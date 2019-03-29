Молодежный театр еще раз проведет читку пьесы «Черный апельсин» Даны Сидерос

Первая читка пьесы «Черный апельсин» на сцене Молодежного прошла при таком аншлаге, что театр решил ее повторить — еще раз насладиться отличным текстом, наполненным юмором и смыслом, и порадовать других.

Когда: 2 апреля в 11:00.

В рамках культурного проекта #ТеатрПространствоСвободы.

Где: в выставочном зале Челябинского отделения Союза художников России (ул. Цвиллинга, 34).

Как попасть на читку: вход бесплатный. Необходима предварительная регистрация по ссылке.

О чем это?

Вы помните себя, когда вам было 12 лет? А о чем сегодня думают дети в этом возрасте, знаете? Или это уже не дети? Пьеса «Черный апельсин» — про подростков и взрослых, про дружбу и одиночество, про первое знакомство с миром и старость, про беззаботность и беззащитность.

…Из окна падает (или прыгает?) старушка. Долго молчавший дед вдруг начинает говорить и просит поставить ему «смертельную вакцину». Да еще друзья — каждый со своими «тараканами». Вот такая круговерть — с кошками, старушками и черными апельсинами.

Отзывы

Театральный критик Оксана Кушляева о пьесе: «Очень хороший театральный текст для семейного просмотра. Про внука и деда, про два разных поколения, которые вместе, вероятно, спасут мир. Текст живой, язык, юмор, герои — бери да ставь».

Главный режиссер Челябинского Молодежного театра Иван Миневцев о предстоящей читке: «Автор поднимает серьезные вопросы, но говорит о них смешным, живым, понятным языком. В конце есть выход в сон: нам дают понять, что это не совсем бытовая история. Это, скорее, притча о ребенке, смерти, старости. Сегодня редко встретишь пьесы о том, как в одном пространстве взаимодействуют старость и детство».

Драматург Дана Сидерос: «Для меня важный момент в любых историях — неспособность людей к разговору друг с другом, неумение одних выразить что-то, а других — услышать и понять, нежелание или боязнь говорить на какие-то темы, отсутствие у нас адекватного языка для многих вещей. А еще идиотская уверенность родителей, что, умалчивая какие-то темы, не обсуждая их с детьми, они детей защищают. Хотя все наоборот».

Евгений Ткачев, редактор рубрики «Кино» на afisha.ru: «Это пьеса-триггер: она может нравиться или нет, но каждого провоцирует на разговор, заставляет задуматься. Это такой… облегченный, я бы сказал, бескалорийный МакДонах. Пьеса безумно смешная, задает правильные вопросы. Молодец драматург. Еще вспоминается известный пример использования апельсинов как метафоры в мировой культуре: первый “Крестный отец”. У Копполы апельсины появляются перед тем, как тот или иной персонаж должен умереть».

И это еще не все!

В этот же день на фестивале #ТеатрПространствоСвободы Молодежный устроит бой подушками

Когда: 2 апреля в 18:00.

В рамках фестиваля #ТеатрПространствоСвободы.

Где: в выставочном зале Челябинского отделения Союза художников России (ул. Цвиллинга, 34).

Как попасть: купить билет стоимостью 100 рублей в кассе Молодежного театра (ул. Кирова, 116, тел.: 8 (351) 263-22-03) или на сайте chelgmt.ru.

Премьера спектакля Челябинского Молодежного театра «Душа подушки» по пьесе современного драматурга Олжаса Жанайдарова состоялась 23 марта. Показы проходят на малой сцене, зрители сидят не только на стульях, но и на подушках. В финале дети вовлекаются в настоящий подушечный бой.

2 апреля в 18:00 Молодежный покажет «Душу подушки» на другой, нетеатральной площадке.

…Эта история случилась в детской комнате, пока там никого не было. Сон стал реальностью, и началась сказка. О каждом из нас. О том, как мы любим и боимся, как верим в мечту и ждем чуда. Главный герой спектакля — такой же, как все, и все же… другой. С чистой душой и добрым сердцем. С гречкой вместо пуха. Он придет к каждому, кто не боится быть собой и готов что-то поменять…

Режиссер-постановщик Александр Черепанов для сайта «Челябинский обзор»: «Для меня странно делить спектакли на детские и взрослые. “Душа подушки” — многослойная постановка, здесь каждый найдет то, что захочет. У нас было две открытых репетиции перед премьерой, и мы ощутили положительный эффект от эксперимента. Артисты успели привыкнуть к взаимодействию со зрителем. Мне всегда хотелось, чтобы актеры проявляли себя как художники, свободнее. В общем-то, и этот спектакль — о разрушении правил, об освобождении человека».

Театральный критик Татьяна Джурова о премьерном показе спектакля «Душа подушки»: «В спектакле есть баланс между рассказыванием истории и взаимодействием со зрителями. С самого начала он красивый, эффектный, стильный, страшновато-загадочный. Это важно — с первых минут заполучить внимание зрителя, произвести настройку. Вам удается и заинтриговать, и вызвать любопытство, и, может быть, немного испугать. То, что артисты идут через зрителей, вступают с ними в тактильный контакт, помогает осуществить эту настройку… Мне кажется, это удача для театра. Получился фестивальный продукт».