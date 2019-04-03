Челябинских школьников приглашают в городской КИНОлагерь

Летним городским лагерем уже никого не удивишь. А если это КИНОлагерь? Тогда другое дело!

Школа театра, рекламы и кино «T&L» приглашает ребят от 8 до 16 лет провести лето с пользой. Этот проект создан для детей, которые любят кино, театр и все что связано с творчеством. Ребятам будут предоставлены мастер-классы с опытными педагогами, экскурсии и знакомства с известными людьми Челябинска.

Ребята станут настоящими режиссерами, авторами и актерами своего собственного фильма, блога, а также раскроют свои способности и таланты: дружить, радоваться, действовать! Каждый день киносмены насыщен творческими мероприятиями.

1 смена: с 03.06 по 21.06

2 смена: с 01.07 по 19.07

3 смена: с 29.07 по 16.08

Городской КИНОлагерь будет работать с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00.

Мастер-классы по гриму, блогингу и актерскому мастерству, этапы кинопроизводства и знакомство с кинопрофессиями — все это ждет ребят в КИНОлагере.

Записаться можно на сайте или по телефону: 8 (961) 786-60-03.

Спешите! Количество мест ограничено!

www.tls74.ru

На правах рекламы.