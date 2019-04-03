2019-04-02T14:25:57+03:00
Общество

«Территория здоровья»: благотворительный проект компании «НОВАТЭК» пришел в Челябинскую область

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Благотворительный проект компании «НОВАТЭК» с привлечением ведущих российских специалистов рассчитан на ближайшие пять лет.Благотворительный проект компании «НОВАТЭК» с привлечением ведущих российских специалистов рассчитан на ближайшие пять лет.
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Лучшие врачи Российской детской клинической больницы (РНИМУ им. Н.И. Пирогова) — флагмана отечественной медицины — несколько дней работали в Челябинске и Магнитогорске. Благотворительный проект компании «НОВАТЭК», рассчитанный на ближайшие пять лет, призван привлечь ведущих российских специалистов к их совместной работе с коллегами в регионах для остро нуждающихся в лечении детей самого разного возраста.

Помочь маленьким пациентам

— Концепция проекта довольно проста — помочь маленьким пациентам. Лечебные бригады Российской детской клинической больницы уже побывали в медицинских учреждениях Уренгоя, Тарко-Сале, Мурманска и Костромы. А в конце марта специалисты работали на Южном Урале — в Челябинской областной детской клинической больнице и детской городской больнице Магнитогорска. Отмечу, что в рамках этого проекта уже порядка 450 детей разного возраста получили необходимую консультацию, более 80 — направлены на госпитализацию в Москву.

Концепция проекта довольно проста — помочь маленьким пациентам.

Концепция проекта довольно проста — помочь маленьким пациентам.

В Челябинской области активно и успешно развиваются все отрасли медицины, и особенно детское здравоохранение. Работа лучших медицинских бригад — это еще одна прекрасная возможность для того, чтобы обменяться опытом, приложить свои знания, умения. К тому же это помогает коллегам установить прочные профессиональные связи. Мы стараемся выполнять главную задачу — сохранить жизнь и здоровье подрастающего поколения, наших детей, нашего будущего, — отметил на презентации проекта в Челябинской области генеральный директор компании «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Рома-сенко.

Для справки. Проект «Территория здоровья» создан в рамках благотворительной программы ПАО «НОВАТЭК» для помощи остро нуждающимся детям в регионах деятельности общества. Партнеры проекта: Ассоциация детских больниц, Российская детская клиническая больница РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. Целями и задачами проекта являются оказание квалифицированной медицинской помощи детям со сложными диагнозами и реализация программ в области медицинского образования и повышения квалификации медицинского персонала путем проведения консилиумов, консультаций и научных конференций.

Важная миссия

— Это удивительный проект, и мы рады выполнять эту важную для нас миссию.

В Челябинск и Магнитогорск мы привезли уникальный состав врачей: гастроэнтеролога, генетика, клинического фармаколога и сосудистого хирурга. Это ведущие специалисты РДКБ, прекрасно зарекомендовавшие себя и в научной, и в практической деятельности.

Лучшие врачи несколько дней работали в Челябинске и Магнитогорске.

Лучшие врачи несколько дней работали в Челябинске и Магнитогорске.

Сегодняшний уровень медицины позволяет выявлять различные патологии — сосудов, печени, желудочно-кишечного тракта и другие заболевания, диагностировать, проводить анализ и максимально эффективно лечить, оздоравливать наших пациентов, — говорит заслуженный врач РФ, профессор, председатель правления Ассоциации детских больниц, один из руководителей Российской детской клинической больницы Николай Ваганов.

Бизнес вкладывает в здоровье

На площадках в Челябинске и Магнитогорске проводились консультации, осмотр пациентов и по показаниям местных руководителей лечебных учреждений, и по инициативе самих родителей. Представители ассоциации заранее обращались к главным врачам, ведущим специалистам с просьбой указать основные проблемы с заболеваниями маленьких пациентов, для того чтобы все они получили дополнительную квалифицированную помощь.

— Наша работа с ПАО «НОВАТЭК» — это единственный в России подобный проект в сфере здравоохранения. И наилучший показатель взаимодействия крупного бизнеса и общественной медицинской организации. На протяжении ближайших пяти лет мы будем посещать ваш регион с такими полезными визитами. Участие в проекте — это еще и общение врачей на новом, неформальном, языке, который не ограничивается выписками из историй болезни. И это очень важно, — продолжает Николай Ваганов.

Только за один день работы в Челябинской областной детской клинической больнице врачи выездной бригады провели консультации 46 пациентам (от трех месяцев до 18 лет), 14 из которых получили направление на госпитализацию. Проведены междисциплинарные экстренные консилиумы в отделении реанимации и интенсивной терапии по детям, находящимся в остром тяжелом состоянии.

— Для нашей больницы очень важно сотрудничать с Российской детской клинической больницей в рамках такого благотворительного проекта компании «НОВАТЭК». Сегодня в РДКБ сконцентрированы все лучшие достижения, передовые технологии и педиатрической науки, и практического здравоохранения, ведущие специалисты. Это одна из лучших, признанных мировых клиник, и такой обмен опытом крайне полезен, — сказала Галина Киреева, главный врач ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Генеральный директор компании «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко:

— За время работы мы столкнулись с тем, что очень много родителей пишут обращения в компанию с просьбой помочь детям именно с редкими заболеваниями. В итоге эти обращения переросли в программу, в этот благотворительный проект «Территория здоровья», который уже с осени прошлого года реализует «НОВАТЭК» в городах присутствия компании.

ДЛЯ СПРАВКИ

ООО «НОВАТЭК-Челябинск» — стопроцентное дочернее предприятие крупнейшего независимого производителя газа — ПАО «НОВАТЭК». С января 2012 г. компания поставляет газ всем категориям потребителей Челябинской области из ресурсов ПАО «НОВАТЭК».

ИСТОЧНИК KP.RU

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