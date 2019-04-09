«Спешили спасти детей»: в Челябинске перевернулась пожарная машина, ехавшая на вызов
Несколько пожарных автоцистерн мчались на вызов на улицу Вагнера. В одном из домов горела квартира на пятом этаже. В огненной ловушке оказались отец и двое детей. Чтобы быстрее добраться до места ЧП, водители спецавтомобилей включили сирены и проблесковые маячки.
Неожиданно на перекрестке Копейского шоссе с улицей Гагарина в одну из машин МЧС влетел большегруз. От удара «пожарка» опрокинулась набок. Люди не пострадали.
По данным ГИБДД, грузовик «Сканиа» сначала столкнулся с легковушкой, и только после этого протаранил машину пожарной охраны.
В Челябинске перевернулась спешившая на вызов пожарная машина.
— На место пожара направили другую бригаду. Причины ДТП устанавливаются, проводится служебная проверка, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.
Чтобы вновь поставить автоцистерну на колеса, понадобились автокран и целая бригада помощников. Но даже с такой помощью выполнить задачу удалось далеко не сразу.
ИСТОЧНИК KP.RU