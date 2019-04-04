В Челябинске объявлены победители питчинга кинопроектов III международного фестиваля «Человечное кино»

Организаторы: Челябинское областное представительство Союза кинематографистов России, Государственный исторический музей Южного Урала при поддержке Молодежного центра Союза кинематографистов России, Союз кинематографистов России, кафедры режиссуры кино и телевидения Челябинского государственного института культуры, сообщества челябинских кинематографистов #ЧелКиноАрт,

3 апреля в Челябинске прошел уже третий питчинг кинопроектов. В этом году защищались участники из Челябинска, Уфы, Оренбурга, Перми, Санкт-Петербурга, Москвы и Коломны.

В жюри питчинга вошли исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин, программный директор открытого фестивал документальных фильмов «РОССИЯ» Инна Демежко, креативный продюсер киностудии им. Горького Андрей Апостолов, креативный продюсер, сценарист, преподаватель Московской школы кино Анна Смольнякова и председатель представительства Союза кинематографистов России Алексей Бабенко.

В 2019 году питчинг проводился по трем форматам: игровое короткометражное кино, игровое полнометражное кино и сериалы.

Открыли питчинг короткометражные проекты.

Первым представила свой проект под названием «Таш» (в переводе с башкирского «камень») челябинка Фирюза Федосова. Драма о башкирской писательнице в творческом кризисе, которая сбегает в глухую деревню для возвращения веры в себя.

Еще одна драма — участника Евгения Магадеева «Апология дебила» из Уфы посвящена аутичному мальчику с талантом поэта, которого ложно обвиняют в краже, и на его защиту встает учитель.

Мокьюментари-проект Натальи Калинкиной из Челябинска «Виртуальная реальность». Женщина знакомится с мужчинами в интернете. Сайт предлагает игру — свидания вслепую, и приключения героини начинаются.

Сергей Павлов из Санкт-Петербурга презентовал комедию «Да хоть шею сверни!» о муже, который постоянно попадает в нелепые ситуации, но за этим стоит искреннее желание помогать другим.

Еще один проект из Петербурга — совместная работа Валентины Коровниковой и Юлии Погребняк «Двушка со старушкой» в жанре лирической комедии. Главная героиня 80 лет не хочет переезжать в дом престарелых и анонимно влюбляет в себя молодого парня.

Участник из Коломны Сергей Пекин представил проект комедии «Дети икс» — о детях-инвалидах, которые сбегают из детского дома, чтобы спасти своего друга от родительского плена.

Ян Латыпов из Перми презентовал мелодраму-комедию «Димка, ты дурак?» о молодом человеке без амбиций, жизнь которого меняется, когда он влюбляется.

Челябинка Екатерина Трусова представила проект-абсурд «Женский Хэллоуин». Подруги детства встречаются спустя много лет, одна готовится к свадьбе, а другая прилетела к своему интернет-возлюбленному, но они еще не знают, что это один и тот же мужчина.

Москву представила Валентина Беспалая. Проект «Хорошие вещи» в жанре трагикомедии о вечно занятой Томе, которая считает помощь людям своим призванием, но однажды по ошибке она отдает бедным людям купленную в кредит шубу.

В блок игрового полного метра вошло четыре проекта.

«12 подвигов профессора Сушкина» — лирическая комедия с элементами экшена Алексея Рахманова из Москвы о профессоре истории, настоящем книжном черве, который узнает о том, что у него будет сын. Чтобы заслужить уважение будущего сына, он решает совершить 12 подвигов Геракла.

Динара Абдрашитова и Алина Нигматуллина из Уфы представили проект «Гильза». Маленькую деревенскую школу обязали организовать хоккейную команду. Дети не хотят участвовать, ведь тренером назначили физручку Фильзу Ахметовну по прозвищу Гильза, которую все в школе боятся.

Светлана Козловская из Санкт-Петербурга презентовала проект «Патент на подушкотерапию». Мать-одиночка случайно излечивается шоковой терапией ударом подушкой по голове от психотерапевта, а психотерапевт осознает глубину своих чувств к пациентке.

Завершил блок полного метра проект военной драмы «Террорист» Владимира Дегтярева (Оренбург). Городской бездельник, не желающий искать места в мирной жизни, отправляется добровольцем в ДНР, где пытается выжить и остаться человеком.

В блоке сериалов был один проект. Семнадцатилетняя челябинка Валерия Клещенко презентовала проект «Правила совершенства». Айрис — первая красавица школы, и у нее пять важных правил жизни. Но сможет ли она следовать им, когда ее семья обанкротится?

Пока жюри обсуждало проекты, зрители посмотрели фильм одного из победителей питчинга 2018 г. — игровой короткометражный фильм «Грибы на невесте» режиссера Сергея Герасименко (продюсер — Леонид Кашигин), который получил продюсерскую поддержку оргкомитета фестиваля «ЧелоВечное кино».

По итогам совещания жюри лауреатом питчинга фестиваля «ЧелоВечное кино» 2019 стал проект «Гильза» Динары Абдрашитовой и Алины Нигматуллиной (г. Уфа). Авторы получат редакторскую поддержку Анны Смольняковой и техническую поддержку Canon — аренду оборудования для съемки рекламного тизера.

Еще один победитель — проект «Дети икс» Сергея Пекина из Коломны. Сергей получит редакторскую поддержку Анны Смольняковой.

Специальный приз от Молодежного центра Союза кинематографистов России получила студентка 5-го курса Екатерина Трусова: письмоподдержки для поездки на Всероссийский молодежный форум «Таврида».

Дистанционное наставничество предложил Алексей Бабенко режиссеру проекта «Правила совершенства» Валерии Клещенко.

Специальные призы — аренду оборудования от компании CVF получили Наталья Калинкина («Виртуальная реальность») и Фирюза Федосова («Таш»), а проект «Женский Хэллоуин» Екатерины Трусовой получил сертификат на съемку тизера фильма от Kovin production.

После награждения прошла встреча с креативным продюсером, сценаристом, преподавателем Московской школы кино Анной Смольняковой, посвященная актуальным проектам для телеканалов, правилам их оформления и презентации.