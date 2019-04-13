Археолог нашел крестьянские реликвии и клады в Челябинской области

Блогера Anonymus Chel из Челябинска можно назвать археологом-энтузиастом. Он увлекается раскопками на пашнях. То есть, не на культурном слое: никаких законов не нарушает и что-то ценное для науки вряд ли найдет. Но попадается множество интересного.

— Никакой ценности, кроме морального удовлетворения от находки, — объясняет блогер.

Археолог собрал подборку бижутерии, которую нашел на местах бывших советских деревень Челябинской области. Поселки существовали в 1950-1980 годы, но сегодня заброшены.

С разрешения автора «КП — Челябинск» показывает коллекцию.

Печатка-гайка: от аристократов к крестьянским дракам

Самым распространенным ювелирным изделием в советское время был перстень-печатка из гайки. Использовалась бронзовая или латунная гайка. Стальные не пользовались спросом, ибо ржавели на пальце за день.

Печатки прежде использовали члены дворянских родов. На кольце гравировался фамильный герб, который служил печатью. Отсюда и название. В деревнях гербы были не у каждого, а вот гаек предостаточно. Так появились перстни-печатки с простыми и незамысловатыми узорами.

Крестьянский перстень-печатка. Фото: Anonymus Chel

Технология изготовления такая: у гайки спиливались все грани кроме одной, которая становилась вершиной. Затем придавали нужную форму при помощи напильника.

Носилась строго на безымянном пальце. Считалось, что печатка усиливает удар во время кулачного боя. Но если не повернуть перстень внутрь кулака, то заканчивался такой бой переломом пальца.

Монетные кольца: самое популярное украшение

В XVIII веке начали массово подделывать монеты под бижутерию. Даже появился царский указ об уголовном преследовании за использование денег не по назначению. Однако наказание не останавливало мастеровитых крестьян.

По центру монеты пробивалось отверстие. Делалось кернером — стержень, которым сейчас намечают дырку под сверло. Затем по ребру монета расклепывалась маленьким молоточком.

Монетные кольца — самые массовые украшения. Фото: Anonymus Chel

В полях очень много «полуфабрикатов» таких колец. Это говорит о несложности изготовления, делали их в свободное от работы время, например, на обеде в поле. Ни о каком качестве не могло быть и речи — кольца получались кривыми и с неровными краями.

Медное кольцо может пролежать в земле и с имперских времен. Определить его возраст не представляется возможным. Это может быть как XVIII, так и XX век. За столетия технология изготовления не поменялась.

Штамповка: прообраз китайского ширпотреба

Купцы продавали по деревням перстни, изготовленные профессионально. Кольца могли обладать весьма недурственным дизайном, с присутствием ярких красок и/или глазури. Перстень делался из полоски металла, имел хорошо видимый шов.

Штамповка, перстень и кольцо (медь). Фото: Anonymus Chel

Возможно, стоимость такой штамповки была намного дешевле монеты, которая требовалась для изготовления перстня и проще было купить именно такой перстень. Бижутерия хоть и выглядела аккуратно, но только по сравнению с монетными кольцами. На самом деле являлась старинным аналогом современной китайского ширпотреба.

Серебро без клейма: украшения могли делать в обход закона

Этот перстень интересен вдвойне. На нем отсутствует проба и клеймо мастера. Это косвенно говорит о незаконном производстве ювелирных изделий из драгметаллов. Во-вторых, перстень имеет цепочку. Такие носили комплектом и надевали на два пальца. Или цепочка от перстня шла к браслету, на манер индийских украшений.

По задумке от перстня тянулась цепочка к другому кольцу или браслету. Фото: Anonymus Chel

Самодельные ювелирные изделия не ограничивались одними только кольцами и печатками. Встречались изделия со вставками из полудрагоценных камней. На таких изделиях, соответственно, не имелось государственного клейма, а вместо клейма мастера были особенности изготовления, как например, в представленном изделии — характерный узор-елочка.

Перстень с самоцветом (серебро, сердолик). Фото: Anonymus Chel

Кулоны

Имели ободок по периметру, что позволяло вставлять в него фотографию. Однако весьма скромные размеры самого кулона — всего два сантиметра в ширину — позволяют сомневаться в этом. Скорее всего, эта подвеска времен 50-70 годов. Тогда появилась возможность делать фотографии небольших размеров.

«Сердечко» для фотографий выковано из меди. Фото: Anonymus Chel

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