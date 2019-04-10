МГТУ им. Г.И. Носова — 85 лет!

9 апреля Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова отметил свое 85-летие. Поздравить вуз с знаменательной датой приехали первые лица города и области, общественности, представители бизнес-сообщества, партнеры и друзья университета. Весь день в стенах вуза проходили праздничные мероприятия, на телеэкранах транслировались поздравления от выпускников, партнеров и друзей, живущих за рубежом, а в самом «сердце» университета прошла торжественная церемония празднования юбилея и чествования сотрудников опорного вуза.

История МГТУ начинается с 9 апреля 1934 года. Именно тогда, по причине острой потребности металлургической промышленности страны и, прежде всего, Магнитогорского металлургического комбината в квалифицированных кадрах, образовался Магнитогорский горно-металлургический институт (МГМИ). С тех пор вуз прошел славный путь и сегодня является опорным университетом Южного Урала.

«Волнительный момент, потому что 85 лет назад именно в этот день 9 апреля 1934 года был подписан приказ о создании Магнитогорского горно-металлургического института еще в совсем юном городе, которому только-только исполнилось пять лет. И мы с вами прошли этот путь от горно-металлургического института, академии до опорного вуза Южного Урала, идя в ногу с нашим стратегическим партнером ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», с нашим городом и, конечно, с нашим регионом. Я хочу поблагодарить, прежде всего, профессорско-преподавательский состав за ваш профессионализм, коллеги. За честное безупречное служение великой миссии науки и обучения. Хочу поклониться нашим ветеранам за то, что университет прошел этот путь, высоко подняв голову. И хочу поблагодарить всех наших выпускников, всех до единого. Именно ими мы гордимся, гордились и будем гордиться! Сейчас университет стоит перед новыми вызовами: вызовами цифровой революции, интернет-революции. И я думаю, эти вызовы мы тоже преодолеем вместе. Вспоминаю слова великого философа: «Лестница в будущее складывается из кирпичиков прошлого. И до тех пор, пока мы помним прошлое, мы уверенно идем вперед». Дорогие друзья, поздравляю всех с праздником! Будьте здоровы, счастливы, удачи и процветания всем вам!», — с приветственным словом выступил ректор МГТУ им. Г.И. Носова Михаил Чукин.

В годовщину принято вспоминать историю, а история 85-летнего университета неразрывно связана с городом и комбинатом. Магнитогорский металлургический комбинат остается главным стратегическим партнером вуза, и в честь неделимой связи города, университета и комбината в Университетском сквере МГТУ в 2017 году была возведена памятная скульптурная композиция «Броневое бюро». С момента основания института более 50% всех выпускников пришли работать на комбинат, а 85% от общего числа специалистов и служащих комбината являются выпускниками МГТУ им. Г.И. Носова.

«85 лет назад создание Магнитогорского горно-металлургического института было продиктовано объективной необходимостью и стало историческим событием для нашего города. Несмотря на то что одно название сменялось за другим — институт, академия, университет — суть не изменилась. Где бы ни трудились выпускники нашего вуза, они демонстрируют глубочайшие знания, раз за разом подтверждая высокий уровень своей квалификации, и мы гордимся этим. Имена магнитогорских ученых и металлургов известны во всем мире. За знанием и опытом МГТУ приезжают студенты и специалисты со всех концов света — это и Европа, и Азия, и Африка, и Центральная Америка. За 85 лет МГТУ и ММК стали единым слаженно работающим механизмом. Комбинат всегда отстаивал и отстаивает интересы вуза на областном и федеральном уровне, а также на регулярной основе оказывает необходимую материальную помощь. Многочисленные инновации, которые рождаются в стенах МГТУ, имеют реальное воплощение практически во всех наших переделах. Хочу поблагодарить руководство университета, научных сотрудников и преподавателей за тот огромный вклад, который вы вносите в развитие университета, города и комбината. Желаю вузу стабильного развития, процветания, новых достижений и высоких позиций в российских и международных рейтингах. Я как выпускник МГТУ — в этом году исполняется 45 лет, как я окончил институт по специальности «Обработка металлов давлением» — и как инженер, очень рад отметить вместе с вами этот юбилей! Очень благодарен университету, образование здорово помогло мне и в жизни, и в работе», — выступил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

Очень многие выпускники МГТУ достигли значительного успеха, среди них — федеральные и региональные министры, губернаторы, заместители, главы городов, депутаты всех уровней, члены Совета Федерации. И сегодня было сказано много слов благодарности именно им, дорогим выпускникам.

«Нашему любимому, дорогому университету исполняется 85 лет. Давайте только вдумаемся в ту цифру выпускников, которые выпустились за эти годы — почти 90 тысяч человек, это население весьма приличного города! И это высококвалифицированные специалисты, инженеры, востребованные в первую очередь на ведущей сталелитейной компании нашей страны — Магнитогорском металлургическом комбинате, а также на других сталелитейных предприятиях Российской Федерации. Глубочайшие знания и профессионализм, которые были даны студентам в стенах университета, подчеркивают марку и дух Магнитки! Хочу выразить глубочайшие слова признательности профессорско-преподавательскому составу, ветеранам университета, хочу поздравить работников университета, студентов с юбилеем вашей родной альма-матер. Не зря МГТУ имеет высокий статус опорного вуза Южного Урала! С юбилеем!», — выступил выпускник МГТУ, исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Челябинской области Евгений Редин.

Вместе с многочисленными поздравлениями, на сцене прошла торжественная церемония чествования сотрудников и преподавателей МГТУ. Сотрудники и преподаватели были награждены Почетной грамотой, благодарностью Губернатора Челябинской области, почетной грамотой главы города Магнитогорска, благодарственным письмом Законодательного собрания Челябинской области, почетной грамотой Магнитогорского городского собрания депутатов, благодарственным письмом областной организации Профсоюза работников народного образования и науки.

«От имени комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству и от себя лично разрешите вас, Михаил Витальевич и Валерий Михайлович, поблагодарить за то, что вы являетесь верными сторонниками и инициаторами тех инноваций, которые всегда были присущи нашей металлургии. В содружестве с нашим флагманом металлургии — Магнитогорским металлургическим комбинатом, за эти годы вы достигли небывалых достижений, которые славят Магнитку, славят науку Магнитки и славят рабочего человека Магнитки. Желаю, чтобы вы и впредь продолжали эти традиции и есть полная уверенность, что так и будет. Желаю на этом поприще всех благ, всем сотрудникам, выпускникам и профессорско-преподавательскому составу здоровья, дальнейших достижений в области науки и, конечно, в развитии нашей отечественной металлургии! С праздником, с юбилеем!», — поздравил Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин.

Магнитогорский университет со сцены также официально поздравили выпускник МГТУ, заместитель главы города Магнитогорска Виктор Нижегородцев, заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Анатолий Брагин, выпускник МГТУ, председатель общественной палаты города Магнитогорска Владимир Зяблицев, Председатель областной организации Профсоюза работников народного образования и науки Юрий Конников.

Также в рамках мероприятия университет поздравили творческие коллективы МГТУ им. Г.И. Носова, а зрители увидели презентационный фильм о вузе, раскрывающий все стороны деятельности университета.