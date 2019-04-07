Челябинец сменил имя на Пельмень ради 200 кг полуфабрикатов

В Троицке Челябинской области 18-летний студент Рома стал Пельменем. Это не новый гендер, а имя. Полностью оно звучит как Пельмень Марселевич Кондольский.

— Весь месяц на нервах сидел и ждал одобрят или нет, в итоге, мне позвонили из ЗАГСа. Пригласили получить свидетельство. Даже позвонили маме об этом сказали, — написал Роман в соцсети.

Вы скажите, что у нас опечатка. Он же теперь Пельмень? Ответим: в социальных сетях парень еще записан Романом. Администрация отказывается принимать изменения имени. Думают, что челябинец нафотошопил документы.

А вот в ЗАГСе, судя по фото парня, действительно не отказали. В кадре он демонстрирует свидетельство о смене имени.

— Имя сейчас можно менять сколько угодно раз и без затруднений. Раньше из ЗАГС в полицию приходили запросы: вдруг человек скрывается от закона. Сейчас требование «пробивать» человека по базе убрали, — проконсультировала «Комсомолку» сотрудница миграционной службы.

В Сети парень выкладывает самодельные мемы о своем «подвиге».Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Логичный вопрос — для чего?

— Ради 200 килограммов пельменей. Фирма объявила конкурс: кто сменит имя — получит приз, — отвечает Роман.

Не так уж и много! Семье такого запаса хватит на год. В интернете шутят, дескать потом можно найти новый конкурс и выиграть порцию еще какой-нибудь снеди.

— Здесь имеем дело с пресловутым вирусным маркетингом. Идея не нова: в Штатах люди меняют имена ради пожизненного запаса пиццы и бургеров. Здесь этот «челлендж» обрел исконно русскую форму — назваться Пельменем, — комментирует историю маркетолог Вероника Павлова.