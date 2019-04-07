Борис Видгоф рассказал, как изменится «Трактор» в новом сезоне

В фойе арены любой желающий мог «соорудить» себе плакат со словами поддержки любимой команды. Рядом дети и взрослые «рубились» в хоккей на PlayStation, поодаль — бросали шайбу в настоящие ворота. А еще разыгрывали сезонный абонемент, профессиональную игровую майку и клюшку, раздавали сладкие пирожки за самую громкую кричалку…

Словом, шоу получилось.

«Дама» раздавала горячие пирожки.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кому пирожки?

Кстати, «Трактор» первым в КХЛ по окончании сезона начал устраивать такие матчи с болельщиками. А в последние годы формат встреч изменился. Теперь друг с другом играют смешанные команды — белые и черные, наполовину состоящие из болельщиков и игроков «Трактора». Играют три периода по 20 минут «грязного» времени. Да и сама игра больше напоминает спортивное шоу. Так, например, во время матча на лед выбегала импозантная «дама» и пыталась продавать пирожки игрокам. Были и шуточные «драки» и фигуристки, которые тоже пытались играть в хоккей. В перерыве хоккеистам предлагали сыграть в баскетбол, или побыть «камнями» для керлинга — скользить по льду на животе…

Игрокам помогали фигуристки.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А открылся матч приветствием от нового директора клуба Бориса Видгофа:

Спасибо болельщикам и игрокам. Теперь уже неважно, какой был сезон — точка поставлена. Этим матчем мы закрываем сезон 2018/2019 и начинаем готовиться к новому сезону. Уверен и надеюсь, что он нас порадует. По крайней мере, мы все для этого сделаем.

На воротах стояли и полевые игроки.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Результат матча 11:9 в пользу белых. Они в самом конце матча вырвались вперед и не упустили победу. А после игры болельщики спустились на лед. Фотографировались, общались с игроками. Приз зрительских симпатий вручили голкиперу Василию Демченко.

Забей гол Демченко.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вернуть челябинских игроков

На вопросы журналистов ответил и директор клуба Борис Видгоф.

— Сейчас мы проанализируем все контракты, которые есть. Будем заключать новые. Пока у нас есть соглашения с 11 игроками. И еще не факт, что эти контракты сохраняться. Нас не все устраивает в этих договорах. И это показал прошедший сезон. Работы очень много. Не буду говорить по фамилиям, но у нас нет главного тренера. И первоочередная задача найти нового наставника. До середины мая уже будет ясность в этом вопросе. Предстоящий месяц будет очень жарким.

Борис Видгоф приветствовал болельщиков.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Состав команды сильно изменится?

— Да. Нужно заключить контракты с 25-30 игроками.

— Тренер будет челябинцем?

— При комплектовании состава мы ориентируемся на наших местных игроков и наставников. В 2010 году я говорил, что «Трактор» будет бороться за медали. Тогда многие в это не верили. Но через пару лет мы играли в финале, боролись за призовые места.

Случались и шуточные «драки».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Много хороших челябинских игроков разъехались по другим клубам.

— И это главная и большая беда. Девять лет назад, и раньше, когда «Трактор» выходил в Суперлигу, мы всегда делали упор на наших воспитанников. Кузнецов, Карпов, Шалунов, Бурдасов, ряд других игроков. Они сейчас, к сожалению, играют в других командах. Ушла целая плеяда игроков.

— Каков механизм их возврата?

— Это сложный процесс. Есть контрактная система. Ее обойти никак нельзя. Есть обязательства, которые нельзя обойти. Можно только договариваться. Имеется, к примеру, система обмена игроков. Вариантов много. И в плане фамилий, мне пока сказать нечего.

Демченко получил приз зрительских симпатий.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ