В Челябинской области маршрутчики отказываются возить детей-инвалидов

Сразу два инцидента с нетерпимыми маршрутчиками произошли на днях в Миассе. Один водитель выставил за дверь маму с ребенком-аутистом, у которого сильная вокализация. Маленький пассажир издавал громкие однотипные звуки. Из-за этого водитель взбесился и остановил машину. Сказал, никуда не поедет, пока не выйдут «нарушители порядка».

Никто в салоне не вступился за маму с ребенком. Молча наблюдали за происходящим и ждали ее реакции. Женщине пришлось выйти, а машина поехала дальше по маршруту.

Второй случай закончился не так печально, но тоже был весьма неприятным.

«УСПОКОЙТЕ РЕБЕНКА ИЛИ ВЫХОДИТЕ»

Лиля три раза в неделю возит 12-летнюю дочь в группу развития для детей с аутизмом. Поездки на такси обходятся дорого, поэтому семья вынуждена ездить на общественном транспорте.

— Мы сели впереди на места для инвалидов. Дочка начала сильно шуметь, кричать. Я согласна, это громко, но ничего не могу с этим поделать. Пыталась успокоить, но не могу же я ей рот заткнуть. Водитель разозлился, сказал мне: «Вы или успокойте своего ребенка, или выходите и езжайте на троллейбусе». Он нас не высадил, но у меня сложилось такое впечатление, если мы еще раз к нему попадем, он точно нас выставит, — рассказала мама девочки.

Лиле ехать около 15 минут, это не так долго и можно войти в положение. Пассажиры в основном относятся с пониманием, но тоже не всегда.

— Был такой случай. Мы ехали в маршрутке домой. Пожилая женщина подошла к водителю и сказала: «Верните мне деньги и остановите машину, я в этом шуме ехать не могу!». Но за нас заступились другие пассажиры, объяснили, что ребенок нездоров и шумит не специально. Когда возмущаются пассажиры, я понимаю. Но когда водители… В маршрутке есть специальные места для инвалидов и в правилах пассажирских перевозок не написано, что можно высаживать больных детей. Никакой угрозы моя дочь не представляет.

Но есть, конечно, и понимающие маршрутчики, которые не берут с мамы денег за проезд и даже, наоборот, сами суют пару сотен со словами: «Вам деньги нужнее».

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?

— Водителям разрешено высаживать пьяных или грязных пассажиров. А инвалидов, конечно же, нет, — говорит активист «Гражданского патруля» Александр Агарков. — Для начала, если у вас есть госномер маршрутки, можно обратиться в управление транспорта администрации города и уточнить, легально ли эта машина работает на маршруте. Если да, то пусть они разбирают инцидент с перевозчиком. А если инцидент случится повторно, может дойти вплоть до расторжения договора на обслуживание. Если не легально, то тогда следует обратиться в Территориальный отдел Государственного автодорожного надзора РФ по Челябинской области, где должны принять меры по снятию данной машины с линии вообще.

НОМЕРОК

Территориальный отдел госавтодорнадзора по Челябинской области ул. Энтузиастов, 15Д, +7 (351) 266-61-43

СОВЕТ КП

Как реагировать на особых детей в общественном месте

— Если вы видите, что у ребенка какие-то проблемы с поведением: громко кричит, размахивает или трясет руками, плюется — не обвиняйте родителей в потере контроля над ситуацией, и в том, что его сын или дочь невоспитан. Не одергивайте ребенка: «Какой непослушный, как тебе не стыдно». Скорее всего, перед вами ребенок с аутизмом и семья проделала большую работу перед тем, как выйти из дома. Можно аккуратно спросить у мамы, чем помочь, — советует председатель Миасского благотворительного фонда «От сердца к сердцу» Ирина Иванова.

Аутизм нельзя вылечить, человек будет жить с этим состоянием всю жизнь.

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