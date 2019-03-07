Родители Челябинской области возмущены ценником на выпускные в детских садах

СЕГОДНЯ 07:13 2019-03-07T07:14:00+03:00

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Близится май, а вместе с ним и выпускные. Современная тенденция такова, что праздник в детском саду по своему размаху не уступает школьному. Не каждому родителю такое по карману.

— В садике собирают по пять тысяч на выпускной детям. Основная статья расходов — букеты и подарки персоналу. У меня нет таких денег. Я на собрании так и сказала: на чаепитие и украшение зала сдам, а остальное просто финансово не потяну. Все родители — сразу в штыки: «Вам жалко для ваших детей?!» А мне не жалко для детей, но деньги то не на них собирают, а на веники персоналу, начиная от завхоза до заведующей. А у меня двое детей и зарплата 15 тысяч. У всех так много собирают, или только у нас? — анонимно поинтересовалась родительница в группе «Свободный Миасс» в ВК.

Кто-то возмутился вместе с ней, что это слишком много. В основном, праздник обходится родителям в 2 тыс. руб. с ребенка. А кто-то написал в комментариях, что тоже по пять сдавал, причем еще несколько лет назад. А цены-то растут…

— Ха-ха 5000! В нашем садике -7200! Умножаем на 30 человек — 210 штук. Куда?! — высказался подписчик группы Михаил.

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ИСТОЧНИК KP.RU