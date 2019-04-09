«Спешили спасти детей»: в Челябинске перевернулась пожарная машина, ехавшая на вызов

Несколько пожарных автоцистерн мчались на вызов на улицу Вагнера. В одном из домов горела квартира на пятом этаже. В огненной ловушке оказались отец и двое детей. Чтобы быстрее добраться до места ЧП, водители спецавтомобилей включили сирены и проблесковые маячки.

Неожиданно на перекрестке Копейского шоссе с улицей Гагарина в одну из машин МЧС влетел большегруз. От удара «пожарка» опрокинулась набок. Люди не пострадали.

По данным ГИБДД, грузовик «Сканиа» сначала столкнулся с легковушкой, и только после этого протаранил машину пожарной охраны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/702123" frameborder="0"></iframe> В Челябинске перевернулась спешившая на вызов пожарная машина.

— На место пожара направили другую бригаду. Причины ДТП устанавливаются, проводится служебная проверка, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Чтобы вновь поставить автоцистерну на колеса, понадобились автокран и целая бригада помощников. Но даже с такой помощью выполнить задачу удалось далеко не сразу.