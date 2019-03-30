2019-03-29T22:03:29+03:00
Общество

Бобры в реке Миасс подкапываются под Челябинск

Растущая популяция грызунов не строит хатки, а живет в норах
Сергей СМИРНОВ
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Хорошая работа!Хорошая работа!Фото: Сергей СМИРНОВ
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Лет 15 не бродил вдоль берега реки Миасс возле улицы Набережной. А вот прошлой осенью прошелся – местность не узнать. Деревья стали высокими, растут так густо, что не видно городских высоток, что стоят в сотне метров. Джунгли! Возле воды лежат толстенные тополя. Ну, думаю, подмыло водой, но… замечаю, что ближе к комлю деревья как будто бы срублены. Но сделано это как-то уж очень странно: стволам в этом месте придана форма песочных часов – «х». Ба! Да это же бобры!

Прошелся вдоль берега Миасса метров 500, распугивая стайки зимующих здесь уток. И заметил, кто кроме старых тополей бобры свалили и молодняк: от 10 до 20 сантиметров в поперечнике.

Нижние ветки бобы уже «состригли» и куда-то утащили. Или съели, или спрятали про запас. В одном месте я заметил бобровую плотинку, но, когда пошел ближе, то понял, что ошибся – это на мелководье собрался городской мусор. (Ну, действительно, не станут же бобры строить запруду из старых автомобильных шин, пивных банок и строительных поддонов! ).

А где, кстати, они живут? Бобровых хаток я не заметил. Обратился с этим вопросом к знатоку птиц и животных, фотографу-анималисту Евгению Попову.

Еще немного и рухнут... Фото: Сергей СМИРНОВ

Еще немного и рухнут...Фото: Сергей СМИРНОВ

– Городские» бобры живут в норах, – ответил Евгений, – они строят их на высоком берегу реки. Выход из норы ведет к воде. Чистота воды грызунов устраивает, рыбу они не едят, а деревьев вдоль берегов Миасса растет достаточно. Бобров у нас довольно много, и не надо этому удивляться. Они живут от Шершневской плотины до улицы имени Пети Калмыкова на ЧМЗ. И чувствуют, видимо, себя весьма комфортно! Мы о них молчим, они нас не трогают.

ЗВЕРИ СТАЛИ ИСЧЕЗАТЬ – ДЕЛО В ШАПКЕ

Надо же, а ведь в конце прошлого века бобров, казалось бы, свели на нет! В то время очень уж дорогими и статусными были бобровые шапки, и бобры, сохраняя свою шкуру, остались лишь в самой глухомани. В 60-70-е годы каждый уважающий себя мужчина, чтобы подчеркнуть статус, носил бобровую шапку. Стоили такие шапки по тем временам немалые деньги – 150 рублей, и охотники стали добывать бобров, да так активно, что в 1972 году в этой битве «смертью храбрых» пал последний бобр.

Потом энтузиасты решили возродить этих животных, стали завозить и расселять бобров, как сделали это в городе Миассе. Лет пять назад в Миассе решили восстановить популяцию этого зверя. На реке Черной соорудили несколько плотинок, завезли зубастиков, и они начали активно размножаться. Сейчас бобры встречаются повсеместно.

Теперь власти могут валить все на бобров: Это они валят деревья в городе! Фото: Сергей СМИРНОВ

Теперь власти могут валить все на бобров: Это они валят деревья в городе!Фото: Сергей СМИРНОВ

ТОТАЛЬНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ

– В Черемшанскому логу лесничество соорудило «противопожарный пруд», и «заткнуло» его на радость рыбакам ротаном, который с успехом плодится в стоячей воде, – рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» - Челябинск» краевед Федор Жижилев. – Но бобры его проигнорировали, и построили свой. Он находится практически в самом начале реки, вышедшей из-под земли. Никогда прежде такого не видел. Грызуны соорудили пруд – примерно 40 на 15 метров! А вообще, скоро будет уже некуда от бобров деваться! Например, жители деревни Лаклы рассказывают, что на реке Ай, они даже нападают на баркасы! Шутка, конечно.

Бобры не ходят к стоматологу, и поэтому зубы у них – прекрасные! Я убедился в этом на охоте. Возле деревни Деево (Нязепетровский район) прошлым летом семья бобров завалила возле ручья четыре огромных березы. И создали новый водоем.

Деревня Деево приходит в запустение, покинутые дома рушатся, а вот количество бобровых хаток растет! И это наблюдается повсеместно.

КОНФЛИКТ С «САДИСТАМИ»

Бобры в области стали быстро плодиться и осваивать новые территории, но тут начался конфликт. Строя плотинки, бобы очищают воду за счет естественной фильтрации. (Кстати, рост количества зверей говорит о том, что вода в области стала, все-таки, чище). В возникшие водоемы птицы на лапках заносят икринки, и в них появляется рыба. Но есть и обратная сторона медали.

План своего жилья бобры не утверждают, и строятся, где попало. В итоге некоторые речки мелеют, а другие, наоборот, разливаются и подтопляют луга и пашни. В Миассе, таким образом, бобры помешали садоводам. «Садисты» разогнали бобров, но тут другая напасть – все высохло, и стали гореть торфяники. Пришлось с садоводами вести разъяснительную работу.

По словам специалистов, лучше всего бобры себя чувствуют в бассейне реки Миасс в Харлушевском заказнике. В прошлом году там насчитали 346 особей. Можно сказать, что бобры размножаются в реке Миасс так же быстро, как белки в городских парках. В городе бобры людям, вроде бы, не мешают. И хорошо, что люди бобрам – тоже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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