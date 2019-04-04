Автобусные туры из Челябинска: как подготовиться к поездке и что взять с собой

Мария вместе с мужем и детьми решили отправиться летом на море. Обычно семья добиралась до места отдыха на автомобиле. Но на этот раз решили обойтись без руля и отправиться в тур на автобусе. Тут же возникло множество вопросов: как поездку перенесет трехлетний малыш, какие вещи взять с собой, и что включено в стоимость экскурсии?

На вопросы туристов ответил основатель и учредитель туроператора «ЕДЕМ» Александр Лавров. А заодно дал полезные советы для тех, кто собирается в автобусный тур. Внимание: тех, кто дочитает эту статью до конца, ждет подарок!

Что входит в стоимость билета?

В стоимость тура входит питание, экскурсионная программа с осмотром достопримечательностей, проживание и страховка пассажира.

— Для размещения туристов мы не используем хостелы, в основном это гостиницы среднего класса, чтоб сэкономить деньги наших клиентов, — говорит Александр Лавров. — Экскурсионные программы отработаны на протяжении нескольких лет, по ходу следования маршрута мы можем подсказать туристам, где расположены сувенирные магазинчики с приемлемыми, не накрученными ценами.

Однако в местах прибытия у туристов есть и свободное время. Можно самостоятельно прогуляться по окрестностям или заглянуть в гости к проживающим здесь друзьям. Главное, предупредить об этом сопровождающих: ведь без вас автобус не тронется.

Откуда отправляться?

Не исключены ситуации, когда турист проживает в области. Тогда, если маршрут автобуса проходит через его населенный пункт, человек может просто выйти на остановку на автодороге и сесть в автобус по пути. Это очень удобно: не приходится добираться до областного центра. Перед выездом автобуса туриста предупреждают.

— Вообще за два дня до тура наши операторы обзванивают всех и напоминают о предстоящей поездке, а также консультируют по поводу багажа, — добавляет Александр Лавров. — Если турист садится в автобус по пути следования, перед отправлением ему совершается звонок.

На чем поедем?

Для перевозки туристов используют комфортные автолайнеры европейского производства, также имеются двухэтажные автобусы с кухней и раковиной. Автобусы оснащены кондиционером, аудио- и видеосистемой с монитором. Удобные кресла откидываются назад, также есть откидные столики и индивидуальный обдув. А для комфорта в поездку можно взять с собой подушку-валик и любимый плед.

— Во время поездки туристам показываем добрые, позитивные фильмы. Если тур занимает продолжительное время, то включаем сериалы. Через каждые 2-4 часа автобус останавливается возле специально оборудованных мест, где туристы могут перекусить в кафе, подзарядить телефоны, сделать гигиенические процедуры. Также автобус может остановиться и раньше, если это вдруг потребуется пассажиру, — добавляет Александр Лавров. — Для тех, кто желает размяться, сопровождающие устраивают зарядки.

Что касается времени маршрута, то автобус едет и днем, и ночью. В зависимости от дальности следования на рейс выходят 2-3 водителя. Один сменяет другого через определенное количество времени. Режим сна и бодрствования водителей контролируется с помощью специального оборудования.

Для удобства пассажиров даже используется особая система рассадки. Например, туристов с детьми или возрастных пассажиров обычно усаживают в передней части автобуса. А вот веселые компании и молодежь обычно просят разместить их в конце салона. При всем этом в автобусах действует сухой закон: за его соблюдением следят сопровождающие, которые также помогают решить спорные ситуации.

Сколько чемоданов взять с собой?

Стоимость провоза багажа уже входит в цену тура. Один человек может взять чемодан весом до 15 килограммов.

— Когда накануне тура наши операторы обзванивают клиентов, они всегда консультируют, какую одежду, вещи и продукты питания взять с собой. Например, лучше не брать в дорогу сладкие газированные напитки и домашнюю консервацию, — отмечает Александр Лавров. — Еще важно напоминать туристам, что по возвращении домой они привезут с собой сувениры, а это станет довеском к имеющемуся багажу.

Плюс в том, что перед поездкой чемодан не взвешивают, но автобус не резиновый, да и насчет багажа других туристов тоже нужно помнить.

Как ребенок перенесет дорогу?

Оказывается, малыши лучше переносят поездку, чем некоторые взрослые. Главное, увлечь ребенка в пути. Это могут быть всевозможные гаджеты, раскраски или развивающие игрушки. А вот читать книжки во время поездки не рекомендуется — это может привезти к укачиванию.

— Для перевозки малышей с двух лет у нас имеются специальные детские удерживающие устройства, — говорит Александр Лавров.

Как узнать график туров?

Маршруты и расписание туров утверждаются заранее. Информация о них есть на официальной странице туроператора «ЕДЕМ» ВКонтакте.

Билеты в тур можно купить в пару кликов: через интернет, по телефону +7 (951)782-24-01 или по e-mail: edem_174@mail.ru. Билеты привезут бесплатно на дом или в офис в удобное время. Доставка работает без выходных, с 8.00 и до полуночи.

Когда покупать билет?

Золотое правило «Раннее бронирование — выгодная цена» никто не отменял. Также действует дополнительная скидка в размере 10% для детей и пенсионеров (не распространяется на акции).

При покупке билета с туроператором заключается договор и вносится предоплата — от 20% до 50% в зависимости от тура.

— Если у человека вдруг меняются планы, в индивидуальном порядке можно решить вопрос о возврате уплаченных средств или переносе тура. Но делать это нужно заранее, — подчеркивает Александр Лавров. — Также если у вашей компании меняется состав, об этом нужно предупредить наших операторов и поменять билеты. Сделать это нужнее не позднее, чем за 7-8 часов до поездки.

При покупке билета при себе нужно иметь оригинал паспорта, для детей — свидетельство о рождении. Эти же документы, плюс полисы ОМС (на всякий случай) нужно взять с собой в тур.

Почему туристы выбирают туроператора «ЕДЕМ»:

— Компания находится на рынке туристических услуг с 2014 года и за это время успешно зарекомендовала себя и получила сотни положительных отзывов от туристов.

— Основные направления: Казань, Астана, горячие источники Тюмени, Тобольск, аквапарк «Лимпопо», Черное море, Верхотурье, Санкт-Петербург, Уральские горы, Москва, горнолыжные центры и еще более 12 направлений, а также новые направления по индивидуальным запросам.

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— Бесплатная доставка билетов на забронированный тур.

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— Интересный и качественный отдых по доступным ценам.

Путешествуйте с радостью!

Туроператор «ЕДЕМ», автобусные туры из Челябинска

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