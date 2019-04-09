2019-04-09T19:01:28+03:00
Происшествия

«Спешили спасти детей»: в Челябинске перевернулась пожарная машина, ехавшая на вызов

Грузовик опрокинул автомобиль МЧС с включенной сиреной [видео]
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Машина МЧС опрокинулась после столкновения с грузовиком.Машина МЧС опрокинулась после столкновения с грузовиком.Фото: СОЦСЕТИ
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Несколько пожарных автоцистерн мчались на вызов на улицу Вагнера. В одном из домов горела квартира на пятом этаже. В огненной ловушке оказались отец и двое детей. Чтобы быстрее добраться до места ЧП, водители спецавтомобилей включили сирены и проблесковые маячки.

Неожиданно на перекрестке Копейского шоссе с улицей Гагарина в одну из машин МЧС влетел большегруз. От удара «пожарка» опрокинулась набок. Люди не пострадали.

По данным ГИБДД, грузовик «Сканиа» сначала столкнулся с легковушкой, и только после этого протаранил машину пожарной охраны.

В Челябинске перевернулась спешившая на вызов пожарная машина.

— На место пожара направили другую бригаду. Причины ДТП устанавливаются, проводится служебная проверка, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Чтобы вновь поставить автоцистерну на колеса, понадобились автокран и целая бригада помощников. Но даже с такой помощью выполнить задачу удалось далеко не сразу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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