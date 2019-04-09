«Отец задыхался, а фельдшер села заполнять бумаги»: в Челябинской области бригаду медиков обвинили в бездействии

Трагедия в семье магнитогорцев случилась 30 марта. 55-летний Ефим Карасик потерял сознание. На помощь отцу из своей комнаты прибежал сын Артем.

— Папа задыхался, хрипел и не мог ничего сказать. Я вызвал скорую, бросился искать ингалятор и его лекарство. Отец всю жизнь страдает от астмы. На случай сильных приступов у нас дома всегда хранится эуфилин. Но в этот раз ни одной ампулы в аптечке не было, — рассказывает парень.

«ФЕЛЬДШЕР ПРОСИЛА НЕ МЕШАТЬ ЗАПОЛНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ»

По словам Артема неотложка примчалась через семь минут. Женщина -фельдшер расспросила, чем болеет отец. Ему измерили давление и сняли кардиограмму. Показатели оказались в норме за исключением небольшой тахикардии.

— Зрачки у отца не реагировали на свет. Медики стали перешептываться между собой. Мол, может, это какой-то вид комы. Наконец, фельдшер уселась в кресло и потребовала принести паспорт и полис пациента. При этом папа лежал у нее в ногах и с громкими хрипами из последних сил хватал ртом воздух. Я умолял врачей поставить ему хотя бы укол эуфелина, но они меня игнорировали, — говорит Артем.

В какой-то момент Артему позвонила мама. Женщина тоже кричала в трубку: «Пусть вколят ему эуфилин!»

— Фельдшеру это услышала и довольно грубо попросила меня выйти из комнаты, чтобы не мешать ей заполнять бумаги. Где-то через 15 минут у папы резко упали показатели пульса и давления. Медики засуетились — вызвали бригаду реанимации. Хотя могли бы сделать это раньше. Пока те приехали, прошло еще минут 10. Спасти отца они уже не смогли. Непрямой массаж сердца, укол адреналина и дефибриллятор — все оказалось бесполезным, — рассказывает Артем.

УМЕРШИЙ ЗАНИМАЛСЯ ПАУЭРЛИФТИНГОМ

В справке о смерти Ефима Карасика указано, что он умер от сердечной недостаточности. Это предварительная причина смерти. Более точная станет известна после проведения всех исследований.

— В последние 20 лет отец работал тренером по пауэрлифтингу. На сердце он не жаловался. Когда человек умирает от удушья, у него отказывают органы. Это и школьнику понятно. Мы считаем, что в смерти отца виноваты врачи первой бригады скорой помощи, которые не сделали ничего для его спасения, — говорит Артем.

Последние 20 лет Ефим Карасик работал тренером по пауэрлифтингу.Фото: СОЦСЕТИ

Не исключено, что занятия пауэрлифтингом и предварительная причина смерти связаны. Например, спортсмены давно не скрывают, что прием стероидов влияет на работу сердца.

Родные Ефима Карасика решили добиться увольнения бригады медиков. Проверку проведут и правоохранительные органы Челябинской области.

«Мы написали заявление на имя главного врача «Станции медицинской скорой помощи». Будем надеяться, что сама организация разберется со своими сотрудниками. В медицине таким людям делать нечего» , — пишет на своей страничке в социальной сети Артем Карасик.

КОММЕНТАРИЙ

— Слова родственников умершего и моих сотрудников не сходятся. Сейчас невозможно сделать какие-либо выводы. В конце этой недели мы будем собирать комиссию для разбора этой ситуации. Сейчас проводится служебная проверка. Объяснительные с сотрудников уже собраны, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» главный врач ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Александр Шумков.

КСТАТИ

Почему медики заняты бумажной работой на вызовах

«Комсомолка» попыталась разобраться, какие документы приходится заполнять врачам скорой помощи?

— Бумаг у нас не так много. Самый важный юридический документ — это карта вызова. Туда надо занести очень много сведений, начиная от состояния пациента во время осмотра, и заканчивая лечебными назначениями. Ошибаться не желательно. Карты вызова потом проверяют эксперты. Если они обнаружат в записях несоответствия, врача накажут — лишат надбавки или премии. Кроме того, врач скорой помощи, прежде чем выставить пациенту диагноз, должен полистать его амбулаторную карту, чтобы составить анамнез. На это тоже необходимо время. В экстренных случаях, конечно, не до бумаг. Главное — спасти человека, — объяснил врач скорой помощи с 20-летним стажем Александр.