А надо ли?Малышей наряжают, как взрослых, и устраивают им недетские, судя по ценнику, праздники. А надо ли?Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Мама четвероклассницы Анна (имя изменено по ее просьбе) рассказала на интернет-форуме челябинских родителей, что у них в классе хотели собирать на выпускной по 8 тыс. руб. Умножаем на 27 детей. Получается больше 200 тысяч!

— Да на эти деньги свадьбу сыграть можно, еще и останется! А ведь она у многих раз в жизни, в отличие от выпускных, которые сейчас отмечают в садике, в начальной школе, потом в 9-м классе, в 11-м, в институте… — высказалась Анна.

"Да за такие деньги можно свадьбу сыграть!" - уверены родители. Фото: Алексей БУЛАТОВ

"Да за такие деньги можно свадьбу сыграть!" - уверены родители.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смета такая:

4,5 тыс. руб. — на выездное мероприятие с фотосъемкой,

1,5 тыс. руб. — на фотоальбом,

500 руб. — на оформление актового зала в школе и подарочек ребенку,

2 тыс. руб. — на подарок учителю.

Примечательно, что на подарок каждому ребенку выйдет меньше 500 рублей, а учителю — больше 50 тысяч.

Однако, дело тут не в учителях. Многие из них вообще отказываются от любых подарков. Конфет и вазочек за свою педагогическую деятельность они получили столько, что уже смотреть на них не могут. К тому же, сейчас действует статья 575 Гражданского кодекса, согласно которой работникам образования нельзя дарить подарок дороже трех тысяч рублей. Иначе могут посчитать за взятку.

Инициатива дорогих подарков исходит, как правило, от особо активных и не бедных родителей.

— В нашем классе почти все родители — какие-то директора. Поэтому сумма подарка возмутила только пару человек. Мы, скорее всего, не пойдем на выпускной. Договорились с дочкой, что лучше ей хороший подарок купим и отметим дома, — рассказала Анна корреспонденту газеты «Комсомольская Правда»-Челябинск».

"Лучше бы родители мне смартфон купили!" Фото: Алексей БУЛАТОВ

"Лучше бы родители мне смартфон купили!"Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВМЕСТО БАЛА — ДОМАШНИЙ ПРАЗДНИК

Такая альтернатива оказалась довольно популярна. Это подтверждают и комментарии наших читателей к заметке «Родители Челябинской области возмущены ценником на выпускные в детских садах»:

— Вся наша группа героически решила скинуться по 5 тыс. руб. Я покрутила пальцем у виска и сказала, что у меня таких денег на такие вещи нет. На выпускной ребенка не поведу — лучше уедем на дачу. В детском саду детям не нужен никакой бал. Он нужен для самоудовлетворения категории родителей, пребывающих в образе «яжемать», — написала Леся.

— У сына в садике 5 тыс. руб. в прошлом году насчитали. Я сказала, что во всеобщей идиотии не участвую. Сводили ребенка в кино, в развлекательный центр, в кафешку — чуть больше тысячи потратили, — написала Ольга.

— У нас на выпускной после четвертого класса сейчас насчитали 7 тыс. руб. Конечно, наскрести эти деньги мы можем, но зачем? Дети же еще не уходят из школы. Достаточно торжественной линейки и чаепития, как было у нас в детстве. А сейчас доходит до абсурда: детсадовцам заказывают лимузин и вечерние платья... Я в итоге отказалась от всего, кроме фотоальбома, — прокомментировала Анна.

Детей в жизни ждет еще множество выпускных: только и успевая доставать кошелек, родитель! Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Детей в жизни ждет еще множество выпускных: только и успевая доставать кошелек, родитель!Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

ЗА И ПРОТИВ

В интернет-пабликах Челябинской области родители обсуждают, кто сколько денег сдает на выпускной. В основном, собирают по 3 тыс. руб.

— Два воспитателя, няня, заведующая, медик, повара… — перечисляет мама Алиса Яковлева в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК всех, кого нужно отблагодарить. — А еще ведь чаепитие, аниматоры…

Но учтенная сумма — лишь половина сборов. Ведь на выпускной бал полагается костюм или праздничное платье, новая обувь. А значит еще столько же.

А надо ли это все? Мнения разделились.

— Зачем нужен выпускной в детском саду? Я вообще не помню, чтобы у нас такой был... Да и сегодняшние дети вряд ли вспомнят 10 лет спустя. Деньги на ветер! — прокомментировала подписчица группы Алина.

— А я свой помню. У меня и фото, и видео есть. Такие эмоции замечательные, что ты взрослее стала. Хотя это было очень давно. Почему нельзя ребенку праздник устроить? Я хоть 10 тысяч заплачу, лишь бы мой сын пришел с положительными эмоциями, — ответила другая мама Екатерина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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