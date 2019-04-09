Королевский национальный балет Грузии выступит в Челябинске с танцевальным шоу «Огонь Грузии»

Королевский национальный балет представляет эффектное танцевальное шоу сдемонстрацией удивительной техники.Кавказские ритмы, динамичные отточенные движения,темпераментное исполнение -отражает в полном смысле название программы «Огонь Грузии».Эксклюзивные танцевальные номера с кинжалами и саблями станут незабываемымзрелищем для каждого зрителя.Мастерская постановка и красочные костюмы помогут отправиться в незабываемоепутешествие по многовековой Грузии.

“Королевский национальный балет” Грузии под руководством ГелыПоцхишвили и МаиыКикнадзе выступает на сцене уже более 30 лет.Свыше 40 миллионов человек в 80 странах мира рукоплескали танцорам, поражающимвоображение зрителей великолепной техникой исполнения, неподражаемым артистизмом,куражом и безудержной экспрессией, свойственной только грузинским танцам.Артисты Театра непрерывно собирают и изучают аутентичные национальные танцы, ищутновые современные хореографические решения, предлагая сценические миниатюры,новеллы и целые представления, иллюстрирующие прошлое и настоящее грузинскогонарода.

Новая хореографическая программа «Огонь Грузии» — яркое, красочное, лиричное шоу,позволяющее прикоснуться к самобытной грузинской культуре и погрузиться в чарующиймир танца, гармонично сочетающий в себе ювелирно отточенные движения, стиль,элегантность и эмоциональность грузин. Особенность программы в том, что это неподборка отдельных танцевальных номеров, а целый спектакль, объединенный общейидеей и сюжетной линией.Все это, в сочетании с живописными костюмами и грандиозными декорациями,приковывает внимание зрителя и не позволяет перевести дыхание и оторвать взгляд отдейства, происходящего на сцене, с момента открытия занавеса до финального выходаартистов.

“Королевский национальный балет” Грузии , гастролировал почти во всех странах мира.С 1990 года по сегодняшний день Театр выступал в Австрии, Финляндии, Швеции,Индии, США, Испании, Египте, десять раз вИталии, и т.д. О гастролях Театрасуществует огромное количество прекрасных рецензий и отзывов прессы.

Театр оперы и балета им. М.И.Глинки., 15 апреля 19:00 пн

Представление продолжительность 1ч.40 мин.

Художественный руководители — Гела Поцхишвили и Маиа Кикнадзе

Хореограф — Гела Поцхишвили

Возрастное ограничение 12+