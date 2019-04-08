Чихать на все: как пережить период цветения и победить аллергию

Аллергия является одним из самых распространенных заболеваний как среди взрослых, так и среди детей. Особенно весной обостряется пыльцовая аллергия: человек буквально задыхается от заложенного носа и насморка практически весь весеннее-летний период. Исходя из названия, провоцирует симптомы цветение некоторых видов растений.

Многие до сих пор не знают, как победить этот недуг и пытаются ослабить неприятные симптомы с помощью таблеток и спреев.

В то же время вылечить аллергию возможно благодаря новым подходам в медицине и современным технологиям. Сюда относится ЛАСКК, то есть лечение аллергии собственными клетками крови.

— Аллергией мы называем неадекватную, избыточную реакцию организма на те или иные факторы внешней среды. К провоцирующимфакторам, способствующим развитию аллергии, относится плохая экология, несбалансированное питание и ряд других причин, — говорит аллерголог-иммунолог семейной клиники «Жемчужина» Наталья Студнева.

В ряде случаев при чихании люди могут спутать проявления аллергии с вирусной инфекцией и лечиться самостоятельно, что приводит к усугублению заболевания. Чтобы исключить простуду, необходимо провести лабораторную диагностику.

— Благодаря своевременному выявлению аллергенов можно вовремя начать лечение аллергии, ведь в тяжелых случаях она может перейти в бронхиальную астму, — добавляет Наталья Александровна. — При этом важно помнить, что таблетки имеют лишь временный эффект в то время, как терапия современными методами помогает практически вылечить аллергию.

В Челябинске в семейной клинике «Жемчужина» уже несколько лет проводят лечение аллергии с помощью собственных клеток крови — лимфоцитов.

— Данный метод лечения помогает справиться с симптомами аллергии взрослым и детям с шести лет, — говорит Наталья Студнева. — Благодаря такому подходу расширяются возможности лечения аллергии. Кроме того, он позволяет избежать побочного воздействия на организм лекарственных препаратов. Это особенно важно для пациентов, страдающих лекарственной аллергией.

Как утверждают специалисты, лечение аллергии собственными клетками крови приносит положительный эффект, когда человек страдает от двух и более видов аллергенов. Например, при бронхиальной астме и атопическом дерматите или поллинозе в сочетании с крапивницей.

Еще одно преимущество ЛАСКК- это сжатые сроки лечения. Одна процедура занимает около часа, а курс лечения составляет от четырех до восьми недель (это определяет лечащий врач).

Показаниями к проведению такого вида лечения являются: хроническая крапивница, рецидивирующие отеки Квинке, бронхиальная астма, аллергические конъюнктивиты, поллиноз, атопический дерматит.

К противопоказаниям можно отнести: тяжелые заболевания иммунной системы, онкологические заболевания, психические расстройства, заболевания органов сердечно-сосудистой системы и хронические заболевания внутренних органов, беременность и возраст менее пяти лет, а также обострение хронической соматической патологии.

Чтобы подготовиться к сезону цветения и забыть про чихание и зуд, следует заранее записаться на прием к аллергологу.

В семейной клинике «Жемчужина» лечением аллергии собственными клетками крови у взрослых занимается аллерголог-иммунолог Наталья Студнева, у детей — аллерголог-иммунолог Ирина Александрова.

Записаться на прием к доктору можно по телефону: (351) 200-34-04 или через онлайн-форму на сайте.

Семейная клиника «Жемчужина» в Челябинске:

ул. Доватора, 10А;

Комсомольский пр-т, 2;

ул. Бр. Кашириных, 138;

Тел.: (351) 200-34-04, 8-800-222-34-06 (звонок по России бесплатный);

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