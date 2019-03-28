Создательнице финансовой пирамиды плюнули в лицо на оглашении приговора

Приговор 52-летней Зое Алсынбаевой зачитывали четыре дня. На ее счету 473 преступных эпизода и столько же потерпевших. Большинство жертв — пенсионеры и инвалиды. Многие не дожили до сегодняшнего дня. Судья зачитывает фамилии тех, кто уже умер. Во время перерыва к обвиняемой подходит пожилая женщина и плюет ей прямо в лицо.

НА РЕКЛАМУ ПИРАМИДЫ ПОТРАТИЛА 2 МИЛЛИОНА

Зоя Алсынбаева — в прошлом известная и уважаемая магнитогорцами журналистка. Работала заместителем редактора в заводской многотиражке, потом возглавляла рекламно-информационную газету. Восемь лет назад Алсынбаева распрощалась с журналистикой и открыла кредитно-потребительский кооператив. Очень скоро редакция газеты превратилась в уютный офис КПК «Народная казна». В местных СМИ прокатилась мощная рекламная волна нового кооператива, на которую новоиспеченная бизнесвумен не пожалела 2 млн рублей. Алсынбаева обещала вкладчикам до 18% процентов годовых. Многие люди поверили в ее честность и понесли свои деньги.

Бизнесвумен исправно выплачивала проценты только первые два года. К 2016 году кредитный кооператив, работавший по принципу финансовой пирамиды, рухнул. Сотни вкладчиков лишились своих сбережений.

ПОЛИЦИЯ ТРИЖДЫ ОТКАЗЫВАЛАСЬ ВОЗБУЖДАТЬ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

— Мы с мужем вложили в «Народную казну» деньги, которые копили 20 лет — более 2 млн. рублей. Потеряли все до копейки. Три года ждем решения суда, — рассказывает пенсионерка Антонина Сергеевна.

По словам пострадавших, размеры вкладов у всех разные. У кого сотни тысяч, у кого миллионы. Самая большая сумма — 6 млн. рублей. В общей сложности Зоя Алсынбаева прибрала к рукам 116 млн рублей.

Большинство жертв финансовой пирамиды - пенсионеры.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

В полиции обманутым вкладчикам трижды отказывали в возбуждении уголовного дела. Однако, потом Алсынбаеву все же задержали по подозрению в мошенничестве и отправили под домашний арест.

КУДА АФЕРИСТКА ТРАТИЛА ДЕНЬГИ

Следователи выяснили, что часть народных денег — около 50 млн рублей — растащили родственники подозреваемой. На банковской карте ее дочери обнаружили 20 млн. рублей. Второй дочери и зятю досталось 9 млн. Муж хозяйки кооператива прикарманил 5 млн. На личном счете самой Алсынбаевой осело 30 млн.

Аферистка покупала на чужие деньги валюту, гасила многочисленные кредиты. Арестовать эти средства силовики не успели. Они исчезли со счетов еще до возбуждения уголовного дела.

Еще часть денег Алсынбаева раздала фиктивным заемщикам. В ее документах нашли список должников с адресами и фамилиями.

Аферистку приговорили к семи годам лишения свободы.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

— Мы разыскали этих людей, когда проводили собственное расследование, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» потерпевшие. — К примеру, один заемщик оказался неходячим инвалидом 1 группы. У него денег даже на памперсы не было, хотя по документом он взял у Алсынбаевой в кредит 4 млн. рублей. Другой вообще умер за год до оформления кредита.

«ПРОШУ СУД НЕ НАКАЗЫВАТЬ СТРОГО»

На суде организатор финансовой пирамиды свою вину признала. Последнее слово она читала по бумажке.

— Я осознаю свою вину и раскаиваюсь. Я понимаю, что мои слова потерпевшим не помогут, им нужны деньги. Но я, как и все имею право на исправление. Прошу суд о снисхождении и нестрогом наказании, — обратилась к слушателям обвиняемая.

28 марта Правобережный районный суд признал Зою Алсынбаеву виновной по статье «Мошенничество» и приговорил к семи годам лишения свободы. В колонию общего режима бывшая журналистка отправилась прямо из зала суда.

— Денег мы своих не вернем — это очевидно. Арестованное у Алсынбаевой имущество едва дотягивает до 7 млн рублей. Утешает одно, что теперь она отправится за решетку, — говорят обманутые вкладчики.