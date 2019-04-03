2019-04-03T14:53:48+03:00
Общество

Челябинских школьников приглашают в городской КИНОлагерь

Ребят научат актерскому мастерству и видеоблогингу
Поделиться:
Изменить размер текста:

Летним городским лагерем уже никого не удивишь. А если это КИНОлагерь? Тогда другое дело!

Школа театра, рекламы и кино «T&L» приглашает ребят от 8 до 16 лет провести лето с пользой. Этот проект создан для детей, которые любят кино, театр и все что связано с творчеством. Ребятам будут предоставлены мастер-классы с опытными педагогами, экскурсии и знакомства с известными людьми Челябинска.

Ребята станут настоящими режиссерами, авторами и актерами своего собственного фильма, блога, а также раскроют свои способности и таланты: дружить, радоваться, действовать! Каждый день киносмены насыщен творческими мероприятиями.

1 смена: с 03.06 по 21.06

2 смена: с 01.07 по 19.07

3 смена: с 29.07 по 16.08

Городской КИНОлагерь будет работать с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00.

Мастер-классы по гриму, блогингу и актерскому мастерству, этапы кинопроизводства и знакомство с кинопрофессиями — все это ждет ребят в КИНОлагере.

Записаться можно на сайте или по телефону: 8 (961) 786-60-03.

Спешите! Количество мест ограничено!

www.tls74.ru

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Там, где подводные лодки паркуют?" В Delivery Club отправили учить географию стажера, пошутившего про подводную лодку "Курск"
В компании уверяют, что комментарий, который молодой сотрудник оставил под постом о "курином десанте в Самаре" никак не свзяан с шуткой про подлодку. Просто жертва ЕГЭ перепутала Мурманск и Курск
Новости 24
Портрет Децла появился в центре Магнитогорска
Мокрый снег пройдет в Челябинской области 4 апреля
ВТБ увеличил выдачи ипотеки на 60%
Боксер Сергей Ковалев может впервые провести профессиональный бой в Челябинске
В Челябинске через полтора месяца сдадут один из домов-долгостроев
Житель Челябинска пойдет под суд за спекуляцию сигаретами
В Челябинске появились первые подснежники
Коммунальный фонтан высотой с пятиэтажный дом залил одну из центральных улиц Челябинска
Челябинская область попала в топ криминальных регионов
Жителям новостройки в Челябинской области включили лифт после жалобы в прокуратуру
Первый выпускник сдал ЕГЭ на сто баллов в Челябинской области
Домик хоббита сносят недалеко от Челябинска
Дорогу в школу и в детский сад перекрыла огромная лужа в Челябинской области
Челябинский зоопарк дарит призы владельцам веселых шапок