Инспектор ДПС посоветовал водителю припарковать машину под запрещающим знаком в Челябинске

Напротив главного входа во дворец спорта «Юность» в Челябинске есть парковочный карман. Пару месяцев назад здесь поставили знак «Место стоянки легковых такси», под который попадают несколько мест. Тут же сюда стали наведываться эвакуаторы и собирать прибыльный урожай.

— 23 марта я приехал в Челябинск из Троицка. Нам нужно было попасть в кассы автовокзала. Припарковаться негде. Я подъехал к инспектору ДПС, который обычно дежурит в районе моста на ул. Каслинской. Он посоветовал парковку напротив дворца спорта. Там я машину и оставил, — рассказал «КП — Челябинск» Федор.

Дальше все как всегда в таких историях: отлучился на десять минуток, вернулся, а машина испарилась. В итоге 1 900 рублей за услуги эвакуатора и штраф еще 1 500. По словам водителя, он обратился за помощью к инспектору, который указал ему на это место. Тот только пожал плечами. Ведь водитель должен был быть внимательнее.

— Понимаю, сам не прав, что машину под знаком стоянки такси оставил. Но они в Челябинске появились только недавно. Люди не знают, что из-под них эвакуируют. Нужно всех еще раз предупредить. Ведь не только деньги теряешь, а еще время и нервы. На штрафстоянке в очереди полдня провел. Так там еще хамоватые девушки работают, — сокрушается Федор.

Новые знаки в Челябинске стали вывешивать в Челябинске в середине января. В ПДД сказано, что рядовые водители останавливаться под ними могут лишь для того, чтобы забрать или высадить пассажира. Место должны занимать исключительно официальные таксисты с лицензией. Не бомбилы, которые установили приложение на телефон и решили подработать.

Подобные знаки есть еще на нескольких парковках в центре города. Знак действует на 15 метров — это 5-7 парковочных мест.

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